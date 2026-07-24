เคลียร์ครั้งสุดท้าย “กาย-ฮารุ” ยอมรับจำไทม์ไลน์ผิด! จบดรามาคลิปกระบะ ยันไม่มีเจตนาประจาน

กรณี “กาย รัชชานนท์ สุประกอบ” และ “ฮารุ สุประกอบ” ได้โพสต์คลิปลงทางช่องยูทิวบ์ Guy Haru Family ขณะพาลูกๆ ทั้ง 3 คนเดินทางไปท่องเที่ยวที่ตลาดร่มหุบ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยลูกๆ เกือบโดนรถกระบะพุ่งชน ทำเอาคุณพ่อกายตัดสินใจกระโดดเข้าขวางหน้ารถ เพื่อปกป้องลูกๆ พร้อมเปิดประตูเข้าไปพูดคุยกับคนขับจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนัก
ต่อมา เรื่องราวกลับพลิกอีกมุม หลังจากเมียคนขับกระบะคันดังกล่าว ได้ยกมือไหว้ขอโทษทั้งน้ำตา เผยสามีพิการต้องใส่ขาเทียม คาดเร่งคลัตช์เพื่อขึ้นเนิน ก่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในเวลาต่อมา ทิ้งลูกน้อยวัย 3 เดือนไว้ให้ดูแล เผยสามีเสียชีวิตช่วงเดือน พ.ค. ขณะที่ฮารุได้เผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดก่อนเผยแพร่คลิป 1 เดือน ซึ่งไทม์ไลน์ช่วงเวลาไม่ตรงกัน
ล่าสุดอินสตาแกรมกายและฮารุ ขอชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้าย โดยขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของครอบครัวคุณลุงที่ขับรถกระบะ โดยยืนยันว่าคลิปดังกล่าวไม่ได้ทำขึ้นเพื่อประจานหรือสร้างดรามา เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ของช่องยูทิวบ์ เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง ไม่ใช่คลิปที่ตั้งใจถ่ายเพื่อเผยแพร่เหตุการณ์ดังกล่าวโดยเฉพาะ
ส่วนเรื่องไทม์ไลน์ที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากเวลาผ่านมานาน และครอบครัวไม่ได้ติดใจหรือเก็บเรื่องนี้มาคิดต่อ จึงจำช่วงเวลาผิด โดยกายเผยว่า “ขอโทษด้วยครับ ผมผิดเอง”
ทำไมเพิ่งเอาคลิปมาลง ? รายการถ่ายไว้ล่วงหน้า ไม่ใช่การถ่ายทอดสดหรือลงแบบเรียลไทม์ ทุกตอนเผยแพร่ตามแผนที่วางไว้ จึงทำให้วันเผยแพร่คลิปไม่ตรงกับวันที่เกิดเหตุ
บ้านเราไม่ทราบเรื่องการเสียชีวิตของคุณลุงมาก่อน ไม่มีเจตนาจะนำคลิปมาซ้ำเติม หรือเชื่อมโยงกับเหตุการณ์แต่อย่างใด
เรื่องข้อมูลทะเบียนรถ ไม่ทราบหน่วยงานต่างๆ ได้ข้อมูลของผู้ขับขี่จากช่องทางใด เพราะทางครอบครัวไม่ได้ส่งข้อมูลทะเบียนหรือข้อมูลส่วนตัวของใครให้กับหน่วยงานหรือบุคคลใดๆ มีเพียงทีมงานที่ออฟฟิศเท่านั้นที่ทราบ และไม่มีใครนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ เพราะตั้งแต่แรกไม่ได้ต้องการให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่
สุดท้าย ไม่ติดใจที่จะเอาเรื่องใคร และไม่เคยมีเจตนาประจานใคร หากมีเจตนาเช่นนั้นคงเผยแพร่คลิปตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้ว ไม่ใช่นำมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายการท่องเที่ยวทยอยออกอากาศตามปกติ
คำชี้แจงนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเจตนาของบ้านเรา ขอบคุณทุกกำลังใจ และขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวคุณลุงด้วยครับ