“อ.เบียร์” ไม่หวั่นญาติเหยื่อไฟไหม้จ่อฟ้องเซ่นดรามาเงินเยียวยา แต่ถ้าฟ้องกลับต้องรับให้ได้!

“อ.เบียร์ คนตื่นธรรม” พร้อม “แทค ภรัณยู” วันนี้เปิดใจเคลียร์ดรามาเงินเยียวยาเหตุไฟไหม้หน้าที่ใครกันแน่ พร้อมโต้ชาวเน็ตหมดศรัทธา ผ่านทางรายการ คุยแซ่บshow ช่อง One31 ที่มี “ชมพู่ ก่อนบ่าย” และ “เป็กกี้ ศรีธัญญา” เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
ดรามาแรงมาก กรณีรัฐบาลให้เงินเยียวยาไฟไหม้ จุดเริ่มต้นพูดออกไปวันนั้นคืออะไร?
อ.เบียร์ : จริงๆ ไม่ได้มีอะไรเลย ถ้าคนฟังคลิปเต็ม โดยมากคนส่วนใหญ่ดูพาดหัวว่าไม่ให้เยียวยา จริงๆ อาจารย์บอกในคลิปว่าต้องไปเรียกร้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคนที่รับผิดชอบที่สุดคือร้านค้า ไม่ใช่ว่าห้ามเยียวยา แต่วันนั้นเขาตั้งคำถามอาจารย์ฟีลเหมือนรัฐบาลจะไปเยียวยาเพิ่มเติม นอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเลยที่จะเอาภาพรวมเหล่านั้นไปเยียวยา ไม่ใช่ว่าห้ามเยียวยา ต้องเยียวยาตามกฎหมายอยู่แล้วตามปกติ ทีนี้เวลาคนไปสื่อสารกันก็เข้าใจว่าเราไปห้าม แล้วบอกว่าอาจารย์ขาดความเมตตา ไปกันเรื่องใหญ่คนละเรื่องสองเรื่อง ทั้งที่เราพยายามบอกว่าการที่เราตั้งอยู่บนความประมาท เราต้องรับผลการกระทำของเราเอง
ก็บอกย้ำไปแล้วเพราะเช้าวันรุ่งขึ้นมีอีกรายการมาสัมภาษณ์ ก็บอกไปว่ามันต้องแยกเป็นสองก้อนนะ หนึ่งคนไปทำงาน สองพาตัวเองไปสู่ความประมาท คนไปทำงานคือพนักงาน นักดนตรี เราต้องแยกออกไป ซึ่งเราไม่ได้พูดเหมารวมทั้งหมด เราพูดถึงคนที่ดื่มสุรา ฉะนั้นใครที่ดื่มสุราตั้งอยู่บนความประมาท วันนั้นเราพูดถึงหลักธรรม การไปสัมภาษณ์เขาพูดเราตามหลักธรรม ไม่ได้พูดตามกฎหมาย เราจึงต้องให้ความรู้เรื่องหลักธรรม พูดเรื่องสถานที่อโคจรไปกันเละเทะไปหมด เราต้องพูดตามหลักธรรม แม้คนในโลกจะไม่เห็นด้วยว่าคนกินสุราไม่เห็นเป็นอะไรเลย สถานที่แบบนี้ไม่เห็นจะอโคจรตรงไหน แต่เราพูดตามหลักธรรม เราก็ยืนยันตามหลักธรรม จะมาเอนเอียงตามโลกไม่ได้ ต่อให้ทัวร์ลงขนาดไหน อาจารย์ก็ต้องรับไว้ ในเมื่ออาจารย์เลือกที่จะพูด ก็ต้องรับผลจากการกระทำของตัวเอง เช่นเดียวกับเขาที่ต้องรับผลจากการกระทำตัวเอง
ก่อนหน้านี้แทคเป็นกระแส ใครถ่ายรูปหรือทำคอนเทนต์ส่วนใหญ่มีอันเป็นไปทุกคน?
แทค : ช่วงจังหวะเฉยๆ ครับ
แต่จังหวะนรกหมดเลยนะ?
แทค : ใช่ เดี๋ยวขอถ่ายกับพี่เป็กกี้ (หัวเราะ)
มีคนเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดก็มี คนไม่เข้าใจก็เยอะ เวลาไลฟ์จิตตกมั้ย ทัวร์ลงเยอะ?
อ.เบียร์ : ไม่ๆ เป็นปกติ อาจารย์บอกแล้วสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ใครกระทำอะไรไว้ก็ย่อมได้รับผลจากการกระทำนั้น อาจารย์ห้ามความรู้สึก-ความคิดคนไม่ได้ แต่อาจารย์ห้ามความรู้สึกตัวเองได้ ไม่ให้รู้สึกลงไปเล่นกับความรู้สึกที่เป็นดราม่าอะไร อาจารย์เลยไม่ได้รู้สึกเศร้าหมองอะไร ออกบรรยายธรรมทุกวัน มีคนเสนออาจารย์ให้เงียบๆ ไปก่อน คนไทยลืมง่าย ไม่ต้องไลฟ์สด อาจารย์บอกทำไมกูต้องทำ ในเมื่อเราพูดทุกอย่างถูกต้อง เราพูดตามหลักธรรม เราออกมาบรรยายธรรมปกติ จะลืมไม่ลืมเป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา ใครลืมเร็วเป็นเรื่องที่ดี เขาจะได้ไม่ทุกข์ร้อน ใครลืมช้าก็เป็นความทุกข์ร้อนของเขาต่อไป
มีญาติเหยื่อโดนไฟไหม้บอกว่าจะฟ้องอาจารย์?
อ.เบียร์ : ก็ฟ้องได้ ทุกคนมีสิทธิ์พูด มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น เขาก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น จะฟ้องร้องก็ทำได้หมด แต่อย่างที่บอกว่ารับผลการกระทำของตัวเองด้วย ถ้าไม่มีมูลสุดท้ายแล้วจะฟ้องร้องกลับ ก็ต้องรับผลให้ได้เช่นเดียวกัน อาจารย์ไม่ได้ท้าทาย ไม่ได้อะไร อาจารย์พูดตามสิทธิเสรีภาพที่ทุกคนมีสิทธิ์ ฉะนั้นทุกคนถ้าบอกว่าอยู่ในประเทศไทยมีสิทธิ์ จ่ายภาษีเหมือนกันหมด แต่พอถึงเวลาอาจารย์กลับไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็น แต่พวกคุณมีสิทธิ์แสดงความเห็นกันหมด มันไม่แฟร์หรือเปล่า ดังนั้นเราทุกคนมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะแสดงความเห็นได้
อาจารย์เคยโดนฟ้องมาบ้างหรือยัง?
อ.เบียร์ : โดน ทุกวันนี้ก็มีคดีอยู่
แทคล่ะ รู้สึกยังไงที่อ.เบียร์โดนดรามา?
แทค : เราเข้าใจเอนเอียงไปตามธรรม แต่เราก็เข้าใจมนุษย์โลกของเรา เราก็ต้องมีกินบ้างอะไรบ้าง แต่ก็ควรอยู่ในความระมัดระวัง ไม่ประมาท ทุกร้านแน่นอนต้องมีการป้องกัน มีการซ้อมอะไรตลอดเวลา ตอนนี้หลายๆ ร้านเริ่มซ้อม เริ่มป้องกันแล้ว เราเข้าใจอาจารย์และเข้าใจมุมมองครอบครัวผู้เสียชีวิต เราเห็นทุกอย่างในนั้นหมดแล้ว สมัยก่อนก็เที่ยว สมัยนี้ไม่เที่ยวออกกำลังกาย รักครอบครัว
คนมองเวลามีกระแสดังๆ อาจารย์เกาะหาแสงอย่างเดียวเลย?
แทค : ที่จริงเขาแสดงความคิดเห็นในช่องของเขา ในโซเชียลของเขา แค่มีนักข่าวไปตีความเฉยๆ
อ.เบียร์ : ไม่ใช่ พูดผิด จริงๆ ที่เกิดดรามา ไม่ใช่อาจารย์แสดงความคิดเห็น นักข่าวมาสัมภาษณ์ ความเป็นจริงอาจารย์ไม่ได้พูดเรื่องนี้เลย อาจารย์แสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันแรกที่รู้ข่าวเลย แล้วรู้ข่าวจากไลฟ์สด เขามาบอกว่าเกิดเหตุไฟไหม้ก็แสดงความเสียใจ จบไปแล้ว ต่อมามีรายการข่าวมาสัมภาษณ์ อาจารย์ก็แสดงความเห็นเรื่องนี้ไป ไม่ใช่อยู่ๆ อาจารย์แสดงความเห็น เพราะปกติอาจารย์จะไม่แสดงความเห็นเรื่องอะไรถ้าไม่มีใครจ่อไมค์ถาม จะไม่พูดเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว ใครถามมาก็ตอบ ด่าไปตามปกติ อย่างที่มีคนมาป่วน เกรียนคีย์บอร์ด ไม่ใช่มีดราม่าหรือไม่มีดราม่านะคนไลฟ์สดจะรู้พวกเกรียนมีเป็นเรื่องปกติ คนไลฟ์สดจะเจอ แพงจังเลย เน่าหรือเปล่า เอาของที่ไม่ดีมาขาย อาจารย์ก็จะด่าในไลฟ์สดเป็นปกติ เขาก็จะหัวเราะคิกคัก คนอยู่กับเราจะรู้ว่าเราด่าเอาสนุก ไม่มีอะไร แต่คนข้างนอกตีความกันว่าทำไมพูดจารุนแรง มึงไม่เคยมาดูไลฟ์สดด้วยซ้ำแล้วเอาไปตีความเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต ตอนนั้นกูไม่ได้สอนธรรมะจ้ะ กูด่า แต่ด่าเสร็จกูก็สอนไง ต้องแยกบริบท เวลา คนเรามีหลายบทบาท
คอมเมนต์บอกหมดศรัทธาในตัวอาจารย์เลยกับเรื่องนี้?
อ.เบียร์ : ใช่ แต่ในไลฟ์สดเราพูดปกติธรรมดา แต่ปรากฏว่ารายการทีวีเอาไปลงกัน ปั่นกระแส เคยเหรอที่จะมากราบเท้าเรา เขาใช้คำว่าหมดศรัทธา เปรียบเทียบให้ฟัง ปรากฏว่าคนก็นั่งขำกัน ถามว่าด่าใครก็ไม่ได้ด่าใคร ในไลฟ์สดขอยืมคำถามทุกคนเพื่อตอบทุกคนที่ฟังอยู่ 4-5 พันคน แต่คนไม่เข้าใจ อาจารย์พูดเสมอว่าถ้ารับคำตอบไม่ได้กรุณาอย่างถาม แจ้งให้ทราบแล้ว แต่ก็สรรหามาพูดกัน
แทคให้กำลังใจอาจารย์ยังไง?
แทค : สมน้ำหน้า (หัวเราะ) เบียร์โดนอีกแล้วนะ เอาอีกแล้วนะเบียร์ คือเราเข้าใจอาจารย์พูดแบบนี้ยังไงก็เรียกรถทัวร์อยู่แล้ว แต่จะเป็นบริษัทไหนก็แล้วแต่มาจอด เราก็อาจารย์โดนอีกแล้วนะ ไม่เป็นไรอาจารย์ รับรถทัวร์ดีๆ แล้วกัน เดี๋ยวนี้เขาเก่ง เขามีโต้ตอบ
เรียนรู้จากคุณหรือเปล่า?
แทค : เด็กปั้น สอนมากับมือ (หัวเราะ) อยู่หนองจอก เก็บรากบัวอยู่ ผมไม่ห้ามเพราะผมไปเก็บด้วย (หัวเราะ)