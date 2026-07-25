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“โนว์เบลล์” รวบรวมความกล้าไล่ที่มาคลิปหลุด ยัน “ธีร์ Only Monday” ขอถ่ายเองแทนซื้อคลิปคนอื่น! สุดทนถูกคุกคาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นประเด็นที่กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง เมื่อ “โนว์เบลล์” หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ TikTok “โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้” อดีตแฟนสาวของ “ธีร์ ทีปกร คำสุรีย์” นักร้องนำและมือกีต้าร์วงอินดี้ร็อก Only Mondayได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่ส่วนตัว เพื่อเปิดเผยลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับกรณีคลิปหลุดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ หลังเจ้าตัวและครอบครัวยังคงถูกคุกคามและกล่าวหาอย่างหนัก แม้จะเลือกเงียบมาโดยตลอดก็ตาม

เปิดลำดับเหตุการณ์คลิปหลุด ชี้ไม่เคยมีคลิปในเครื่อง

โนว์เบลล์ ได้สรุปไทม์ไลน์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ ดังนี้

-30 พ.ย. 68 (01.00 น.) มีบัญชีอวตาร (แอคหลุม) ส่งข้อความปริศนามาทาง DM เพื่อแจ้งว่ามีคลิปหลุด เมื่อตั้งสติได้จึงรีบโทรศัพท์หาอดีตแฟนหนุ่มทันทีเพื่อสอบถามว่าหลุดได้อย่างไร เนื่องจากในโทรศัพท์ของเธอ "ไม่เคยมีคลิปดังกล่าวเลย" ซึ่งฝ่ายชายยืนยันว่าลบไปแล้ว ไม่เคยนำเครื่องไปซ่อม และไม่มีใครเข้า iCloud ได้ พร้อมขอให้ส่งแชทดังกล่าวไปให้ดู ก่อนจะเงียบหายไป

-30 พ.ย. 68 (03.00 น.) เธอโทรกลับไปหาฝ่ายชายอีกครั้ง อดีตแฟนระบุว่าทางต้นสังกัดทราบเรื่องแล้วและวางสายไป จนกระทั่งเวลา 20.00 น. ของอีกวัน เธอส่งรูปหลักฐานที่มีคนทักมาถามเรื่องคลิปจำนวนมากให้ดู แต่อีกฝ่ายเพียงแค่เปิดอ่านและไม่ตอบกลับ

หลังจากนั้น ครอบครัวของเธอได้พยายามหาทางออกด้วยการปรึกษาทนายความ เพื่อดำเนินคดีและทำเรื่องล่อซื้อจากผู้ขายคลิป แต่พบว่ายังไม่ใช่ต้นตอของผู้ปล่อยคลิปจริง

เปิดเหตุผลทำไมถึงเงียบ-ปฏิเสธแถลงข่าวร่วม

2 ธ.ค. 68 ฝ่ายชายทักมาบอกว่าเริ่มมีคนทักหาเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้

3 ธ.ค. 68 ฝ่ายชายแจ้งว่าฝั่งของเขาสามารถล่อซื้อจากผู้ขายได้ 1 ราย (ไม่ใช่ผู้ปล่อย) แต่ขณะนั้นมีผู้ขายจำนวนมาก พร้อมขอร้องให้เธอนั่งเงียบๆ ไม่ให้เคลื่อนไหวหรือโพสต์ใดๆ ในโซเชียลเพื่อไม่ให้เกิดเป็นกระแส ซึ่งเธอก็ยอมทำตาม

4 ธ.ค. 68 เมื่อเรื่องเริ่มบานปลาย ฝ่ายชายแจ้งว่าจะจัดแถลงข่าว และขอให้เธอร่วมแถลงด้วย แต่เธอปฏิเสธที่จะแถลงในส่วนของตัวเอง โดยขอจัดการเรื่องคดีอย่างเงียบๆ และไม่ได้ห้ามหากฝ่ายชายจะแถลงในส่วนของเขาเอง

22 ธ.ค. 68 อดีตแฟนหนุ่มทักมาขอโทษ แต่เธอไม่ได้ตอบกลับ

23 ธ.ค. 68 เกิดเหตุการณ์ คลิปที่ 2 หลุด

ม.ค. 69 เกิดเหตุการณ์ คลิปที่ 3 หลุด

มี.ค. 69 ทั้งสองได้คุยกันอีกครั้ง โดยฝ่ายชายขอให้เธอออกมาร่วมแถลงเนื่องจากกระทบต่อตัวเขา แต่เธอยังยืนยันคำเดิม และหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจนถึงปัจจุบัน

แฉชนวนเหตุการณ์ถ่ายคลิป ยันไม่เคยมีรสนิยมส่วนตัว

นอกจากนี้ โนว์เบลล์ ยังได้ชี้แจงประเด็นที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับรสนิยมส่วนตัวอย่างชัดเจน โดยระบุว่า “เบลล์ไม่ได้มีรสนิยมส่วนตัวในเรื่องนี้ตามที่โดนกล่าวอ้าง”

พร้อมเปิดเผยว่า ในระหว่างที่คบหากัน อดีตแฟนหนุ่มมักจะทักหาผู้หญิงคนอื่นเพื่อขอซื้อคลิปอนาจารอยู่บ่อยครั้ง จึงนำไปสู่การพูดคุยกัน และอดีตแฟนได้ขอถ่ายคลิปของเธอเก็บไว้ “แทนการไปซื้อคลิปของผู้หญิงคนอื่น” เพื่อไว้ดูคนเดียวเท่านั้น ยืนยันว่า คลิปทั้งหมดไม่เคยอยู่ในโทรศัพท์ของเธอเลยแม้แต่คลิปเดียว

สุดทนโดนคุกคาม หวังเรื่องนี้เป็นบทเรียนเตือนใจ

โนว์เบลล์ ทิ้งท้ายด้วยความบอบช้ำว่า ที่ผ่านมาเธอและครอบครัวไม่เคยเรียกร้องอะไรจากใคร พยายามทำใจยอมรับกับเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้น และเยียวยาจิตใจกันเงียบๆ ในพื้นที่ของตัวเองมาตลอด แต่ปัจจุบันกลับยังคงโดนคุกคามอย่างหนักทั้งในโลกออนไลน์และชีวิตจริง

เธอจึงตัดสินใจออกมาเล่าความจริงทั้งหมดในครั้งนี้ เพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัว พร้อมกับหวังว่าเรื่องราวของเธอจะเป็นบทเรียนราคาแพง เพื่อเตือนสติและไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นกับใครอีกต่อไป






















“โนว์เบลล์” รวบรวมความกล้าไล่ที่มาคลิปหลุด ยัน “ธีร์ Only Monday” ขอถ่ายเองแทนซื้อคลิปคนอื่น! สุดทนถูกคุกคาม
“โนว์เบลล์” รวบรวมความกล้าไล่ที่มาคลิปหลุด ยัน “ธีร์ Only Monday” ขอถ่ายเองแทนซื้อคลิปคนอื่น! สุดทนถูกคุกคาม
“โนว์เบลล์” รวบรวมความกล้าไล่ที่มาคลิปหลุด ยัน “ธีร์ Only Monday” ขอถ่ายเองแทนซื้อคลิปคนอื่น! สุดทนถูกคุกคาม
“โนว์เบลล์” รวบรวมความกล้าไล่ที่มาคลิปหลุด ยัน “ธีร์ Only Monday” ขอถ่ายเองแทนซื้อคลิปคนอื่น! สุดทนถูกคุกคาม
“โนว์เบลล์” รวบรวมความกล้าไล่ที่มาคลิปหลุด ยัน “ธีร์ Only Monday” ขอถ่ายเองแทนซื้อคลิปคนอื่น! สุดทนถูกคุกคาม
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