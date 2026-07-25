“เอ้ก บุษกร” หวนคืนจอในรอบ 10 ปี เพราะลูกอนุญาต! “กัปตัน” หนุนเมีย จะได้รู้ทำงานข้างนอกมันเหนื่อย

“เอ้ก บุษกร” เทกยับ คัมแบ็กงานแสดงในรอบ 10 ปี เผยลูกอนุญาตให้กลับเข้าวงการ “กัปตัน” หนุนเมีย จะได้รู้ทำงานนอกบ้านมันเหนื่อย
หายไปใช้ชีวิตเป็นคุณแม่ฟลูไทม์มานานถึง 10 ปีเลยทีเดียว สำหรับคุณแม่ยังสาว “เอ้ก บุษกร หงส์มานพ” ภรรยาคนสวยของนักแสดง-นักร้อง “กัปตัน ภูธเนศ หงส์มานพ” กับการกลับมาในซีรีส์เรื่อง วิมานอากาศ SKY CASTLE ซึ่งได้เจอเจ้าตัวในงาน วิมานอากาศ Sky Castle Thailand World Premiere ณ SF World Cinema โรง 8 Central World ชั้น 6 สาวเอ้กก็ได้เผยถึงการกลับมารับงานแสดงครั้งนี้ว่า
“10 ปีเลยค่ะ ล่าสุดที่เอ้กเล่นคือ 2016 ค่ะ อันนี้คือมีบ้านนี้มีรัก แล้วก็มีละครด้วย ก็คืออันนี้ครบ 10 ปีเลยค่ะ ที่หายไปเพราะติดลูกด้วยค่ะ เราเต็มที่กับลูกมากๆ อยากจะโฟกัสที่เขา แล้วก็ก่อนหน้านี้เอ้กเคยแจ้งกับทางบริษัทแล้วว่าเอ้กอยากเล่น ซึ่งเขาก็มีโปรเจกต์ให้เอ้กเล่นอันนึง แล้วเอ้กก็บอกดิน (ลูกชาย) ทีนี้ดินเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมในตอนนั้น เอ้กก็เลยยังเบรกไว้ก่อนจากวันนั้นก็ผ่านมา 2 ปีก็คือตอนนี้ค่ะถึงได้รับเล่น จริงๆ ดินไม่รู้พร้อมหรือเปล่านะคะ แต่เอ้กก็บอกดินว่าดินต้องพร้อมแล้วแหละ เพราะแม่จะเล่น เรื่องนี้แม่ต้องเล่น (หัวเราะ)
ตอนนี้คือลูกปล่อยแล้วค่ะ เขาก็บอกว่าอยากให้แม่ได้ไปเล่นละคร อยากให้แม่ได้มีความสุข อยากให้แม่ไปทำสิ่งที่แม่ชอบ แม่จะได้มีความสุข ถามว่าก่อนหน้านี้มีติดต่อมาเยอะไหม คือเอ้กจะอยู่เฉพาะกับช่องวันค่ะก็เลยจะเป็นของช่องวันซะส่วนใหญ่ เอ้กรู้สึกว่าจังหวะชีวิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน จังหวะชีวิตเอ้กค่อนข้างน่าสนใจ เพราะถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนๆ นักแสดงในรุ่นเดียวกัน เขากำลังอยู่ในช่วงที่สร้างครอบครัวใช่ไหมคะ เพิ่งแต่งงาน หรือว่ากำลังพยายามมีน้อง แต่ของเราคือเราด่วนได้ (หัวเราะ) เราแต่งเลย แล้วก็มีลูกเลยทันที
เอ้กก็รู้สึกว่าพอเขาเริ่มโต แต่เรายังอายุไม่ได้เยอะมาก แล้วก็โชคดีมากๆ ที่เรามีโอกาสได้ ได้กลับมาในวันที่ใจเราพร้อม กายพร้อม ทุกอย่างเรายังพร้อมอยู่ ก็รู้สึกว่าเป็นจังหวะชีวิตที่แปลก แต่ก็โชคดีที่ได้กลับมา แต่ก็ต้องเลือกเขาก่อนค่ะ เพราะเขาพูดว่าเขาไม่พร้อม เราก็ต้องฟังค่ะ”
บอกสามีอยากให้กลับมาทำงาน เพราะจะได้รู้ว่าทำงานนอกบ้านมันเหนื่อย
“พี่กัปตันเขาซัปพอร์ตมากค่ะ เขาบอกว่าน้องออกไปทำงานเลยนะ จะได้รู้ว่าทำงานข้างนอกมันลำบาก (หัวเราะ) ก็คือหน้าที่ส่วนมากพี่กัปตันเขาทำงานเป็นหลักค่ะ เอ้กจะอยู่บ้าน เอ้กก็จะบอกว่าเวลาพี่กัปตันไปถ่ายละคร ทำไมพี่กัปตันเหนื่อย ทำไมอยู่บ้านไม่อยากทำอะไรเลยเขาก็บอกว่าน้องไปลอง จะได้รู้ว่าทำงานข้างนอกมันเหนื่อย อากาศมันก็ร้อน เขาก็เลยอยากให้เราได้ออกมา เขาซัปพอร์ตเต็มที่เลยค่ะ หนุนหลังเลย”
เผยได้ดูเวอร์ชั่นเกาหลีแล้วชอบมาก ยังไงก็ต้องเล่น
“ตอนนี้พร้อมมากๆ เลยค่ะ แล้วก็ติดใจมากๆ สำหรับเรื่อง SKY Castle ที่เล่นไปมันสนุกมาก ทุกคิวทุกวันมันเหมือนเราไปเข้าโรงเรียน เราเจอเพื่อน มีรุ่นพี่รุ่นน้อง มันสนุกมากๆ เลยค่ะ บางทีมันไม่มีซีนที่เราเล่นแต่เรามีในเบรกดาวน์ว่าซีนนี้มีพี่แหม่ม (คัทลียา กระจ่างเนตร) เล่น มีพี่อ้อม (พิยดา จุฑารัตนกุล) เล่น เราก็คือไม่กลับบ้าน นั่งรอดู เพื่อศึกษา เราขโมยหมดค่ะ เทคนิคของทุกคนคือเอ้กได้มาหมดแล้ว ในเรื่องนี้เอ้กคุ้ม (หัวเราะ)
คือเอ้กได้ดูเรื่องนี้ในเวอร์ชันเกาหลี แล้วตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เอ้กชอบมากๆ เขาจะมีซีนภาพจำเยอะที่เราไม่เล่นไม่ได้ เอ้กรู้สึกว่าเราต้องเล่นเรื่องนี้ให้ได้ มันไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีเนอะ มันมีราคาที่ต้องจ่าย ก็ต้องเคาะสนิมค่ะ (หัวเราะ) ไม่ง่าย เพราะว่าการแสดงมันไม่เหมือนตอนนี้เนอะ ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเรียลมากขึ้น เอ้กก็คือเทกยับมากๆ เลยค่ะในวันแรก (หัวเราะ) ก็คือซีนแค่หยิบนามบัตรมาดูแค่นี้เอ้กเทกประมาณเป็น 10 เลยค่ะ เทคนิคการถ่ายมันเปลี่ยนไปแล้ว เอ้กก็เลยต้องปรับตัวเยอะมาก แต่มันสนุกมากค่ะ”
ไม่ห้ามถ้า “น้องดิน” อยากทำงานในวงการ แต่อยากให้รอตอนที่พร้อมเองมากกว่า
“อย่างเอ้กกับพี่ตันเราทำงานตั้งแต่เด็ก เราจะไม่มีชีวิตวัยรุ่น แล้วเอ้กรู้สึกว่ามันขาดอะไรบางอย่างไป เพราะงั้นถ้าเรามีลูก ถ้าเขาไม่ได้เรียกร้องจะทำ เราก็จะให้เขาใช้ชีวิตวัยรุ่นสนุกสนานไปก่อน แล้วเมื่อวันไหนที่เขาต้องทำจริงๆ ด้วยตัวเขา หรือว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆ ก็ขอให้มันเริ่มตอนนั้น ไม่ใช่เริ่มจากเรา แต่หลังๆ น้องก็มีพูดว่าอยากทำงาน อยากลอง แล้วเวลาพวกงานรีวิว เขาก็ทำได้ดีเกินคาด ขายของเก่งมาก แต่ว่าให้เขาได้เรียนรู้ ใช้ชีวิตแบบสนุกสนานแบบเด็กธรรมดา เมื่อเขาโตแล้วเขาพร้อมค่ะ แล้วมันเป็นโอกาสของเขาจริงๆ ก็จะให้เขาทำตอนนั้น”
ขอปิดอู่ ไม่มีคนที่สองแล้ว เพราะคนเดียวก็เหนื่อยพอแล้ว
“คนที่สองเหรอ โอ้ย ไม่เลี้ยงแล้ว ช่วยเลี้ยงหน่อย (หัวเราะ) ไม่ไหวแล้ว เลี้ยงไม่ไหวแล้ว เดี๋ยวเอ้กเป็นเพื่อนเขาได้ค่ะ เดี๋ยวแม่เล่นเอง ไม่ไหวแล้ว คนเดียวพอ (หัวเราะ) แล้วเขาจะบอกเอ้กตลอดว่าโตขึ้นเขาไม่อยากมีลูกค่ะ เพราะว่าเด็กน่ารำคาญ (หัวเราะ) แต่ถามว่าปิดอู่เลยไหม ปิดค่ะ
คือร่างกายมันพอไหวค่ะ แต่เวลาเราเลี้ยงเด็ก ตอนที่เอ้กเลี้ยงดินน่ะ เอ้กใส่ทั้งกาย ทั้งใจ ทำทุกอย่างเสริมพฤติกรรม เลี้ยงลูกให้เขาโตมันง่ายนะคะ แต่เลี้ยงให้เขาเป็นเด็กที่สมบูรณ์ แล้วเขาฉลาด แล้วเขามีความสุข อันนี้มันยากมากๆ เลยค่ะ”