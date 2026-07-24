xs
xsm
sm
md
lg

บ้านเงียบเหลือเกิน “จ๊ะ นงผณี” ร่ำไห้ใจสลาย “น้องแสนดี” จากไปในวันครบรอบ 100 วันคุณพ่อ “บิ๊ก” ปลอบ เชื่อจะกลับมาเกิดเป็นลูก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากโพสต์ขอความช่วยเหลือตู้และออกซิเจนให้น้องแสนดี น้องหมาชิวาวาสุดรักที่กำลังป่วยหนัก ล่าสุด “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย” ร่ำไห้เผยข่าวเศร้า น้องแสนดีได้จากไปแล้วอย่างสงบ โดยเผยว่าน้องจากไปตรงกับวันทำบุญครบรอบ 100 วันของคุณพ่อพอดี

“23/07/26 ทำบุญครบรอบ 100 วันพ่อ เป็นวันที่แสนดีเดินทางไกล เวลา 23.31 น. ตาตาดูแลหลานชายด้วยนะ เดินทางกันไปในที่ที่ดีๆ โชคดีนะตาตากับไอ้หนูของตา #จ๊ะนงผณี”

ล่าสุดวันนี้ (24 ก.ค.) จ๊ะได้เผยเศร้าว่า “บ้านหลังนี้ ปกติเราจะอยู่ด้วยกัน 4 ชีวิต มีพ่อ จ๊ะ แสนดี โบ๊ แต่ตอนนี้บ้านมันเงียบเหลือเกิน พ่อกับแสนดีไม่อยู่แล้ว”

ขณะที่ “บิ๊ก”หวานใจที่อยู่เคียงข้างจ๊ะได้เข้ามาเมนต์ว่า “เตรียมตัวมาเกิดในรูปแบบของลูกแหงเลย” ทำแฟนๆ ลุ้นอยากเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์กันแล้ว














บ้านเงียบเหลือเกิน “จ๊ะ นงผณี” ร่ำไห้ใจสลาย “น้องแสนดี” จากไปในวันครบรอบ 100 วันคุณพ่อ “บิ๊ก” ปลอบ เชื่อจะกลับมาเกิดเป็นลูก
บ้านเงียบเหลือเกิน “จ๊ะ นงผณี” ร่ำไห้ใจสลาย “น้องแสนดี” จากไปในวันครบรอบ 100 วันคุณพ่อ “บิ๊ก” ปลอบ เชื่อจะกลับมาเกิดเป็นลูก
บ้านเงียบเหลือเกิน “จ๊ะ นงผณี” ร่ำไห้ใจสลาย “น้องแสนดี” จากไปในวันครบรอบ 100 วันคุณพ่อ “บิ๊ก” ปลอบ เชื่อจะกลับมาเกิดเป็นลูก
บ้านเงียบเหลือเกิน “จ๊ะ นงผณี” ร่ำไห้ใจสลาย “น้องแสนดี” จากไปในวันครบรอบ 100 วันคุณพ่อ “บิ๊ก” ปลอบ เชื่อจะกลับมาเกิดเป็นลูก
บ้านเงียบเหลือเกิน “จ๊ะ นงผณี” ร่ำไห้ใจสลาย “น้องแสนดี” จากไปในวันครบรอบ 100 วันคุณพ่อ “บิ๊ก” ปลอบ เชื่อจะกลับมาเกิดเป็นลูก
+2