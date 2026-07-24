ดรามา “กาย-ฮารุ” กระบะพุ่งใส่ลูก ที่แท้คนขับพิการใส่ขาเทียม เมียไหว้ขออโหสิกรรมทั้งน้ำตา สามีเสียชีวิตแล้ว!

กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงเต็มโซเชียล กับกรณี “กาย รัชชานนท์ สุประกอบ” และ “ฮารุ สุประกอบ” ได้โพสต์คลิปลงทางช่องยูทิวบ์ Guy Haru Family ขณะพาลูกๆ ทั้ง 3 คนเดินทางไปท่องเที่ยวที่ตลาดร่มหุบ จังหวัดสมุทรสงคราม แต่ขณะกำลังเดินข้ามถนน เกิดมีรถกระบะขับพุ่งเข้ามาโดยไม่ชะลอความเร็ว ทำเอาคุณพ่อกายตัดสินใจกระโดดเข้าขวางหน้ารถ เพื่อปกป้องลูกๆ พร้อมเปิดประตูเข้าไปพูดคุยกับคนขับจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ล่าสุด เมียคนขับกระบะคันดังกล่าว ได้ยกมือไหว้ขอโทษทั้งน้ำตา เผยสามีพิการต้องใส่ขาเทียม คาดเร่งคลัตช์เพื่อขึ้นเนิน ก่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในเวลาต่อมา ทิ้งลูกน้อยวัย 3 เดือนไว้ให้ดูแล ขณะที่ตำรวจตรวจสอบรถพบเป็นเกียร์ธรรมดา คลัตช์ค่อนข้างแข็ง ประกอบกับจุดเกิดเหตุเป็นเนิน จึงอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ควบคุมรถได้ลำบาก
โดยภรรยากล่าวทั้งน้ำตาว่า “อยากจะขอโทษคุณกาย คุณฮารุ แฟนหนูคงไม่ได้ตั้งใจ เพราะเขาใส่ขาเทียม ก็ต้องเร่งส่งขึ้นเนิน ตอนนี้สามีหนูก็เสียชีวิตไปแล้ว… อยากขอให้ยกโทษให้สามีหนูด้วยนะคะ ถ้ากิริยามารยาทไม่ดี ทำเสื่อมเสีย ตอนนี้เขาก็เสียชีวิตไปแล้ว พูดอธิบายอะไรไม่ได้แล้ว หนูต้องขอโทษจริงๆ ค่ะ”
ด้านพี่สาวของภรรยาก็ได้วอนว่า “อยากขอร้องอย่าไปโจมตีคนที่เขาตายไปแล้วเลย อยากให้อโหสิกรรม ให้เรื่องมันจบ”
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่า หาก กาย-ฮารุ รู้ว่าคนขับรถเสียชีวิตแล้ว ก็คงไม่ออกมาโพสต์ พร้อมมองว่าคลิปดังกล่าวเป็นเพียงการเตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่ได้มีเจตนาซ้ำเติมครอบครัวผู้เสียชีวิต อีกทั้งหลายคนยังมองว่า หากทั้งคู่ทราบเรื่องทั้งหมด เผลอๆ อาจยื่นมือช่วยเหลือหรือทำอะไรสักอย่าง เพราะเป็นครอบครัวที่มีน้ำใจและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้ว