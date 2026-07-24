“เอ ศุภชัย” จัดหนัก ใส่ซอง 6 หลักงานแต่ง “ณเดชน์-ญาญ่า” กินคุ้มจนน้ำหนักขึ้น 2 กิโล ยันไม่อยู่ในเหตุการณ์ “ใหม่ รัชดา” สาดน้ำ “เจนี่”

เรียกเสียงฮือฮาสนั่นโซเชียลกันเลยทีเดียวสำหรับนักปั้นดารามือทอง “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” ที่ล่าสุดออกมาเปิดใจถึงงานฉลองมงคลสมรสสุดยิ่งใหญ่ของคู่รักซุปตาร์ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” งานนี้บอกเลยว่าระดับ เอ ศุภชัย ไม่มีคำว่าธรรมดา เพราะเจ้าตัวจัดหนักเปย์ของขวัญวันแต่งงานให้แบบเน้นๆ!
เอเผยว่าตั้งใจมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องรักทั้งสองคนอย่างเต็มที่ โดยในงานพิธีรอบแรกเคยให้ซองระดับ 5 หลักไปแล้ว พอมาถึงงานฉลองใหญ่รอบนี้เลยขออัปเลเวลความปัง อัดฉีดเงินใส่ซองสูงถึง 6 หลัก!
งานนี้เจ้าตัวยังแอบแซวตัวเองขำๆ ตามสไตล์ว่า ในเมื่อใส่ซองหนักขนาดนี้ ก็ต้องขอกินให้คุ้มซะหน่อย ทั้งลุยแซลมอน เนื้อเกรดพรีเมียม และเค้กแสนอร่อย กินเพลินจนกลับบ้านไปชั่งน้ำหนักพุ่งขึ้นมาถึง 2 กิโลกรัมเลยทีเดียว
นอกจากเรื่องซองสุดปังแล้ว เอ ศุภชัย ยังได้เปิดเผยความรู้สึกสุดซาบซึ้งใจว่า รู้สึกผูกพันกับณเดชน์มากเพราะดูแลและเห็นกันมาตั้งแต่อายุแค่ 14 ปี จนวันนี้ได้เห็นน้องชายก้าวไปอีกขั้นด้วยการสร้างครอบครัวกับญาญ่า เปรียบเหมือนตัวเองได้เฝ้าดูละครเรื่องหนึ่งมาตั้งแต่ฉากแรก และดีใจมากๆ ที่ได้เห็นบทสรุปชีวิตคู่ที่อบอุ่นและงดงามขนาดนี้
ส่วนประเด็นดรามาร้อน “ใหม่ รัชดา” สาดน้ำใส่ “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” หลังจบงานนั้น เอยืนยันชัดเจนว่า “ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์” เพราะเดินทางกลับบ้านไปตั้งแต่ช่วง 5 ทุ่มแล้ว พร้อมทิ้งท้ายว่าอยากให้ทุกคนเลือกจดจำงานแต่งของณเดชน์และญาญ่าในฐานะความทรงจำที่งดงามและอบอวลไปด้วยความสุข มากกว่าจะไปให้ความสนใจกับประเด็นดรามาเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้น