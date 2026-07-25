“พลพล - เล็ก รัชเมศฐ์ - เบียร์ พร้อมพงษ์ - จารุพันธ์” รับรางวัล “เพชรในเพลง” ร่วมสืบสานภาษาไทยผ่านบทเพลง

ศิลปิน จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พลพล - ทชภณ พลกองเส็ง, เล็ก - รัชเมศฐ์ สุวโชคพิบูลย์, เบียร์ - พร้อมพงษ์ วงษ์อินตา และ จารุพันธ์ ศรีม่วงกลาง ผู้ประพันธ์เพลง เข้ารับรางวัล “เพชรในเพลง” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2569 โดยมี ยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในงาน พร้อมร่วมแสดงความยินดีแก่ศิลปินที่มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารคุณค่าของภาษาไทยผ่านบทเพลง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ภายในงาน จัดให้มีการแสดงส่งเสริมการใช้ภาษาไทย เพื่อสะท้อนความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ พร้อมทั้งการแสดงจากศิลปินผู้ได้รับรางวัล เพชรในเพลง ซึ่งร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของภาษาไทยผ่านบทเพลง
สำหรับรางวัล “เพชรในเพลง” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2569 เป็นรางวัลเพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย ได้แก่ นักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ทางภาษา วรรณศิลป์ คีตศิลป์และจินตนาการได้อย่างเหมาะสม นักร้องที่ออกเสียงขับร้องเพลงได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย มีศิลปะการใช้เสียงกลมกลืนกับดนตรี จังหวะและอารมณ์ในการขับร้อง รวมทั้งบุคคลองค์กรหรือโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ซึ่งในปีนี้ ศิลปินแกรมมี่ ได้รับรางวัลเพชรในเพลง 4 รางวัล ได้แก่ พลพล - ทชภณ พลกองเส็ง ชนะเลิศ ผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย จากเพลงไร้น้ำหนัก, เล็ก - รัชเมศฐ์ สุวโชคพิบูลย์ รองชนะเลิศ ผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย จากเพลงอบอวล, เบียร์ - พร้อมพงษ์ วงษ์อินตา รองชนะเลิศ ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย จากเพลงเจ้านางเอย และ จารุพันธ์ ศรีม่วงกลาง รองชนะเลิศ ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จากเพลงฟ้ายามแลง
พลพล เปิดเผยว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากครับ ที่ได้รับรางวัลเพชรในเพลง รางวัลนี้เป็นกำลังใจของนักเขียนเพลง นักร้อง และทีมงานเบื้องหลังทุกคนที่ร่วมกันสร้างสรรค์บทเพลงขึ้นมา ซึ่งที่ผ่านมา ผมให้ความสำคัญ กับการถ่ายทอดบทเพลงผ่านการใช้ภาษาไทย โดยสอดแทรกบริบทของความเป็นไทยไว้ในเพลงนั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามและมีคุณค่ามากครับ”
เบียร์ พร้อมพงษ์ เปิดเผยว่า “ขอขอบคุณสำหรับรางวัล เพชรในเพลง ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ครับ บทเพลงไทยไม่ใช่แค่ความบันเทิง แต่ยังเป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยส่งต่อความงดงามของภาษาไทยไปสู่ผู้ฟัง ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสน่ห์ มีความไพเราะ ผมจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานคุณค่าภาษาไทยผ่านเสียงเพลงครับ”
จารุพันธ์ ศรีม่วงกลาง เปิดเผยว่า “พวกเราขอเป็นตัวแทนในการขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนและเห็นถึงความสำคัญของบทเพลงไทย รางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ผมตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานที่ดี และรักษาเสน่ห์ของภาษาไทยให้คงอยู่ในบทเพลง เพื่อส่งต่อไปยังผู้ฟังในทุกๆ รุ่นต่อไปครับ”