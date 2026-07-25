ทัวร์ไทยตัวเป็นๆ ล่านักท่องเที่ยวอิตาลี แท็คทีมไลฟ์สดหลายจุดทั่วพัทยา

พัทยาเดือด ทัวร์ไทยตัวเป็นๆ รวมพลังล่านักท่องเที่ยวอิตาลีทุกจุดทั่วพัทยา แท็คทีมไลฟ์สดชี้เป้า
ไทยแลนด์รวมพลังไปดักนักท่องเที่ยววัยรุ่นอิตาลี ที่ด่าสาวไทย เหยียดคนไทยในบีทีเอส ตอนนี้กำลังเดือดกันมาก แท็คทีมไลฟ์สดที่พัทยา ดักทุกท่าเรือยันเกาะล้านหลายจุด เพื่อดักรอว่านักท่องเที่ยวอิตาลีจะไปขึ้นเรือจุดไหน
และมีการส่งข่าวต่อๆ กันว่าตอนนี้อยู่หาดตาแหวน มากันด้วยรถบัสสีฟ้า 2 คัน ทะเบียน 824x และ 824x พร้อมทั้งยังรายงานด้วยว่าเข้าพักรร.ไหน เรียกว่าล่ากันสุดฤทธิ์ ไม่มีใครยอม
ทางด้านร้านค้าต่างๆ ประกาศไม่ต้อนรับ ในขณะที่ตำรวจก็เตรียมกำลังพร้อม หวั่นปะทะทัวร์ไทย
แต่ในขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวว่า ขณะนี้คณะนักท่องเที่ยวเด็กน้อยอิตาลี่เปลี่ยนแพลนไปพัทยา จริงเท็จไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ ทีมพัทยารายงานตัวแล้ว เตรียมรับไม้ต่อ