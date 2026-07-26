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“ณภัค มุทธาเสถียร” เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก จากกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดของชีวิตและวงศ์ตระกูล สำหรับ “ฮันนี่ ณภัค มุทธาเสถียร” ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ ประจำคณะกรรมาธิการติดตามการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด และที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ และรับพระราชทานของที่ระลึกจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 44 ของคณะกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจที่ทรงคุณค่าและจะจารึกอยู่ในความทรงจำของครอบครัวและวงศ์ตระกูลสืบไปขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน