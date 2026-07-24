สรุปให้ฟัง! #อีซี่โบร๋ โพสต์ป้อง “บีบี” แชมป์เดอะเฟซ ไม่ใช่มือที่สาม ย้อนดรามา “โลกสี่ใบ” คบซ้อน ตอนจบคดีพลิก!

ไล่เรียงมา 3-4 วัน กับมหากาพย์ “โลกสี่ใบ” กับคีย์เวิร์ด #อีซี่โบร๋ และไปเกี่ยวข้องกับ “บีบี เดอะเฟซ” ยังไง? เพราะถ้าไล่เรียงตามไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้น
จุดเริ่มต้นของ “โลกสี่ใบ” ของผู้ชายที่เป็นนักกีฬา โด่งดังมาจากติ๊กต๊อก #อีซี่โบร๋ และเคยเล่นภาพยนตร์มาแล้ว มีแฟนคนที่หนึ่ง คบกันมา 2 ปี, แฟนคนที่สอง คบกันมา 2 เดือน (ชื่อ ปีใหม่ ต้นเรื่องของความสัมพันธ์นี้), แฟนคนที่สาม (บีบี เดอะเฟซฯ), แฟนคนที่สี่
และเหตุเกิดจากที่ “ปีใหม่” สงสัยว่าทำไมเวลาผู้ชายมาส่งที่หอ และมักจะหายไป โดนอ้างว่า “ขอตัวกลับไปอาบน้ำที่ห้อง” (แต่มารู้ความจริงที่หลังคือแอบกลับไปวิดีโอคอลกับแฟนคนที่หนึ่ง ทั้งๆ ที่มาบอก “ปีใหม่” ว่าเลิกกันแล้ว) ความโป๊ะ!! เกิดขึ้นเมื่อ “ปีใหม่” กลับมาจากต่างจังหวัด และผู้ชายหายไป 3 วัน โดยอ้างว่าติดงาน พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ปีใหม่เลยกะว่าจะไปแก้กรรมที่ “วัดสุทัศน์ฯ” และแค่เพียงก้าวเท้าเข้าไปในบริเวณวัด ก็มีข้อความแชตทักเข้ามา “เลิกกันแล้วเหรอ?” พร้อมส่งหลักฐานใน Close Friend ของฝ่ายชายมาให้ดู คือภาพ “บีบี” ไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของผู้ชาย และมอเตอร์ไซค์คันนั้นคือของปีใหม่ เจ้าตัวถึงกับปล่อยโฮกลางโบสถ์ที่วัดสุทัศน์ฯ ส่วนคนที่ส่งมาให้คือ “พี่สาว” ของแฟนคนที่หนึ่ง
จากนั้น “ปีใหม่” ก็ไปคาดคั้นกับผู้ชาย จนอีกฝ่ายยอมรับว่าแอบคุยกับ “บีบี” จริง ในช่วงที่ “ปีใหม่” กลับบ้าน และ “ปีใหม่” ได้คุยกับแฟนคนที่หนึ่ง ภายหลังทราบชื่อว่า “เคลลี่” พอได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน สรุปผู้ชายมีพฤติกรรมนอกใจมาโดยตลอด และผู้ชายพอทราบว่าเรื่องมัน “โป๊ะแตก” ก็ไปขอโอกาสแฟนคนที่หนึ่ง เพราะกลัวว่าเรื่องนี้จะทำให้เสียชื่อ แต่ทั้ง “เคลลี่” และ “ปีใหม่” ตกลงกันว่าผู้ชายไม่สำนึกผิด พร้อมฟาดกลับ “เก็บคำขอโทษไปปรับสันดานตัวเองเหอะ”
ถัดมาสงครามน้ำลายได้เกิดขึ้น เมื่อ “ปีใหม่” ทักไปหา “บีบี เดอะเฟซ” เพื่อจะพูดคุย ปกป้องไม่ให้ใครมาด่า แต่สรุปจากความหวังดี กลายเป็นดรามาใหญ่!! เพราะ “บีบี” ได้เอาภาพของ “ปีใหม่” ไปโพสต์ลงในสตอรี่ไอจี และปิดทับด้วยอีโมจิหัวเราะ พร้อมข้อความภาษาอังกฤษแปลว่าอีกฝ่ายมีปมและขาดความมั่นใจ หรือแคปชั่น “ปีใหม่ อย่าโกหกได้ป่ะ” ด้านปีใหม่ฟาดด้วยรูปคู่แนบชิดชาย และแคปชั่น “ค้านมาได้ค่ะ” ซึ่ง “บีบี” ก็ตอบคอมเมนต์ว่า “เรื่องนี้ตลกดี ใครอยากด่าก็ด่าไป และตนไม่จำเป็นต้องมาอธิบาย”
ล่าสุด “บีบี” ก็โพสต์คลิปลงในไอจีและสตอรี่แบบรัวๆ ชนิดที่ฟังแล้วอิหยังวะ!! สรุปคร่าวๆ คือ “บีบี” อาจจะด่าแรงนิดนึง เพราะ “บีบี” ไม่ด่าใครแรงก่อน คือไม่ได้ทำอะไรผิด เดี๋ยวทุกคนก็จะรู้เอง ที่ไม่ได้ออกมาพูดเพราะมันไม่ใช่ปัญหาของตัวเอง นิสัยอาจจะดูแรงนิดนึง เพราะว่านิสัยคนโลกนี้ไม่ดี ที่ยังไม่อยากพูด เพราะอยากเห็นความคิดของมนุษย์ โอเคยูกล้าที่จะพูดขนาดนั้นเลยเหรอ ยูไม่รู้เรื่องอะไร แต่ว่ายูคิดไปเอง สำหรับบีบี คิดว่ามันตลกค่ะ บีบีเป็นคนดี บีบีไหว้พระทุกวัน บีบีเคยถูกหวย 3 ตัวสุดท้าย เงินที่ได้ก็นำไปบริจาคให้กับคนที่ซื้อโลงศพ บีบีจะเป็นนักธุรกิจแล้ว จะเป็นดีไซเนอร์ บีบีจะเป็นนักร้อง ตอนนี้บีบีมีดอกบัวบนเล็บนะ ดอกบัวมันแปลว่าเเม้เเต่คนจะพยายามดึงยูลง ดอกบัวมันยังขึ้นอยู่บนน้ำในน้ำที่มันมืด สำหรับดรามาที่เกิดขึ้น บีบีไม่สนใจ เพราะบีบีรู้ในใจว่า อะไรเกิดขึ้นจริงๆ แต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะพูด เพราะมันเป็นเรื่องของคุณกับผู้ชายคนนั้น
ด้านฝั่งผู้ชายก็ได้เคลื่อนไหวเช่นกัน ได้โพสต์อีโมจิยกมือไหว้ พร้อมแคปชั่นประมาณว่าขอโทษ “บีบี” และครอบครัว แต่ก็ได้มีการแก้ไขข้อความว่าขอโทษ “เคลลี่” และ “ปีใหม่” เนื่องจาก “เคลลี่” ไปเมนต์ใต้โพสต์ว่า “มีประโยคไหนที่มีการขอโทษเราบ้างคะ?” / “แล้วเราไม่มีครอบครัวหรอคะ? ทำไม ไม่ขอโทษครอบครัวเรา”
ล่าสุดฝ่ายชายก็ได้ออกโพสต์อีกหนึ่งแคปชั่น “ผมยอมรับ ผมออกมาขอโทษแล้ว ก็ยังไม่พอใจ ยังจะมาบังคับให้พูดตามสคริปต์เพื่อให้บีบีดูแย่ ให้คิดว่าแย่งแฟนชาวบ้าน
หลังจากนี้ผมจะไม่ทนแล้วคับ ใช่คับ จริงอยู่ว่าผมกับเคลลี่เป็นแฟนกัน แต่แค่เคยคับ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเลิกกันไปเดือน 9 หรือเดือน 11 ของปีที่แล้วมาบอกผมนอกใจ พี่ปีใหม่ได้รู้เรื่องน้องกับไซอ้อน หรือเจฟบ้างมั้ยคับ ลองถามน้องดูสิ ทำอะไรมาบ้าง
สิ่งที่ตัวเองทำไม่พูด ผมให้อภัยเขามา 3 รอบ เลยนะ เพื่อน พี่ ทุกคนรู้หมด บางเรื่องถ้าไม่ใช่เรื่องจริง ไม่ต้องพูด จริงอยู่ตอนกลับมาคุยกันก็มีบอกรัก บอกฝันดี เพราะคนเคยคบกัน
ส่วนปีใหม่ไม่เคยเป็นอะไรกันเลย เป็นคนคุยคับ และทุกคนที่อยู่รอบข้างผมรู้หมดคับ ว่าผมไม่มีแฟน แต่ที่ออกมาขอโทษเพราะ รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำและยอมรับ ว่าไม่ได้ชัดเจน กับทั้งสองฝ่าย และไม่ได้บอกว่าเป็นแฟน แต่ทำตัวเหมือนแฟนคับ
ฟังเอาละกันคับทุกคน ผมพยามหาทางออกที่ดีที่สุดให้แล้วคับ แต่เขาไม่ต้องการ งั้นผมคงไม่มีทางเลือกเหมือนกันคับ”
และข้อความนี้ก็ได้ถูกลบไปแล้ว ส่วนที่ “บีบี” โพสต์ระบายความในใจ 3 คลิปติดต่อกันในไอจี อัปเดตล่าสุดก็ได้ลบไปแล้วเช่นกัน