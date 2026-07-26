“แพท ณปภา” เร่งปั้มน้ำหนักลูกในท้อง สามีเห่อมาก

“แพท ณปภา” เร่งปั้มน้ำหนักลูกในท้อง ให้ทันฤกษ์คลอด หลังกินแล้วลงแม่หมด ทำลูกน้ำหนักตัวน้อย แย้มได้ชื่อลูกสาวเรียบร้อยแล้ว ”เซย่า ณปภัส ตันตระกูล” สามี “พี ชานนท์” อยากสักหน้าลูกสาวและชื่อลูกทั้ง2 คนไว้กับตัวแต่ตนยังไม่อนุมัติ
ใกล้คลอดเข้ามาเต็มที่แล้วสำหรับว่าที่คุณแม่ลูกสอง “แพท ณปภา ตันตระกูล” โดยแพทเผยว่าตอนนี้น้ำหนักมาลงที่ตัวเองมากกว่าลูกสาวในท้อง แล้วแพลนที่เตรียมจะคลอดตามฤกษ์ที่หาไว้ก็ใกล้เข้ามาอีกไม่กี่วันแล้ว
“ใกล้คลอดแล้วค่ะ น้องกลับหัวแล้วคุณหมอบอกว่าให้เดินน้อยหน่อย ไม่งั้นน้องจะลงไปลึกกว่าเดิมเดี๋ยวจะคลอดก่อนกำหนด อีก 22 วันจะไปคลอด แต่ปัญหาคืออัลตร้าซาวน์รอบล่าสุดน้องหนักแค่ประมาณ2.1 กิโล ซึ่งตัวเล็กไป คุณหมอไม้คิดว่าน้องจะตัวเล็กเพราะแม่ตัวใหญ่มาก หมอเลยให้ไปเพิ่มน้ำหนักน้องมาอีกถ้าอยากจะคลอดภายใน 22 วัน ก็เน้นกินแต่โปรตีน ลดแป้ง ลดน้ำตาล ลดของหวาน ท้องนี้แพทติดหวานมาก”
ท้องนี้ต่างจากท้องแรกทุกอย่าง สามี “พี ชานนท์“ ตื่นเต้นแต่ทำเป็นเก็บทรง
“แปลกทุกอย่าง ตอนเรซ 3 โลกว่าแบบที่แพทตัวเล็ก ไม่ติดหวาน ท้องนี้แพทกินทุเรียนวันละ 3 เม็ด ของหวาน แป้ง ข้าวชอบมาก น้ำหนักเลยอยู่ที่แม่ มีเท้าบวมบ้าง มือนี่คือแหวนใส่ไม่ได้แล้ว นิ้วบวม ใส่แล้วถอดไม่ออก แล้วแพทจะชอบเดิน ไม่รู้เป็นอะไร จะขอสามีออกไปเดินห้างตลอดเวลา เขาจะคอยเตือนว่าหมอห้ามนะ เดินเยอะเดี๋ยวจะคลอดเร็ว"
(สามีคุมตลอด?) "หนักเลย แต่เข้าใจเขาอยู่นะ เขาตื่นเต้นแต่เขาแอ๊บ แพทจำได้ว่าตอนที่ไปหาคุณหมอเขาถามเยอะมาก แต่แพทไม่ค่อยถามอะไร เขาจะถามว่ากินเผ็ดได้ไหมครับ ถ้ากินจะมีผลอะไรไหม เพราะเขารู้ว่าแพทกินรสจัด ตรวจน้ำตาลสำคัญไหมครับ เพราะเขากลัวการกลืนน้ำตาล อัลตร้าซาวน์ทำได้ทุกเดือนไหมครับ"
"คือเขาตื่นเต้น ลูกคนแรกของเขาเนอะแล้วเป็นลูกสาว ตลกสุดคือขอสักเพิ่ม เราบอกมันไม่ได้เกี่ยวว่าการที่มีลูกสาวแล้วจะมาขอไว้หนวดไว้เครา หรือสักเพิ่มเลย คือเขามาขอสักชื่อลูกสองคน ถ้าชื่อลูกเราไม่ติดแต่ถ้าชื่อแพทเราติด เราก็คิดถึงอนาคตถ้าวันนึงถ้าเลิกรากันไป แพทกับเขาก็คือเพื่อนกัน เป็นคนอื่น แต่ลูกยังไงก็คือลูก“
"แพทก็บอกจะสักชื่อลูก ถามลูกยังเผื่อเขาโตขึ้นแล้วเขาอยากเปลี่ยนชื่อ ตัวแพทเองยังเปลี่ยนมา 3-4 ชื่อเลย แล้วจะต้องไปแก้ยังไง เขาบอกเขาเหลือแขนข้างนึงไว้สักหน้าลูก คือเขาเห่อแต่เขาเก็บอาการ ตอนแรกแพทรู้สึกว่าเขาเฉยๆ จนวันนึงแพทก็ถามเขาว่าถามจริงๆ นะอีก 22 วันแล้วตื่นเต้นไหม เขาบอกไม่รู้นะ แค่อยากหลับแล้วตื่นเป็นอีกวันๆๆๆๆ ให้มันถึงวันนั้นแล้ว อยากเร่งวันให้ถึงวันนั้นเสียที แล้วเดี๋ยวนี้สวดมนต์ทุกคืนเลย เธอสวดอะไรเหรอ เขาบอกว่าอยากให้ลูกออกมาน่าเอ็นดู น่ารัก เสริมเสน่ห์ให้ลูก คือไม่คิดถึงเมียแล้วตอนนี้“
พ่อกับลูกชายรวมกันวางแผนเลี้ยงน้อง
”เขาวางแพลนกันสองคน แบ่งหน้าที่กันแล้ว แพทมาท้องวัย 40 มันก็จะเหนื่อยง่าย เรซก็บอกว่าจะรับผิดชอบดูแลน้องในช่วงกลางคืน คุณพ่อจะรับช่วงกลางวัน ให้แม่หลับปุ๋ยไปเลย ถามเขาจะมีพี่เลี้ยงไหม เขาบอกต้องมีเพื่ออะไร สลับหน้าที่กันแล้ว พี่เรซตอนนี้เช็กของน้อง เทสระบบข้าวของเครื่องใช้น้อง ตอนแรกแพทคิดว่าพอเรามีลูกห่างกันมากๆมันจะกลัวแก็ป แต่ไม่จริงเลย เขามีความเป็นพี่ทันทีพอรู้ว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเลี้ยงน้อง อยู่ดีๆก็โตขึ้นมาทันที บอกแม่ผมห้องให้ผมกับน้องได้ไหมครับ นี่ก็ร้องเพลงให้น้องฟัง”
ได้ชื่อลูกสาวเรียบร้อยแล้ว ”เซย่า ณปภัส ตันตระกูล”
“ชื่อเซย่า แล้วคุณพีเขาเดินมาบอกแพทเลยว่าเป็นไปได้ไหมที่อยากจะให้ลูกสาวใช้นามสกุลแพท เขาบอกว่าไม่รู้สิ ความรู้สึกคืออยากให้ใช้ตันตระกูล เราก็ไปดูดวงมา ณปภา ตันตระกูล ตัวเลขมันลงตัวพอดี ลูกสาวก็เลยเป็น ณปภัส ตันตระกูล เลขพอดีเป๊ะ ไม่ห่างกัน แล้วจะเอาอะไรให้คล้องกับเรซซิ่ง ก็เลยเป็นเซ แล้วเซอะไรดี ก็เลยเซย่า คือมันง่ายไปหมด พอเอาคำว่าเซย่าไปหาความหมายก็แปลว่าดวงดาวที่มีพลังงานในตัว (คลอดยังไง?) ก็คลอดตามฤกษ์ที่ดูเอาไว้ ก็ต้องผ่าเลยเท่านั้น อีก 22 วัน ซึ่งเหมาะยังไม่เคาะว่าจะให้คลอดไหม ต้องรอดูน้ำหนักน้องอีกรอบ”