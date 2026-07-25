จากสวรรค์จะเป็นนรก! “สเตฟาน” ซัดนักท่องเที่ยวอิตาลีกร่างบนรถไฟฟ้า อย่าทำให้คนไทยโกรธ (คลิป)

กลายเป็นประเด็นที่สร้างความรู้สึกโกรธเกรี้ยวให้คนไทย กรณีนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและก้าวร้าวบนรถไฟฟ้า หลังถูกคนไทยเตือนดีๆ เหตุส่งเสียงดังเกินไป แต่กลับตอบโต้ด้วยคำหยาบคาย แถมชูนิ้วกลางให้
เรื่องดังกล่าวกลายเป็นดรามาบานปลาย ทัวร์ไทยบุกขุดยับ ไม่เว้นแม้แต่ “สเตฟาน ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์”อดีตพระเอกหนุ่มชื่อดัง ออกมาอัดคลิปวิดีโอแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง โดย สเตฟาน ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยท่าทีดุดันและตรงไปตรงมาว่า เมืองไทยเป็นเหมือนสวรรค์บนดิน คนไทยมีนิสัยต้อนรับและใจดีพร้อมอภัยให้เสมอ แต่การเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ควรที่จะให้เกียรติสถานที่และคนเจ้าของประเทศด้วยเช่นกัน พร้อมลั่น อย่าทำให้คนไทยโกรธ เพราะไม่อย่างนั้น จากสวรรค์จะกลายเป็นนรก
“วันนี้มีไอ้พวกหัวคxxอิตาลีทำทรามบนรถไฟฟ้า วันนี้คนทักกูมาเต็มเลย หัวคxxมาก เหี้xมาก ญาติพี่น้องหาตัวใหญ่เลย ไอ้สัxว์ โคตรแค้นเลย ผมบอกเลยนะใครมาเที่ยวเมืองไทย เมืองไทยเหมือนสวรรค์นะเว้ย ผมเป็นลูกครึ่งไทยนะ คนไทยใจดีเหมือนสวรรค์เลย มึงอยู่เมืองไทยเหมือนสวรรค์บนโลก คนไทยเป็นชาติเดียวในโลกที่มีเรื่องอะไรจะยิ้มแย้ม ช่างแม่x ด่าในใจปล่อยผ่าน นั่นคือนิสัยของคนไทย แต่มึงอย่าทำให้คนไทยโกรธ
เพราะถ้าคนไทยโกรธ สวรรค์บนดินแบบเมืองไทยจะกลายเป็นนรกบนดินได้เร็วมากนะเว้ย มึงเห็นฝรั่งโดนตีxเปล่า ต้มยำกุ้งอร่อยไหม แต่ต้มยำตีxก็อร่อยเหมือนกันนะเว้ย (พูดเตือนเป็นภาษาอังกฤษ) มึงจะเป็นคนไทย คนอิตาลี หรือคนอะไรก็ตาม มึงควรมีมารยาทให้คนอื่น ไปกินร้านอาหารก็เหมือนกัน ไม่ควรพูดดัง โน่นนี่ พอเขาเตือนมึงดีๆ คิดดูเราไปเที่ยวญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป เรายังให้เกียรติคนบ้านเขาเลย เพราะเขาเห็นคนไทยใจดี ก็คิดว่าใจดี เราก็เลยเหยียบแม่xได้ คนไทยพื้นฐานใจดี แต่มึงอย่าทำไปทำหัว..เพราะถ้าทำหัวคxxคนไทยมันใจร้ายมากนะ”