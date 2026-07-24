“โดม ปกรณ์ ลัม” แชร์คลิปประจานนักเรียนอิตาลี ลั่นสันดานแบบนี้ต้องเจอโมเดล สุขุมวิทซอย 11

นักร้องอินกระแสสังคม “โดม ปกรณ์ ลัม” ไม่ขอทน หลังเห็นคลิปนักเรียนชาวอิตาลีส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้าท่ามกลางผู้โดยสารคนอื่นๆ แม้จะถูกเตือน “คุยกันได้ แต่คุยกันแบบปกติ ที่ไทยไม่ตะโกนหรือกรี๊ดกัน” แต่หนึ่งในนักเรียนอิตาลีกลับตอบว่า “งั้นก็ขอโทษแล้วกันที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณ” และหัวเราะเยาะ อีกทั้งคนในกลุ่มยังทำสัญลักษณ์เชื้อชาติ ชูนิ้วกลาง จนเกิดกระแสดรามาดังไปทั่วโลกสร้างความไม่พอใจให้ชาวเน็ตไทยอย่างมาก
โดม นอกจากแชร์คลิปประจานแล้ว ยังโพสต์อีกด้วยว่า…
“นักท่องเที่ยวต่างชาติที่น่ารักเคารพกฎเกณฑ์ของคนไทยก็มีเยอะแยะ แต่กลุ่มไหนที่สันดานแบบนี้ต้องประจานและประณามให้ถึงที่สุด ช่วยแชร์กันไปเยอะๆ ให้โลกรู้ครับ
อย่างนี้ต้องเจอโมเดล สุขุมวิทซอย 11 ถึงเวลาน้องๆ อุเทนถวาย กับ ช่างกลปทุมวัน แล้วครับเอาให้ถึงสถานทูตครับ”