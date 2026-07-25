“กฤษณ์” รับตกใจ คนแห่ถ่ายคอนเทนต์ขอให้ช่วยเลียเจลาโต้ ลั่นไม่เลียให้ใคร นอกจาก “มดดำ”

กรณีดีเจและพิธีกรชื่อดัง “กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์” มีคลิปเลียไอศกรีมเจลาโต้ก่อนนำไปป้อนให้ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” รับประทาน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และดรามาขึ้นในสังคมโซเชียล
ล่าสุด “กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์” ได้ออกมาเปิดใจชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวด้วยท่าทีอารมณ์ดี โดยระบุว่าเป็นเรื่องตลกและเกิดจากความสนิทสนมกันมากๆ มาอย่างยาวนานจนไม่ได้คิดอะไร
“โหย ตลก พี่กับมดดำสนิทกันมาก ตอนเด็กอยู่ด้วยกัน กินข้าวจานเดียวกัน กินน้ำแก้วเดียวกัน ดูดหลอดด้วยกัน มันสนิทมาก อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็ก ไม่ได้คิดอะไรเลยครับ เห็นดรามาแล้วโห ตกใจมาก ตอนนี้ที่ร้านคนมากันเต็มเลย มาถ่ายคอนเทนต์บอกพี่กฤษณ์ช่วยเลียเจลาโต้ให้หน่อย ผมไม่ทำนะครับ ไม่ต้องมาแล้วมาทำคอนเทนต์ให้ผมเลียเจลาโต้ ผมไม่ทำ ที่ผมทำเล่นกับมดดำคือผมสนิทกัน ก็เลยทำ ไม่มีอะไรเลยครับ อ่านดูแล้วตลกดี”