"GDH" เปิดโผโปรเจกต์ใหม่ ชูจักรวาลคอนเทนต์คุณภาพพร้อมต่อยอด IP สู่ระดับโลก

เรียกว่าเดินเกมรุกครั้งใหญ่แบบจัดเต็ม สำหรับ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด กับการเนรมิตงาน "GDH CIRCLES Feel Good โคจรความสุข สนุกกว่าที่เคย" เปิดพื้นที่แห่งความสุขให้แฟนๆ ได้สัมผัสจักรวาลความบันเทิงของ GDH โดยเริ่มต้นงานด้วย "จินา โอสถศิลป์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นมากล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และขอบคุณพาร์ตเนอร์ที่ร่วมสนับสนุนภาพยนตร์ไทยสู่เวทีระดับโลก
พร้อมด้วย "ปรียาวรรณ ภูวกุล" รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาเผยถึง GDH CIRCLES หรือวงกลมแห่งความผูกพันที่คอยขับเคลื่อนวงโคจรนี้ ด้วยฝีมือของทีมงานคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อจับวงกลมคนทำหนัง, พันธมิตร และคนดูให้มาโคจรร่วมกันแบบเหนียวแน่นยิ่งขึ้นกว่าเดิม พร้อมสร้างระบบสมาชิกบน LINE OA ในชื่อ GDH CIRCLES จากนั้นถึงคิวของพิธีกร "โอปอล์ ปาณิสรา อารยะสกุล" กับการเปิดโผโปรเจกต์ใหม่ที่มีทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์แอนิเมชัน รายการความรู้ เกม ธุรกิจ IP และ สินค้า Merchandise ซึ่งตอบโจทย์ตรงกับผู้ชมในทุกกลุ่มเป้าหมาย
โดยไฮไลต์แรกที่สร้างเสียงฮือฮา หลังจาก "ทศพล ทิพย์ทินกร" Director Of Content ได้เปิดตัวคอนเทนต์ภาพยนตร์ และซีรีส์แอนิเมชัน ซึ่งเริ่มจากเรื่อง "HENRY's First Dates จีบซ้ำซ้ำ เฮนรี่จำไม่ได้" ผลงานความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง GDH และ Sony Pictures International Productions นำภาพยนตร์โรแมนติกคลาสสิกระดับโลก 50 First Dates มาตีความใหม่ในเวอร์ชันไทย ผ่านฝีมือการกำกับของ "เมษ ธราธร" โปรดิวซ์โดย วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ และ เมษ ธราธร ร่วมโปรดิวซ์โดย "สุวิมล เตชะสุปินัน" ได้ทีมนักแสดงนำอย่าง ณเดชน์ คูกิมิยะ, มินนี่ ณิชา ยนตรรักษ์, กิ๊ก เกียรติ กิจเจริญ, เบิ้ล ปทุมราช และ วิเวียน ทิพากร ไชยประสิทธิ์ ซึ่งพร้อมเข้าฉาย 17 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ถูกจับตามองคือ "คุณยายวรนาฏ" ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่หยิบบทประพันธ์สยองขวัญระดับตำนาน "ทายาทอสูร" มาตีความใหม่ กำกับการแสดง และอำนวยการสร้างโดย "โต้ง บรรจง ปิสัญธนะกูล" ร่วมโปรดิวซ์โดย "ตั้ม วีรชัย ใหญ่กว่าวงศ์" พร้อมด้วยทีมนักแสดง ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่, ใบปอ ธิติยา จิระพรศิลป์, นก สินจัย เปล่งพานิช, จุ๋ย วรัทยา นิลคูหา, มาร์ค ภาคิน คุณาอนุวิทย์ และ ไทย ชญานนท์ ภาคฐิน ซึ่งมีกำหนดเข้าฉายเดือนพฤศจิกายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
ด้านภาพยนตร์ออริจินัล GDH ก็จัดเต็มไม่แพ้กัน เริ่มจาก "เพื่อนสาว" (Working Title) หนังโรแมนติกที่เล่าเรื่องราวของชายรักชายซึ่งกลับหวั่นไหวกับผู้หญิง ผลงานกำกับของ วรรณแวว หงษ์วิวัฒน์, แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์ โดยได้ โต้ง บรรจง ปิสัญธนะกูล นั่งแท่นโปรดิวซ์เซอร์ และร่วมโปรดิวซ์โดย เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี ทีมนักแสดง ไอซ์ซึ ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์, ญดา นริลญา กุลมงคลเพชร และ มาริโอ้ เมาเร่อ ในขณะที่ "THE UNTITLED SNOOKER PROJECT" (Working Title) หนังทริลเลอร์เข้มข้น ถ่ายทอดชีวิตนักสนุกเกอร์ไทยที่ต้องเดิมพันทุกอย่างเพื่อก้าวสู่เวทีโลก ผลงานการกำกับของ "แจ็ค วรรธนพงศ์ วงศ์วรรณ" โปรดิวซ์โดย วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ และ บาส พูนพิริยะ โดยได้ "บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล" มารับบทนำ
นอกจากนี้ยังมี "3 Daughters" (Working Title) ภาพยนตร์แนวครอบครัวที่อบอุ่นหัวใจ ผ่านฝีมือการกำกับของ โปเต้ อนุสรา กอสัมพันธ์ โปรดิวซ์โดย ปิง เกรียงไกร วชิรธรรมพร และการนำความทรงจำของผู้ชมกลับมาอีกครั้งใน "Return of True Love Next Door" (Working Title) เรื่องราวความรักสุดชุลมุนวุ่นวายของแก๊งเนื้อคู่ประตูถัดไป ผ่านฝีมือการกำกับของ มุก ปิยะกานต์ บุตรประเสริฐ พร้อมทีมผู้สร้าง โอปอล์ ปาณิสรา อารยะสกุล, เติ้ล กิตติภัค ทองอ่วม, ปุ๊กกี้ ปวีณ์นุช แพ่งนคร โปรดิวซ์โดย เดียว วิชชพัชร์ โกจิ๋ว ทีมนักแสดง ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, พอลล่า เทเลอร์, โบ ธนากร ชินกูล, โอปอล์ ปาณิสรา อารยะสกุล, ปุ๊กกี้ ปวีณ์นุช แพ่งนคร, เผือก พงศกร จงวิลาส, บ๊อบบี้ นิมิตร ลักษมีพงศ์ และคู่หู เอก-เอ๋ มณีประเสริฐสิทธิ์
อีกก้าวสำคัญของ GDH คือการเปิดตัว "แม๊กซ์กับจ่อย จอยจอยมาร์เก็ต" ซีรีส์แอนิเมชันเรื่องแรกของ GDH ที่จับมือกับ อิทธิปาทา และ Big Brain ซึ่งเป็นทีมผู้ผลิต ก้านกล้วย 1 และ 2 รวมถึง Echo จิ๋วก้องโลก พร้อมถ่ายทอดเสน่ห์วิถีชีวิตชุมชนตลาดร่มหุบในมุมมองที่อบอุ่น และร่วมสมัย
ไม่เพียงเดินหน้าสร้างความบันเทิง GDH เท่านั้น ล่าสุดยังชวนทุกคนมาสำรวจความทรงจำร่วมของคนไทย ผ่านหมุดหมายสำคัญของภาพยนตร์ไทยในแต่ละยุคสมัย ด้วยการเปิดตัวรายการ "8 Minute History ประวัติศาสตร์หนังไทย" ร่วมกับ The Standard โดยมี ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน รับหน้าที่ดำเนินรายการ พร้อมการสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่มากด้วยประสบการณ์ ซึ่งงานนี้ได้ "เก้ง จิระ มะลิกุล" ขึ้นเวทีมาร่วมแบ่งปันมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ไทยอีกด้วย
ในด้านการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ได้ "กมลณิช สวัสดิ์พาณิชย์" ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการเติบ พร้อมเปิดตัว GDH Classroom ร่วมมือกับคณะดิจิทัลมีเดีย และศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาหลักสูตรด้านภาพยนตร์ และสื่อสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันบุคลากรรุ่นใหม่สู่การเป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมบันเทิงไทย นอกจากนั้นยังรุกสู่ตลาด Interactive Content ด้วยความร่วมมือกับ Siam Board Games, Fairplay Studios และ YGGDRAZIL GROUP พัฒนาบอร์ดเกม, เกมอินเทอร์แอ็กทีฟ และประสบการณ์การเล่าเรื่องรูปแบบใหม่ ในส่วนของสิ่งพิมพ์ที่นำภาพยนตร์มาต่อยอดเป็นนวนิยาย รวมถึงจัดพิมพ์เป็นหนังสือรูปแบบต่างๆ โดยใช้ภาพจากภาพยนตร์คุณยายวรนาฏ
จากนั้น "ชลีกุล อิศรภัคดี" ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า ได้เผยว่าการต่อยอดธุรกิจ IP จากภาพยนตร์ "โกฮัง..หัวใจโกโฮม" สู่การพัฒนาสินค้า Merchandise ร่วมกับหลากหลายแบรนด์ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆ พร้อมต่อยอดความสำเร็จผ่าน Official Merchandise Collection ในโปรเจกต์ "มาม่า Presents GDH โตมาด้วยกัน ออร์เคสตรามูฟวี่คอนเสิร์ต" ที่รวบรวมความทรงจำจากผลงาน GTH และ GDH กว่า 20 ปี ซึ่งนับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินทางปัญญา (IP) และส่งต่อประสบการณ์ความประทับใจให้แฟนๆ ในหลากหลายรูปแบบ
สำหรับเวทีโลก GDH ยังคงเดินหน้าสร้างชื่ออย่างต่อเนื่อง โดย "ญานิศา หาญการสุจริต" ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ เปิดเผยว่าภาพยนตร์เรื่อง "พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE" ได้รับเลือกฉายรอบ World Premiere ในเทศกาล Venice International Film Festival ก่อนเดินสายฉายกว่า 40 เทศกาลทั่วโลก ขณะที่ "โกฮัง..หัวใจโกโฮม" ได้รับเชิญเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติหลายแห่งทั้งในจีน, อิตาลี, สหรัฐอเมริกา และอีกหนึ่งความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจคือ ภาพยนตร์ "หลานม่า" ได้มีสตูดิโอชื่อดังในฮอลลีวูด Miramax ติดต่อซื้อลิขสิทธิ์ไปรีเมกเป็นเวอร์ชันสากลเป็นที่เรียบร้อย
ส่วนเรื่อง "SHUTTER" ได้รับการนำไปสร้างใหม่ในอินโดนีเซีย และ "แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว" ก็ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างในประเทศอินเดียอีกด้วย เรียกว่าเป็นการสะท้อนศักยภาพของคอนเทนต์ภาพยนตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเลยทีเดียว
โดยทั้งหมดนี้คือสิ่งที่สะท้อนทิศทางการเติบโตของ GDH ที่กำลังมุ่งสู่การเป็นสตูดิโอที่สร้างระบบนิเวศคอนเทนต์แบบครบวงจร พร้อมเชื่อมโยงภาพยนตร์ ซีรีส์แอนิเมชัน การศึกษา เกม สินค้า Merchandise และการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย