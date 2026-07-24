สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ต้อนรับ JAY B เช็กอินสยาม ใกล้ชิดแฟนๆ แบบเอ็กซ์คลูซีฟ

สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ต้อนรับ JAY B ศิลปินระดับโลกจากวง GOT7 กลับมาเยือนสยามอีกครั้ง กับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่พาแฟนๆ ร่วมสร้างโมเมนต์แห่งความประทับใจ พร้อมสำรวจพื้นที่แห่งไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งเชื่อมโยงศิลปินระดับโลกเข้ากับผู้คนผ่านประสบการณ์ที่แตกต่าง สร้างแรงบันดาลใจและความทรงจำสุดพิเศษให้กับแฟนๆ และผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก
การกลับมาเยือนครั้งนี้ JAY B ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งความคิดสร้างสรรค์ที่สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ จุดหมายปลายทางที่หลอมรวมแฟชั่น ศิลปะ และป๊อปคัลเจอร์ไว้ด้วยกัน ผ่านกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับแฟนๆ เริ่มต้นที่ JD Sports กับกิจกรรมถ่ายภาพร่วมกับผู้โชคดี ก่อนสำรวจ Absolute Siam Store มัลติแบรนด์คอนเซ็ปต์สโตร์ที่สะท้อนพลังของแบรนด์ไทย และ The Gundam Base Thailand แฟลกชิปสโตร์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปิดท้ายด้วยการร่วมครีเอตเมนูเครื่องดื่มสุดพิเศษที่ Nose Tea พร้อมสร้างโมเมนต์แห่งความประทับใจร่วมกับแฟนๆ อย่างใกล้ชิด
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ JAY B ได้ร่วมสำรวจโลกแห่งการถ่ายภาพฟิล์มและไลฟ์สไตล์ที่ KODAK CROSS SHOP POP-UP STORE พร้อมชวนแฟนๆ ร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษผ่านกิจกรรม “LIMITED MOMENT WITH JAY B” ลุ้นเป็นเจ้าของ KODAK Charmera Millennium Edition Camera พร้อมภาพ EXCLUSIVE JAY B PHOTO! เพียงช้อปสินค้า KODAK ที่ร่วมรายการ ณ KODAK CROSS SHOP POP-UP STORE ชั้น M สยามดิสคัฟเวอรี่ ครบทุก 2,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2569 และประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 20 สิงหาคม 2569 แล้วมาร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีกัน!
การมาของ JAY B ในครั้งนี้ สะท้อนถึงบทบาทของสยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ในฐานะจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงศิลปินระดับโลกเข้ากับผู้คน ผ่านพลังของความคิดสร้างสรรค์ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ที่จุดประกายแรงบันดาลใจ และเปลี่ยนทุกโมเมนต์ให้กลายเป็นความทรงจำที่น่าประทับใจ
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