เจคอบ (JACOB THE BOYZ) พร้อมเสิร์ฟโมเมนต์สุดพิเศษ! ใน “JACOB 1st Asia Showcase [More Than Words] Tour 2026 in Bangkok” ประเดิมเอเชียโชว์เคสเดี่ยวครั้งแรกที่กรุงเทพฯ 19 ก.ย. นี้

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสุขระดับเอ็กซ์คลูซีฟ! เมื่อผู้จัด JPLAN GLOBAL และ HIGHBREED Entertainment จับมือประกาศข่าวดีชวนแฟนๆ ชาวไทยมาร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษกับ "เจคอบ" (JACOB) นักร้อง-นักแต่งเพลงหนุ่มเสน่ห์ล้นชาวเกาหลีใต้-แคนาดา สมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดัง THE BOYZ ที่พร้อมจะบินลัดฟ้ามาพบกับแฟนๆ อย่างใกล้ชิดใน "JACOB 1st Asia Showcase [More Than Words] Tour 2026 in Bangkok" ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2569 ณ Phenix Auditorium Hall
หลังจากสร้างความประทับใจผ่านบทบาทสมาชิกวง THE BOYZ มาอย่างยาวนาน "เจคอบ" ได้ก้าวสู่บทใหม่ในฐานะศิลปินเดี่ยวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2026 ที่ผ่านมา ด้วยการปล่อยดิจิทัลอีพีเดบิวต์ในชื่อ ‘j.’ พร้อมส่งเพลงโปรโมตหลักสุดละมุนอย่าง "Slow Dancing" มาถ่ายทอดตัวตนและเสน่ห์ทางด้านดนตรีเฉพาะตัว ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นจากแฟนคลับทั่วโลก
สำหรับเอเชียโชว์เคสทัวร์ในครั้งนี้ มาพร้อมกับคอนเซปต์ "More Than Words" ที่เจคอบตั้งใจจะใช้เสียงเพลง บทเพลงแต่งเอง และการแสดงสดสุดพิเศษเพื่อสื่อสารความรู้สึก ความรัก และความขอบคุณที่ "เหนือกว่าคำบรรยาย" ส่งตรงถึงแฟนๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ
วอร์มนิ้วให้พร้อม! เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวันที่แสนพิเศษ กับหนุ่มเจคอบ โดยจะเปิดจำหน่ายบัตรในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2026 เวลา 11.00 น. ทางเว็บไซต์ www.jplanglobal.com