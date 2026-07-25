“โนว์เบลล์” รวบรวมความกล้าไล่ที่มาคลิปหลุด ยัน “ธีร์ Only Monday” ขอถ่ายเองแทนซื้อคลิปคนอื่น! สุดทนถูกคุกคาม

กลายเป็นประเด็นที่กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง เมื่อ “โนว์เบลล์” หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ TikTok “โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้” อดีตแฟนสาวของ “ธีร์ ทีปกร คำสุรีย์” นักร้องนำและมือกีต้าร์วงอินดี้ร็อก Only Mondayได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่ส่วนตัว เพื่อเปิดเผยลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับกรณีคลิปหลุดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ หลังเจ้าตัวและครอบครัวยังคงถูกคุกคามและกล่าวหาอย่างหนัก แม้จะเลือกเงียบมาโดยตลอดก็ตาม
เปิดลำดับเหตุการณ์คลิปหลุด ชี้ไม่เคยมีคลิปในเครื่อง
โนว์เบลล์ ได้สรุปไทม์ไลน์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ ดังนี้
-30 พ.ย. 68 (01.00 น.) มีบัญชีอวตาร (แอคหลุม) ส่งข้อความปริศนามาทาง DM เพื่อแจ้งว่ามีคลิปหลุด เมื่อตั้งสติได้จึงรีบโทรศัพท์หาอดีตแฟนหนุ่มทันทีเพื่อสอบถามว่าหลุดได้อย่างไร เนื่องจากในโทรศัพท์ของเธอ "ไม่เคยมีคลิปดังกล่าวเลย" ซึ่งฝ่ายชายยืนยันว่าลบไปแล้ว ไม่เคยนำเครื่องไปซ่อม และไม่มีใครเข้า iCloud ได้ พร้อมขอให้ส่งแชทดังกล่าวไปให้ดู ก่อนจะเงียบหายไป
-30 พ.ย. 68 (03.00 น.) เธอโทรกลับไปหาฝ่ายชายอีกครั้ง อดีตแฟนระบุว่าทางต้นสังกัดทราบเรื่องแล้วและวางสายไป จนกระทั่งเวลา 20.00 น. ของอีกวัน เธอส่งรูปหลักฐานที่มีคนทักมาถามเรื่องคลิปจำนวนมากให้ดู แต่อีกฝ่ายเพียงแค่เปิดอ่านและไม่ตอบกลับ
หลังจากนั้น ครอบครัวของเธอได้พยายามหาทางออกด้วยการปรึกษาทนายความ เพื่อดำเนินคดีและทำเรื่องล่อซื้อจากผู้ขายคลิป แต่พบว่ายังไม่ใช่ต้นตอของผู้ปล่อยคลิปจริง
เปิดเหตุผลทำไมถึงเงียบ-ปฏิเสธแถลงข่าวร่วม
2 ธ.ค. 68 ฝ่ายชายทักมาบอกว่าเริ่มมีคนทักหาเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้
3 ธ.ค. 68 ฝ่ายชายแจ้งว่าฝั่งของเขาสามารถล่อซื้อจากผู้ขายได้ 1 ราย (ไม่ใช่ผู้ปล่อย) แต่ขณะนั้นมีผู้ขายจำนวนมาก พร้อมขอร้องให้เธอนั่งเงียบๆ ไม่ให้เคลื่อนไหวหรือโพสต์ใดๆ ในโซเชียลเพื่อไม่ให้เกิดเป็นกระแส ซึ่งเธอก็ยอมทำตาม
4 ธ.ค. 68 เมื่อเรื่องเริ่มบานปลาย ฝ่ายชายแจ้งว่าจะจัดแถลงข่าว และขอให้เธอร่วมแถลงด้วย แต่เธอปฏิเสธที่จะแถลงในส่วนของตัวเอง โดยขอจัดการเรื่องคดีอย่างเงียบๆ และไม่ได้ห้ามหากฝ่ายชายจะแถลงในส่วนของเขาเอง
22 ธ.ค. 68 อดีตแฟนหนุ่มทักมาขอโทษ แต่เธอไม่ได้ตอบกลับ
23 ธ.ค. 68 เกิดเหตุการณ์ คลิปที่ 2 หลุด
ม.ค. 69 เกิดเหตุการณ์ คลิปที่ 3 หลุด
มี.ค. 69 ทั้งสองได้คุยกันอีกครั้ง โดยฝ่ายชายขอให้เธอออกมาร่วมแถลงเนื่องจากกระทบต่อตัวเขา แต่เธอยังยืนยันคำเดิม และหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจนถึงปัจจุบัน
แฉชนวนเหตุการณ์ถ่ายคลิป ยันไม่เคยมีรสนิยมส่วนตัว
นอกจากนี้ โนว์เบลล์ ยังได้ชี้แจงประเด็นที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับรสนิยมส่วนตัวอย่างชัดเจน โดยระบุว่า “เบลล์ไม่ได้มีรสนิยมส่วนตัวในเรื่องนี้ตามที่โดนกล่าวอ้าง”
พร้อมเปิดเผยว่า ในระหว่างที่คบหากัน อดีตแฟนหนุ่มมักจะทักหาผู้หญิงคนอื่นเพื่อขอซื้อคลิปอนาจารอยู่บ่อยครั้ง จึงนำไปสู่การพูดคุยกัน และอดีตแฟนได้ขอถ่ายคลิปของเธอเก็บไว้ “แทนการไปซื้อคลิปของผู้หญิงคนอื่น” เพื่อไว้ดูคนเดียวเท่านั้น ยืนยันว่า คลิปทั้งหมดไม่เคยอยู่ในโทรศัพท์ของเธอเลยแม้แต่คลิปเดียว
สุดทนโดนคุกคาม หวังเรื่องนี้เป็นบทเรียนเตือนใจ
โนว์เบลล์ ทิ้งท้ายด้วยความบอบช้ำว่า ที่ผ่านมาเธอและครอบครัวไม่เคยเรียกร้องอะไรจากใคร พยายามทำใจยอมรับกับเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้น และเยียวยาจิตใจกันเงียบๆ ในพื้นที่ของตัวเองมาตลอด แต่ปัจจุบันกลับยังคงโดนคุกคามอย่างหนักทั้งในโลกออนไลน์และชีวิตจริง
เธอจึงตัดสินใจออกมาเล่าความจริงทั้งหมดในครั้งนี้ เพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัว พร้อมกับหวังว่าเรื่องราวของเธอจะเป็นบทเรียนราคาแพง เพื่อเตือนสติและไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นกับใครอีกต่อไป