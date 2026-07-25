“ดี เจอร์ราร์ด” เสียดายแทนยอดศิลปิน “ดาวินชี่” ลูกหลานอิตาเลี่ยนไร้มารยาท เลวทราม ไร้ซึ่งอารยธรรมอับอายไปทั่วโลก

ทำเอาไทยแลนด์ลุกเป็นไฟกับข่าวของนักท่องเที่ยววัยรุ่นอิตาลีที่เหยียดคนไทยในบีทีเอสจนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลก คนไทยพากันรวมพลังตามล่าหานักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพื่อให้ทั้งหมดขอโทษคนไทยกับกิริยาไร้มารยาทและดูถูกเหยียดหยาม
ล่าสุดนักร้องหนุ่ม “ดี เจอร์ราร์ด” บิ๊ก อุกฤษ วิลลีย์ บรอด ดอนกาเบรียล ก็ได้โพสต์ถึงผู้ปกครองกลุ่มนี้และชาวอิตาเลี่ยน เสียดายแทนบรรพบุรุษที่อุทิศทั้งชีวิตเพื่อสร้างชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่ให้กับอิตาลี แต่กลับมาเจอลูกหลานทำตัวไร้มารยาททำให้ประเทศเสื่อมเสียทั้งภาษาไทยและภาษาอิตาลี พร้อมแนบภาพเด็กวัยรุ่นอิตาลีทุกคนในข่าว
“ถึงผู้ปกครองกลุ่มเด็กอิตาเลี่ยนกลุ่มนี้...
พวกคุณน่าจะได้เห็นพฤติกรรมไร้มารยาทของลูกหลานคุณแล้ว ตอนนี้มันเป็นข่าวที่กำลังดังมากๆ ในประเทศผม..
บอกตามตรงนะครับ ถ้าผมเป็นพ่อแม่ของเด็กเหล่านี้ ผมคงไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหน..
เพราะมันคงน่าอับอายเป็นอย่างมากที่ต้องมีลูกหลานแบบนี้
ซึ่งมันน่าแปลกนะครับ ที่ประเทศอิตาลีที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศแห่งศิลปะนั้น… กลับล้มเหลวในการที่จะเข้าใจในศิลปะแห่งการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น นอกเหนือจากสังคมอิตาลีของตน…
หลังจากได้เห็นคลิปนี้ ผมอยากบอกว่าผมเสียดายครับเสียดายที่ทั้งดาวินชี่,ราฟาเอล
หรือแม้แต่ไมเคิล แองเจโล่ ยอดศิลปินที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ที่ต่างก็ได้อุทิศทั้งชีวิตเพื่อสร้างชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่ให้กับอิตาลี…
ตอนนี้ชื่อเสียงนั้นชื่อเสียงอันดีงามเหล่านั้น
ได้ถูกทำให้แปดเปื้อนด้วยน้ำมือของลูกหลานพวกคุณเองเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นครับ
พวกคุณก็รู้ว่า… “กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว” แต่สำหรับพวกเราชาวไทย…เพียงวันเดียวกรุงโรมกลับย่อยยับไปแล้วในจิตใจของเราครับ
หวังว่าพวกคุณจะนำเอาเหตุการณ์นี้ไปเป็นบทเรียนสอนบุตรหลานของคุณให้ดีขึ้นนะครับ...ได้โปรดอย่าทำให้ชาวอิตาลีคนอื่นถูกมองว่าต้องมีพฤติกรรมเลวทรามไร้ซึ่งอารยธรรมไม่ต่างจากเด็กเหล่านี้เลย..
ด้วยความปรารถนาดี..
D Gerrard 🙏🏾
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Ai genitori di questo gruppo di ragazzi italiani...
Immagino abbiate già visto il comportamento irrispettoso dei vostri figli. Ora è una notizia diventata molto virale nel mio Paese...
A essere sincero, se fossi io il genitore di questi ragazzi, non saprei davvero dove nascondere la faccia dalla vergogna... Sarebbe un'immensa vergogna avere figli che si comportano in questo modo.
È davvero paradossale che l'Italia, conosciuta in tutto il mondo come il Paese dell'Arte... abbia fallito nel comprendere l'arte di convivere con gli altri al di fuori della propria società...
Dopo aver visto questo video, voglio dire che mi piange il cuore. Mi dispiace che maestri come Leonardo da Vinci, Raffaello o Michelangelo abbiano dedicato l'intera vita a costruire una così grande reputazione per l'Italia...
E ora, quella nobile reputazione è stata macchiata proprio dalle mani dei vostri figli in una sola notte.
Sapete tutti che "Roma non è stata costruita in un giorno", ma per noi thailandesi, è bastato un solo giorno perché quell'immagine di Roma crollasse nei nostri cuori.
Spero che usiate questo episodio come una lezione per educare i vostri figli a essere persone migliori... Vi prego, non lasciate che l'intero popolo italiano venga giudicato per un comportamento incivile e privo di rispetto come quello di questi ragazzi...
Con profondo rispetto,
D Gerrard 🙏🏾