ชาวเน็ตปากแซ่บเตรียมตัวโดนฟ้อง “ไอยู - หนิงหนิง” ยื่นศาลมะกันล่าตัวชาวเน็ต หลังโพสต์บิดเบือน เตือนรอรับหมายศาลได้เลย

“ไอยู” นักร้องสาวชื่อดังแดนโสม ได้ยื่นคำร้องขอค้นหาหลักฐานต่อศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ เพื่อระบุตัวผู้ดำเนินการบัญชี Threads ที่อยู่เบื้องหลังโพสต์ที่เป็นอันตราย 52 โพสต์ ในขณะที่ “หนิงหนิง” จากวง “aespa” ได้ออกมาเตือนผู้ก่อกวนในโลกออนไลน์ว่าจะมีการดำเนินคดีทางกฎหมาย
ไอยู นักร้องและนักแสดงสาวชื่อดัง และ หนิงหนิง สมาชิกวง aespa ได้แสดงท่าทีแข็งขันต่อการคุกคามทางออนไลน์ โดยมีการระบุถึงบัญชีที่โพสต์ข้อความมุ่งร้ายโดยตรง ไม่มีการออกคำเตือนล่วงหน้าว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมาย แต่ทั้งสองคนกำลังมุ่งเป้าไปที่บัญชีเฉพาะและพยายามเปิดเผยตัวตนของผู้อยู่เบื้องหลังบัญชีดังกล่าว
ทีมกฎหมายของ ไอยู ได้ยื่นคำร้องขอข้อมูลต่อศาลแขวงสหรัฐฯ เขตเหนือของแคลิฟอร์เนีย เพื่อขอข้อมูลจาก Meta ในการระบุตัวผู้ดำเนินการบัญชี Threads เฉพาะ ก่อนที่จะดำเนินคดีหมิ่นประมาทในเกาหลีใต้
ตามเอกสารที่ยื่นต่อศาล ตัวแทนของ ไอยู ขอให้ศาลสั่งให้ Meta เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าว รวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และบันทึก IP ของผู้ใช้ คำร้องระบุว่าบัญชีดังกล่าวได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับ IU จำนวน 52 โพสต์ระหว่างเดือนมี.ค. - ต.ค. ปีที่แล้ว โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ข้อกล่าวหาเรื่องการลอกเลียนแบบ การกล่าวอ้างที่บิดเบือนเกี่ยวกับความสำเร็จในต่างประเทศ และข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการ “ทำการตลาดโดยใช้คนตาย”
หนิงหนิง ใช้วิธีที่ตรงไปตรงมามากกว่านั้น ในวันที่ 22 ก.ค. สมาชิกวง aespa ได้ออกมากล่าวถึงบัญชี Weibo สองบัญชีโดยตรง ว่ามีการโพสต์เนื้อหาที่เป็นอันตราย พร้อมเตือนว่า “เตรียมรับหมายศาลได้เลย”
เธอยังกล่าวอ้างอีกว่าบัญชีเหล่านั้นได้โจมตีเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่า รวมถึงครอบครัวและแฟนคลับของเธอด้วย หนิงหนิง เรียกร้องให้ผู้ใช้งานประพฤติตนอย่างมีความรับผิดชอบบนโลกออนไลน์ และระบุว่าเธอจะดำเนินคดีทางกฎหมายหากการคุกคามยังคงดำเนินต่อไป
ในขณะที่ ไอยู หันไปพึ่งระบบกฎหมายของสหรัฐฯ อย่างเงียบๆ เพื่อติดตามบัญชีนิรนาม แต่ หนิงหนิง เลือกที่จะเปิดเผยตัวผู้กระทำผิดและออกคำเตือนทันทีด้วยตัวเอง
หนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดของกลยุทธ์นี้คือ จางวอนยอง สมาชิกวง IVE เธอและต้นสังกัด Starship Entertainment ใช้กระบวนการสืบสวนของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เพื่อระบุตัวผู้ดำเนินการช่อง YouTube ที่เป็นประเด็นถกเถียงอย่าง Sojang หลังจากได้รับข้อมูลผู้ติดตามจาก Google ต้นสังกัดได้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาในเกาหลีใต้ และในที่สุดก็ได้รับค่าเสียหายและคำพิพากษาลงโทษทางอาญา
จากความสำเร็จของคดี จางวอนยอง ทำให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่าผู้ใช้งานนิรนามบนแพลตฟอร์มต่างประเทศก็สามารถระบุตัวตนได้ผ่านกระบวนการทางกฎหมายระหว่างประเทศ ปัจจุบัน ไอยู กำลังใช้ระบบเดียวกันนี้เพื่อระบุตัวตนของผู้ดำเนินการบัญชี Threads ขณะเดียวกัน Starship Entertainment เพิ่งเปิดเผยว่ากำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศและดำเนินการขอหมายจับเพื่อระบุตัวบุคคลที่อยู่เบื้องหลังโพสต์ที่เป็นอันตรายบน X และชุมชนออนไลน์ของเกาหลี
กรณีล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวิธีการที่คนดังตอบสนองต่อการถูกล่วงละเมิดทางออนไลน์ แทนที่จะออกคำเตือนแบบกว้างๆ ตอนนี้ต้นสังกัดและศิลปินต่างระบุบัญชีและโพสต์เฉพาะเจาะจง พร้อมทั้งขอข้อมูลผู้ใช้จากแพลตฟอร์มต่างประเทศ ข้อความก็ชัดเจนเช่นกัน การลบบัญชีหรือตั้งค่าเป็นส่วนตัวอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดทางกฎหมายได้ หากมีการเก็บรักษาหลักฐานและบันทึกการเข้าถึงไว้แล้ว
อย่างไรก็ตาม การขอข้อมูลระบุตัวตนหรือการระบุบัญชีผู้ใช้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการกระทำผิดหรือรับประกันว่าจะมีการลงโทษทางอาญาโดยอัตโนมัติ ถึงกระนั้น การกระทำของ ไอยู, หนิงหนิง และ จางวอนยอง ก็แสดงให้เห็นว่าเหล่าคนดังกำลังใช้กลยุทธ์ที่ชัดเจนและเชิงรุกมากขึ้นในการติดตามผู้ที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังบัญชีนิรนามเพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นอันตรายทางออนไลน์