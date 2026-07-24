เปิดตัว “แจ็ค แฟนฉัน” พรีเซ็นเตอร์ UMMA KIM (ออมม่า คิม) สกินแคร์จากเกาหลี

UMMA KIM (ออมม่า คิม) แบรนด์สกินแคร์จากประเทศเกาหลี นำโดย จุน นักธุรกิจชาวเกาหลี และ คุณแป๋ม นันท์รดารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) จัดงาน Grand Opening อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัว “แจ็ค แฟนฉัน” ในฐานะพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของแบรนด์ เพื่อร่วมถ่ายทอดภาพลักษณ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ Ampoule (แอมพูล) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดเลือนจุดด่างดำ ปรับสีผิวให้ดูกระจ่างใส และส่งเสริมการดูแลผิวอย่างมีประสิทธิภาพ
จุน และ แป๋ม นันท์รดารัตน์ เปิดเผยถึงที่มาของการร่วมงานครั้งนี้ว่า รู้จักและชื่นชอบ “แจ็ค แฟนฉัน” มาเป็นเวลานาน อีกทั้งหลังจากได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์และเห็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ จึงมองเห็นความเหมาะสมในการร่วมงานกันในฐานะพรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์
พร้อมกันนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า UMMA KIM (ออมม่า คิม) ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการศึกษาปัญหาผิวของคนไทยโดยเฉพาะ โดยนำข้อมูลสภาพผิวของผู้บริโภคชาวไทยมาวิเคราะห์และทดสอบอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผิวคนไทยมากที่สุด ทั้งในด้านการลดเลือนริ้วรอย กระชับรูขุมขน ลดเลือนฝ้า กระ และช่วยให้ผิวดูเรียบเนียนกระจ่างใสยิ่งขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐานจากประเทศเกาหลี และได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยของส่วนผสมที่ใช้
ด้าน “แจ็ค แฟนฉัน” เปิดเผยว่า ตนเองให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาร่วมงานเสมอ โดยมั่นใจในมาตรฐานการผลิตและกระบวนการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมายของแบรนด์ อีกทั้งยังประทับใจในความมุ่งมั่นและความตั้งใจของผู้บริหารทั้งสองท่าน จึงตัดสินใจตอบรับการเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับ UMMA KIM (ออมม่า คิม)
“ผมเป็นคนที่มีผิวค่อนข้างแพ้ง่าย และเมื่ออายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการดูแลผิวมากกว่าเดิม หลังจากได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 5 เดือน รู้สึกพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้รับ จึงอยากชวนทุกคนร่วมติดตามการเปลี่ยนแปลงของผิวไปพร้อมกัน เพราะการดูแลตัวเองเป็นเรื่องสำคัญในทุกช่วงวัย”