จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดงานเชื่อมโยงวัฒนธรรม สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่องาน “เจ้าพระยาป่าสัก OTOP FEST 2026” เป็นพื้นที่รวมพลังของชุมชน 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน

จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน “เจ้าพระยาป่าสัก OTOP FEST 2026” ภายใต้แนวคิด “เชื่อมโยงวัฒนธรรม สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีในการรวมพลังของชุมชนจาก 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ชัยนาท สระบุรี และสิงห์บุรี งานในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2569 ณ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง สมุทรปราการ
การจัดงาน “เจ้าพระยาป่าสัก OTOP FEST 2026” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน และเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนทั้ง 6 จังหวัด โดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจและหลากหลาย ทั้งโซนสินค้าชุมชน OTOP 2 โซนหลัก กว่า 50 ร้านค้าที่รวบรวมสินค้าเด่นประจำถิ่นไว้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองรสเลิศ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพดี และงานหัตถศิลป์ที่สะท้อนภูมิปัญญาและความประณีตของชุมชน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศความบันเทิงและความภาคภูมิใจในรากเหง้าวัฒนธรรมไทย อาทิ การแสดงลิเกวัยเด็กจากจังหวัดอ่างทองที่ถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญ ตลอดจนมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศ อาทิ กานต์ ทศน , เปา เปาวลี และ เต๋า ภูศิลป์ ที่จะมามอบความสุข ความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานคือกิจกรรมสาธิตอาชีพและ Workshop จากผู้ประกอบการท้องถิ่น ที่จะมาเผยแพร่ความรู้ ถ่ายทอดเทคนิค และสะท้อนวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสภูมิปัญญาอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งยังมีจุดนิทรรศการที่ได้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภายใต้โครงการฯนี้ที่จัดตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด เป็นมุมพิเศษสำหรับเก็บภาพความประทับใจตลอดการเข้าชมงาน
โดยเฉพาะในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิดล์ สำโรง สมุทรปราการ
ภายในพิธีเปิดจะได้ชมการแสดงวัฒนธรรมอันงดงามที่ถ่ายทอดเรื่องราวและเอกลักษณ์ของชุมชนทั้ง 6 จังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างน่าประทับใจ
จังหวัดอ่างทองและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง จึงขอเรียนเชิญประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน “เจ้าพระยาป่าสัก OTOP FEST 2026” เพื่อร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทย ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนสินค้าชุมชน สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2569 ณ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง สมุทรปราการ