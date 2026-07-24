คอหนังซัดแหลก “เคน The Standard” สัมภาษณ์เสด็จพ่อ “โนแลน” ตื้นเขิน-เน้นโชว์ออฟ ยิงคำถามไม่เจาะลึก (คลิป)

กลายเป็นประเด็นดรามาร้อนแรงในโลกออนไลน์ หลังจากที่รายการ The Secret Sauce โดยสำนักข่าว THE STANDARD นำเสนอคลิปสัมภาษณ์ผู้กำกับระดับฮอลลีวูด “คริสโตเฟอร์ โนแลน” หรือเสร็จพ่อโนแลน พร้อมทีมนักแสดงจากการตีความมหากาพย์ The Odyssey โดยมี “เคน นครินทร์ วนกิจไพบูลย์” ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ
ทว่าหลังปล่อยคลิปออกไป กระแสตอบรับจากคอหนังและชาวเน็ตกลับเป็นไปในทิศทางลบอย่างหนัก เกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงชั้นเชิงการสัมภาษณ์ คอนเซปต์รายการ รวมไปถึงการวางตัวของผู้ดำเนินรายการอย่างกว้างขวาง
สรุปปมดรามา 5 ประเด็นหลักที่ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์
-เริ่มสัมภาษณ์ช้า เกริ่นอวยนานเกินเหตุ ชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า คลิปมีความยาวพอสมควรแต่กว่าจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาการสัมภาษณ์จริงกลับเริ่มที่นาทีที่ 6 : 12 โดยช่วงแรกหมดไปกับการเกริ่น การใส่โปรดักชั่นอวยผู้กำกับจนดู “ท่วมท้นและอึดอัด”
-คำถามตื้นเขิน ไม่เจาะลึกประเด็นภาพยนตร์ คอหนังมองว่าคำถามที่ใช้นั้นเบาบางเกินไปสำหรับผู้กำกับระดับโนแลน เหมือนคำถามทั่วๆ ไป เช่น “กล้อง IMAX หนักแค่ไหน” หรือถามประเด็นที่ไม่ได้เข้าใจความเป็นภาพยนตร์อย่างแท้จริง
-ขาดการโต้ตอบ และฟังไม่ทัน คอมเมนต์ชี้ว่าผู้สัมภาษณ์เหมือนเตรียมคำถามมาท่องจำ พอนักแสดงหรือผู้กำกับตอบเสร็จก็ทำได้เพียงพยักหน้าแล้วเปลี่ยนคำถามทันที โดยไม่มีการย่อยคำตอบหรือนำคำตอบไปถามต่อยอด ให้เกิดบทสนทนาที่ลึกซึ้ง
-แย่งซีนแขกรับเชิญ เน้นโชว์ออฟผู้สัมภาษณ์ เกิดคำถามแรงว่า “สัมภาษณ์โนแลน หรือเอาโนแลนมาเป็น Material โชว์ออฟตัวเอง?” เนื่องจากมุมกล้อง การตัดต่อ และเนื้อหา ให้ความสำคัญกับตัวผู้สัมภาษณ์ค่อนข้างมาก จนทำให้แขกรับเชิญไม่ได้เป็น “ศูนย์กลางของเรื่องเล่า” อย่างที่ควรจะเป็น
-การแต่งกายและลุคที่ไม่เหมาะสม มีชาวเน็ตเข้ามาติงเรื่องการแต่งกายของผู้สัมภาษณ์ที่ใส่เสื้อแจ็กเก็ตหนังพร้อมเสื้อกล้ามด้านใน ซึ่งดูเป็นแฟชั่นจัดเกินไป ขณะที่โนแลนและนักแสดงแต่งกายเรียบร้อยให้เกียรติงาน จนถูกแซวว่า “เหมือนจะไปเดินปารีสแฟชั่นวีกมากกว่ามาทำสัมภาษณ์เชิงลึก”
เสียงสะท้อนจากชาวเน็ตบางส่วน
-โปรดักชั่นระดับท็อป บรรจงเรียงมาดิบดี แต่คำถามตื้นเขินเบาบาง เลือกลึกซึ้งไม่เป็น... พังครับ
-เป็นงานสัมภาษณ์ที่ดึงโนแลนให้ต่ำ โดยคนที่อวยไปแล้วกว่า 70% และอีก 30% เล่าแต่เรื่องคนสัมภาษณ์แทน
-แกไม่สามารถมี interact กับคำตอบของทุกคนได้เลย เหมือนเตรียมคำถามมาแค่นั้น แล้วบังคับให้เขาตอบ แล้วก็เปลี่ยนคำถาม ไม่ reflect อะไรกับที่เขาตอบทั้งนั้น
ด้านเพจ “อวยไส้แตกแหกไส้ฉีก” ก็ซัดว่าคลิปสัมภาษณ์โนแลน มีแต่เรื่องของคนสัมภาษณ์ เสียจนนึกว่าเป็นรายการเบื้องหลังการเตรียมตัวไปทำงานของคนสัมภาษณ์ และคำถามที่ตื้นเขิน บวกกับอาเศียรวาทโนแลนจนขนลุก สิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดก็คือ โนแลน เดมอน ฮอลแลนด์ สามารถตอบคำถามได้ด้วยความอดทนและมีวุฒิภาวะ