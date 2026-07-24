“อั้ม พัชราภา” เคลียร์ชัด! ปมไร้เงางานวิวาห์ “ณเดชน์-ญาญ่า” ยันแค่หมดแรง-ติดภารกิจ

กลายเป็นประเด็นร้อนที่แฟนคลับให้ความสนใจไม่น้อย สำหรับกรณีที่นางเอกซุปตาร์ตัวแม่ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” ไม่ได้เดินทางไปร่วมงานฉลองแต่งงานของคู่รักแห่งปี “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา จนทำให้เกิดกระแสคาดเดาและตั้งคำถามไปต่างๆ นานา
ล่าสุด อั้ม พัชราภา ได้ออกมาเปิดใจชี้แจงถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเองระหว่างร่วมงานเปิดตลาด AumAum ณ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า โดยยืนยันชัดเจนว่า การไม่ได้ไปร่วมงานไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาความสัมพันธ์แต่อย่างใด
ซุปตาร์สาวเผยว่า โดยปกติ ตนเป็นคนที่ไม่ค่อยออกงานสังคมหรือเดินทางไปไหนมาไหนอยู่แล้ว แต่สำหรับคู่ของ ณเดชน์ และ ญาญ่า ถือเป็นคู่รักที่ตนชื่นชอบ ติดตามผลงาน และคอยส่งกำลังใจให้ผ่านทางโซเชียลมีเดียอยู่เสมอ ส่วนสาเหตุในวันดังกล่าว เนื่องจากตนมีภารกิจที่ต้องทำ และใช้พลังงานไปค่อนข้างมากจนรู้สึกเหนื่อยล้า จึงไม่สามารถเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีในงานได้
แม้จะไม่ได้ไปร่วมงานแต่ง แต่ อั้ม พัชราภา เน้นย้ำว่า รู้สึกยินดีกับทั้งคู่จากใจจริง และตั้งใจจะเก็บคำอวยพรไว้พูดกับทั้งสองคนต่อหน้าเมื่อมีโอกาสได้พบกัน เพราะมองว่าการยินดีด้วยตัวเองมีความหมายมากกว่า พร้อมกล่าวทิ้งท้าย อยากเชิญ ณเดชน์ และ ญาญ่า มาร่วมงานของตนเองเช่นกัน แต่ทั้งนี้ก็ต้องให้คิวกับทางผู้ใหญ่ก่อนตามความเหมาะสม