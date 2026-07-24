“ทิม พิธา” สวมแหวน promise ring ที่นิ้วนางข้างขวาให้ “ก้อย อรัชพร” แทนคำมั่นสัญญาถึงหัวใจที่หนักแน่น

“ทิม พิธา” เผยสวมแหวน promise ring ที่นิ้วนางข้างขวาให้ “ก้อย อรัชพร” แทนคำมั่นสัญญาถึงหัวใจที่หนักแน่น เล่าชีวิตรักทางไกลวิดีโอคอลหากันทุกวันเช้าและเย็น เตรียมย้ายมาทำงานในประเทศที่ใกล้กว่านี้ จะได้บินมาเจอกันทุกเดือน
ทำเอาฮือฮาเมื่อมีภาพ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” อยู่ในโหมดหวาน “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” พร้อมแหวนนิ้วนางในมือก้อย ในรายการ กรรมกรข่าวนอกจอ ทิม พิธา ก็ได้มาแชร์เรื่องราวรักทางไกลว่าแม้จะอยู่ไกลเวลาห่างกัน 12 ชั่วโมง แต่ก็วิดีโอคอลหากัน 2 เวลา เช้า-เย็น
“เหมือนคู่รักทั่วไป วิดีโอคอลสั้นๆ ก่อนไปทำงานเช้ากับเย็น มันเพอร์เฟกต์อยู่ เวลาห่างกัน 12 ชั่วโมงพอดี 2 ทุ่มของเขาคือ 8 โมงเช้าของผม 8 โมงเช้าของเขาคือ 2 ทุ่มของผม ไม่เคยขาดเลยสักวัน กลับมาจากทำงาน ทำกับข้าวให้ลูก เตรียมเอาลูกเข้านอนเสร็จเขาก็ตื่นพอดี ก็บินไปบินมาหากัน
เดี๋ยวงานใหม่ที่ผมจะทำ มันจะอยู่ใกล้เมืองไทยมากขึ้นอีก แล้วจะมีไฟลต์ตรงแล้ว ผมสามารถบินตรงกลับไทยได้เลย อย่างบอสตันใช้เวลาบิน 25-30 ชั่วโมง มันก็ลำบาก ก็ยังงงอยู่ แต่เดี๋ยวจากนี้จะดีขึ้น จะกลับเมืองไทยบ่อยขึ้น เพราะลูกสาวไม่ได้ไปอยู่ด้วยแล้ว เขาอยู่กับคุณแม่เขา ส่วนผมยังต้องบินกลับไปทำงานที่โน่น พอเป็นอย่างนั้นก็ต้องบินกลับมาหาลูก มาหาคุณก้อยด้วย เขาจะได้ไม่ต้องบินมาหาผมมาก
พอย้ายที่ทำงานใหม่ ก็จะเจอกันได้บ่อยขึ้น จากที่ต้องบิน 30 ชั่วโมง มันเหลือแค่ 10 กว่าชั่วโมง ก็ใกล้หน่อย หรือไม่ก็บินไปเจอกันกลางทาง ที่โตเกียว ฮ่องกง เกาหลีใต้ ผมลงมา 8 ชั่วโมง คุณก้อยขึ้นมา 6 ชั่วโมง ก็ตั้งใจจะมาเจอกันทุกเดือน หรืออาจจะ 1-2 เดือน”
ไม่ได้เป็นคนขี้อวดแฟน โพสต์รูปหวานตามปกติ และไม่คิดทำให้ความรักเป็นความลับ
“ความลับครับ…ก็ทั่วๆ ไป มีความเป็นผู้ใหญ่ เข้ากันได้ อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข จริงๆ ไม่ได้ปิดอะไรเลย เป็นคู่รักทั่วไป ตอนเปิดตัวก็ตั้งใจเปิดอยู่แล้ว คือวันวาเลนไทน์ ซึ่งเราไม่ได้โพสต์ภาพบ่อยอะไรขนาดนั้น เดือนละครั้ง (ขี้อวด?) ปกติครับ ไม่ขี้อวด ไม่ได้ปิดหรือทำให้เป็นความลับ ปกติเลย บางทีก็ไลน์คุยกัน บางทีก็โทร.คุย มีรูปก็โพสต์ ผมมีอะไรผมก็เล่าให้เขาฟังหมด เราก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวกัน วัฒนธรรม ศิลปะ เศรษฐกิจ การเมือง ก็คุยกันได้หมด ผมก็มีแพสชั่นของผม เขาก็มีแพสชั่นของเขา เขาพูดมาผมก็ฟัง ผมพูดเขาก็ฟัง เป็นความสัมพันธ์ที่มันเท่ากัน”
ไม่ยอมบอกเรียก “ก้อย อรัชพร” ว่าอะไร แต่แจงแหวนที่ให้ก้อย เป็นแหวน promise ring ก้อยสวมนิ้วนางข้างขวาไม่ใช่ข้างซ้าย
“ไม่บอก บางเรื่องเก็บไว้รู้กันสองคนก็ได้ครับ เรื่องนี้ผมไม่ยอมบอก แต่ผมจะบอกเรื่องแหวนแล้วกัน อันนั้นคือมือขวาไม่ใช่มือซ้าย แหวนที่ให้คุณก้อยคือแหวน promise ring ไม่รู้ว่าเป็นประเพณีที่อเมริกาหรือกลยุทธ์ทางการตลาดของคนขายจิวเวลรี่ แหวนจะมี 4 ระดับ แหวนแต่งงาน แหวนหมั้น แหวนวาเลนไทน์ที่วัยรุ่นให้กัน แล้วก็จะมีแหวนตรงกลางที่อยู่ระหว่างแหวนวาเลนไทน์กับแหวนหมั้น เขาเรียก promise ring เป็นแหวนที่แสดงให้เห็นถึงความหนักแน่นที่มีให้ แต่ก็ยังไม่ได้ถึงหมั้น แต่ก็ไม่ได้น้อยฟีล puppy love ให้กัน
ผมก็เลยให้เขา promise ring เขาก็จะใส่ข้างขวากัน ผมก็สวมให้เขาเอง ว่าอันนี้ promise ring นะ แล้วก็อธิบายให้เขาฟังว่า promise ring หมายถึงความหนักแน่นที่มีให้นะ”