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“โดม ปกรณ์ ลัม” แชร์คลิปประจานนักเรียนอิตาลี ลั่นสันดานแบบนี้ต้องเจอโมเดล สุขุมวิทซอย 11

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นักร้องอินกระแสสังคม “โดม ปกรณ์ ลัม” ไม่ขอทน หลังเห็นคลิปนักเรียนชาวอิตาลีส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้าท่ามกลางผู้โดยสารคนอื่นๆ แม้จะถูกเตือน “คุยกันได้ แต่คุยกันแบบปกติ ที่ไทยไม่ตะโกนหรือกรี๊ดกัน” แต่หนึ่งในนักเรียนอิตาลีกลับตอบว่า “งั้นก็ขอโทษแล้วกันที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณ” และหัวเราะเยาะ อีกทั้งคนในกลุ่มยังทำสัญลักษณ์เชื้อชาติ ชูนิ้วกลาง จนเกิดกระแสดรามาดังไปทั่วโลกสร้างความไม่พอใจให้ชาวเน็ตไทยอย่างมาก 

โดม นอกจากแชร์คลิปประจานแล้ว ยังโพสต์อีกด้วยว่า…

“นักท่องเที่ยวต่างชาติที่น่ารักเคารพกฎเกณฑ์ของคนไทยก็มีเยอะแยะ แต่กลุ่มไหนที่สันดานแบบนี้ต้องประจานและประณามให้ถึงที่สุด ช่วยแชร์กันไปเยอะๆ  ให้โลกรู้ครับ

อย่างนี้ต้องเจอโมเดล สุขุมวิทซอย 11 ถึงเวลาน้องๆ อุเทนถวาย กับ ช่างกลปทุมวัน แล้วครับเอาให้ถึงสถานทูตครับ”








“โดม ปกรณ์ ลัม” แชร์คลิปประจานนักเรียนอิตาลี ลั่นสันดานแบบนี้ต้องเจอโมเดล สุขุมวิทซอย 11
“โดม ปกรณ์ ลัม” แชร์คลิปประจานนักเรียนอิตาลี ลั่นสันดานแบบนี้ต้องเจอโมเดล สุขุมวิทซอย 11
“โดม ปกรณ์ ลัม” แชร์คลิปประจานนักเรียนอิตาลี ลั่นสันดานแบบนี้ต้องเจอโมเดล สุขุมวิทซอย 11
“โดม ปกรณ์ ลัม” แชร์คลิปประจานนักเรียนอิตาลี ลั่นสันดานแบบนี้ต้องเจอโมเดล สุขุมวิทซอย 11