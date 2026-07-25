XG ระเบิดพลังสุดคอร์! ขนทัพเพลงฮิตสาดความมันส์นันสต็อป มัดใจ ALPHAZ ไทย ใน “XG WORLD TOUR: THE CORE IN BANGKOK”

กลับมาสร้างความร้อนแรงในประเทศไทยอีกครั้ง กับสเตจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมสมศักดิ์ศรี Global Pop Group ที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในศิลปินที่แสดงสดโดดเด่นที่สุดแห่งยุค สำหรับ XG (Xtraordinary Genes) ได้เปลี่ยนอิมแพ็ค อารีน่า ให้กลายเป็นจักรวาลที่เต็มไปด้วยพลัง ความยิ่งใหญ่ และเสียงเชียร์จากเหล่า ALPHAZ ในคอนเสิร์ต “XG WORLD TOUR: THE CORE IN BANGKOK” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยความร่วมมือของ “เออีจี พรีเซ้นต์ เอเชีย” (AEG Presents Asia) ร่วมกับ “ไอมี่ ไทยแลนด์” (iMe Thailand)
สมาชิกทั้ง 7 คน ได้แก่ “จูริน (JURIN), จิสะ (CHISA), ฮินาตะ (HINATA), ฮาร์วีย์ (HARVEY), จูเรีย (JURIA), มายะ (MAYA), โคโคนะ (COCONA)” ปล่อยพลังสุดคอร์ สร้างปรากฏการณ์สะเทือนอิมแพ็คฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความมันส์แบบนันสต็อป ทั้งการร้อง แร็ป และเพอร์ฟอร์แมนซ์อันทรงพลัง สมกับชื่อของเวิลด์ทัวร์ ‘THE CORE’ ตลอดค่ำคืน XG ขนเพลงฮิตและโชว์สุดพิเศษมาเสิร์ฟ ไม่ว่าจะเป็น ‘GALA’, ‘SOMETHING AIN'T RIGHT’, ‘MASCARA’, ‘TGIF’, ‘WOKE UP’, ‘UP NOW’, ‘PUPPET SHOW’, ‘HOWLING (+GRL GVNG)’, ‘IN THE RAIN’, ‘TAKE MY BREATH’, ‘IYKYK’, ‘ROCK THE BOAT’, ‘PS 118’, ‘4 SEASONS’, ‘HYPNOTIZE’, ‘Tippy Toes’, ‘NO GOOD’ และ ‘IS THIS LOVE’ พร้อมโปรดักชันระดับเวิลด์คลาส ทั้งแสง สี เสียง และวิชวลสุดล้ำที่ยกระดับทุกโมเมนต์ให้ยิ่งใหญ่เหนือความคาดหมาย ผสานกับเสน่ห์เฉพาะตัวของสมาชิกแต่ละคนที่ถ่ายทอดผ่านทุกเพลง ทำให้แฟนๆ ร่วมร้องดังกระหึ่มทั่วทั้งอารีน่า พร้อมโยกและเต้นไปกับศิลปินตลอดการแสดง
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือโปรเจ็กต์พิเศษจาก ALPHAZ ชาวไทยที่ร่วมต้อนรับ XG อย่างอบอุ่น ด้วยการพร้อมใจกันชูป้าย Hand Slogan ที่เขียนข้อความว่า ‘BKK IS READY TO ROCK THE UNIVERSE WITH XG’ ระหว่างการแสดงเพลง ‘O.R.B’ และพร้อมใจกันออกสเต็ปโยกสะเทือนจักรวาลไปพร้อมกับ XG ยิ่งเติมพลังให้สมาชิกทั้ง 7 คน จัดเต็มในช่วงอังกอร์ด้วยเซ็ตลิสต์ส่งท้าย ทั้ง ‘SHOOTING STAR’, ‘MILLION PLACES’, ‘NEW DANCE’ และ ‘LEFT RIGHT’ ตอกย้ำว่า กรุงเทพฯ คือหมุดหมายหนึ่งของเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้ที่เต็มไปด้วยความประทับใจ ทำให้แฟนๆ ที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ในประเทศไทยกับ XG ต่างตั้งตารอวันที่จะได้กลับมาสร้างปรากฏการณ์บนเวทีประเทศไทยร่วมกันอีกครั้ง