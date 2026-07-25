พร้อมหรือยัง? ‘FTISLAND’ กลับมาจุดไฟความมันในไทย กับ ‘2026 FTISLAND TOUR 0 — XIX — III ‘FaTe’ in BANGKOK’ เตรียมโดดให้สุดทุกบีตท์! 8 ส.ค. นี้

สิ้นสุดการรอคอย เสียงกรี๊ดของ พรีมาดอนน่าไทย กำลังจะดังกระหึ่มอีกครั้ง เพราะอีกไม่กี่วันเท่านั้น สำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ที่ทุกคนตั้งตารอคอยใน ‘2026 FTISLAND TOUR 0 — XIX — III ‘FaTe’ in BANGKOK’ งานนี้ 3 หนุ่มสุดฮอตวงดนตรีร็อกระดับพรีเมียมจากเกาหลีใต้อย่าง FTISLAND พร้อมแล้วที่จะกลับมาระเบิดพลังเสียงดนตรีสดและสร้างความทรงจำสุดพิเศษให้กับแฟนๆ ชาวไทยอีกครั้ง หลังจากที่ประทับใจกับทุกโชว์ที่ผ่านมา ครั้งนี้พวกเขากลับมาพร้อมกับโปรดักชันจัดเต็ม เซตลิสต์เพลงฮิตติดหู และโชว์สุดเดือดที่จะชวนทุกคนลุกขึ้นมาโดดและร้องตามไปพร้อมกันตลอดทั้งงาน รับประกันความสนุก สุดเหวี่ยง และเอเนอร์จี้ที่ร้อนแรงสมการรอคอยแน่นอน!
การกลับมาครั้งนี้ถือเป็นการคัมแบ็กสเตจในไทยในรอบ 2 ปี โดยผู้จัดไฟแรง O.N worldwide ที่พร้อมเสิร์ฟความสนุกภายใต้คอนเซปต์ ‘FaTe’ หรือ "โชคชะตา" ที่จะพาวงดนตรีร็อกฝีมือระดับพรีเมียมและแฟนเพลงมาร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันอีกครั้ง งานนี้หนุ่มๆ FTISLAND จัดหนักจัดเต็มทั้งระบบแสง เสียง โปรดักชันสุดอลังการ และเซตลิสต์เพลงฮิตติดหูตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงผลงานล่าสุดที่จะชวนทุกคนลุกขึ้นมาโดด ร้องตะโกน และสนุกไปกับดนตรีสดสุดเดือดตลอดการแสดง
สำหรับใครที่ยังไม่มีบัตร โอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโชคชะตาครั้งนี้ยังเปิดอยู่! แฟนๆ ที่ไม่อยากพลาดสเตจคุณภาพและเอเนอร์จี้สุดมัน สามารถจับจองบัตรกันได้แล้ววันนี้ โดยเปิดจำหน่ายบัตรราคา 6,500 / 4,500 และ 3,500 บาท ผ่านทาง www.onworldwideth.com ล็อกคิวในตาราง วอร์มเสียง และเตรียมพลังกายให้พร้อม แล้วไปเขียนอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ความทรงจำกับ FTISLAND ในค่ำคืนที่ทุกคนจะไม่มีวันลืม! ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคมนี้!