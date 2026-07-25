2 ค่ายเพลงชื่อดัง “A BEAR DAY - Rising Entertainment” ผนึกกำลังครั้งสำคัญ ส่งศิลปิน “เบสท์ - เบลล์” ปล่อยซิงเกิ้ลพิเศษ เอาใจคนอินเลิฟ

เรียกได้ว่าพลิกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของวงการเพลงจริงๆ เมื่อ2ค่ายใหญ่อย่าง “A BEAR DAY Entertainment” ของผู้บริหารคนเก่ง “โรเบิธท ไล พริทเชทท” ผนึกกำลังกับค่าย“Rising Entertainment” โดยผู้บริหารสุดหล่อ “ท็อป-วงศพัทธ์ รติพัชรพรกุล” ผุดโปรเจกต์ใหม่ ส่ง 2 ศิลปิน หนุ่ม “เบสท์- คมชาญ วงศ์แหยม” แห่งวง “Y2Z”และสาวสวยกระแสแรงอย่าง “BELLEITS หรือ เบลล์ - อิสรีย์ อรรถตราสิงห์” พร้อมกับซิงเกิ้ลเพลง “OBSESSED” เอาใจคนที่กำลังตกหลุมรัก และงานนี้ยังถือเป็นความร่วมมือของ2ค่ายใหญ่ ที่ได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน ภายใต้แนวคิด เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและต่อยอดศักยภาพของศิลปิน จึงก่อให้เกิดความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของการทำซิงเกิ้ลในครั้งนี้
สำหรับหนุ่ม “เบสท์- คมชาญ วงศ์แหยม” แห่งวง “Y2Z”และสาวสวยกระแสแรงอย่าง “BELLEITSหรือเบลล์ - อิสรีย์ อรรถตราสิงห์” ทั้ง2คนได้มาพบกันเป็นครั้งแรก ประเดิมเพลง “OBSESSED” เพลงป๊อป R&B จังหวะสนุกที่ถ่ายทอดความรู้สึกการตกลุมรักใครสักคนอย่างไม่ทันตั้งตัว
โดยจุดเริ่มต้นของเพลง “OBSESSED” ทั้ง2ค่ายได้เริ่มต้นมาจากคาแรคเตอร์ที่แตกต่างของศิลปินทั้ง2คน แต่กลับมีบางอย่างที่มีความคล้ายกันและเข้ากันได้อย่างลงตัว จึงคิดเป็นเพลงที่นำเสนอมุมมองความรักผ่านเด็กหนุ่มที่มีเสน่ห์ ดูอบอุ่นและหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความน่าค้นหา เพราะทุกความรู้สึกทุกช่วงเวลา จึงเกิดคำว่า“OBSESSED” ซึ่งชื่อเพลงนี้ไม่ได้สื่อถึงคำว่าน่าหลงใหลเพียงอย่างเดียว แต่ยังสื่อให้เห็นความตื่นเต้น พร้อมกับความสุขที่ได้ตกหลุมรักใครสักคน
“เบสท์- คมชาญ” เปิดเผยถึงโปรเจกต์สุดพิเศษครั้งนี้ว่า “ เพลงนี้ผมต้องถ่ายทอดอารมณ์ออกมาผ่านน้ำเสียงนุ่มละมุน ผ่านความรู้สึกที่สื่อให้เห็นความจริงใจ ผมเองอยากให้เพลงนี้ทำให้ทุกคนที่ได้ฟังรู้สึกถึงช่วงเวลาที่ตกหลุมรักใครสักคน ทั้งความรู้สึกตื่นเต้น เขินอาย ผมเองก็หวังว่าเพลงนี้จะทำให้ทุกคนอินกับเรื่องราว ที่ได้ถ่ายทอดออกมาผ่านเสียงเพลงครับ”
ด้านสาว “เบลล์ – อิสรีย์” เผยว่า “รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีมิติมากค่ะในการร้อง มีการแรปด้วยค่ะ เลยเป็นเหมือนการขับให้เพลงนี้ยิ่งมีเสน่ห์มากขึ้น จนสามารถทำให้เกิดเคมีใหม่ในเพลงได้ เพลงนี้เบลรู้สึกว่าเป็นการถ่ายทอดความรักของผู้หญิงและผู้ชายได้อย่างน่าสนใจ รับรองว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนค่ะ ยังไงฝากให้กำลังใจเราทั้ง2คนด้วยนะคะ”
สามารถรับฟังเพลง “OBSESSED” ได้ที่ลิงก์ https://youtu.be/R1VXIkrPACc?si=VkhL283xq9MTuIFB