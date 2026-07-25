“ณเดชน์” เผยการตัดสินใจที่พลาดที่สุด ทำ “ป๊าโยชิโอ” สมองเสื่อม เพราะอยากให้สบาย!

ในรายการมื้อสุดท้ายก่อนตาย ทางช่องยูทิวบ์ goynattydream พระเอกกล้ามโต “ณเดชน์ คูกิมิยะ” มาเล่าเรื่องราวสุดลึกในหัวใจตัวเอง โดยในคำถามหนึ่งที่ถามว่าสิ่งที่ตัดสินใจพลาดที่สุดในชีวิตคืออะไร ณเดชน์ก็บอกว่าเป็นการตัดสินใจให้ “ป๊าโยชิโอ” หยุดทำในงานวัยเกษียณ สุดท้ายเกิดผลกระทบตามมาทำให้ป๊าไม่ได้อยู่ดูความสำเร็จของตนแบบเต็ม 100%
“ป๊าโยชิโอ คือคุณพ่อที่เป็นคุณพ่อบุญธรรมของผม จริงๆ แล้วท่านเป็นคนชุบชีวิตผมขึ้นมาทั้งผมและครอบครัว เขาคือคนที่เป็นพระอรหันต์ของบ้าน คือคนที่สำคัญที่สุดในบ้านนี้ เขาเป็นเสาหลักของบ้านทำงานดูแลทุกคน จนวันนึงคุณพ่อเกษียณ เขาก็ไม่ทำงานแล้ว เขาก็มาบอกว่าไหนๆก็เกษียณแล้วอยากจะไปขับรถเมล์สองแถวอยู่ขอนแก่นได้ไหม จะได้มีอะไรทำ
เหมือนกับว่าจิตวิญญาณของการเป็นคนญี่ปุ่น ที่เขาเป็นผู้นำของครอบครัว การเขาได้ดูแลทุกคน แต่วันนึงเขากลับรู้สึกว่าหน้าที่เขามันหมดลง มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขารู้สึกโล่งใจ แต่กลับเป็นสิ่งที่เขาหวาดกลัวว่าเขาจะไม่สามารถมีพละกำลัง มีศักยภาพในการทำงานเพื่อดูแลคนในครอบครัวอีกต่อไป แต่ถึงต่อให้เขาขับรถสองแถวหรือไปเป็นที่ปรึกษาอะไรก็ตามแต่เขายังอยากจะทำงานอยู่
เราเป็นลูกชายคนนึง มีงานทำ เป็นนักแสดง มีเงิน ก็บอกป๊าไม่ต้องทำ ป๊าอยู่เฉยๆ สบายๆ ความรักของเรากับมุมมองในตอนนั้นที่เข้าใจผิด ผมต้องบอกเลยว่าผมเข้าใจผิด เราควรที่จะให้เขาได้ทำงานต่อ หรือทำอะไรสักอย่างต่อ เพราะรู้สึกเลยว่าพอหลังจากนั้น 2 ปีคุณภาพสมองของป๊าเริ่มเสื่อมลง สมองเสื่อม สมองฝ่อ เพราะคนที่เคยใช้งานสมองหนักมากๆ วันนึงอยู่ๆ ไม่ได้ทำ มันแบลงก์ สมองมันเหมือนชัตดาวน์ทันที
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้วันนั้นอยากจะบอกกับป๊าว่าป๊าทำเลย อนุญาตให้ป๊าทำ เป็นสิ่งนึงทึ่รู้สึกว่าพลาดที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยตัดสินใจทำมา มันกลายเป็นผลกระทบต่อมาคือทุกวันนี้แม้ร่างกายเขาจะแข็งแรง มีความสุข แต่เสียดายที่เขาไม่ได้เห็นและอยู่ดูความสุขของเราแบบเต็ม100%”