บ้านเงียบเหลือเกิน “จ๊ะ นงผณี” ร่ำไห้ใจสลาย “น้องแสนดี” จากไปในวันครบรอบ 100 วันคุณพ่อ “บิ๊ก” ปลอบ เชื่อจะกลับมาเกิดเป็นลูก

หลังจากโพสต์ขอความช่วยเหลือตู้และออกซิเจนให้น้องแสนดี น้องหมาชิวาวาสุดรักที่กำลังป่วยหนัก ล่าสุด “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย” ร่ำไห้เผยข่าวเศร้า น้องแสนดีได้จากไปแล้วอย่างสงบ โดยเผยว่าน้องจากไปตรงกับวันทำบุญครบรอบ 100 วันของคุณพ่อพอดี
“23/07/26 ทำบุญครบรอบ 100 วันพ่อ เป็นวันที่แสนดีเดินทางไกล เวลา 23.31 น. ตาตาดูแลหลานชายด้วยนะ เดินทางกันไปในที่ที่ดีๆ โชคดีนะตาตากับไอ้หนูของตา #จ๊ะนงผณี”
ล่าสุดวันนี้ (24 ก.ค.) จ๊ะได้เผยเศร้าว่า “บ้านหลังนี้ ปกติเราจะอยู่ด้วยกัน 4 ชีวิต มีพ่อ จ๊ะ แสนดี โบ๊ แต่ตอนนี้บ้านมันเงียบเหลือเกิน พ่อกับแสนดีไม่อยู่แล้ว”
ขณะที่ “บิ๊ก”หวานใจที่อยู่เคียงข้างจ๊ะได้เข้ามาเมนต์ว่า “เตรียมตัวมาเกิดในรูปแบบของลูกแหงเลย” ทำแฟนๆ ลุ้นอยากเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์กันแล้ว