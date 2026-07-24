“ธรรม-แม็ค” เคมีใหม่มาแรง พร้อมเสิร์ฟความฟิน เปลี่ยนดวงร้าย ให้กลายเป็นความรัก ในซีรีส์ “จุดจีบสายมู Unlucky Bae” เริ่มตอนแรก 6 ส.ค.นี้ ทางช่อง GMM25

เตรียมฟินตัวบิดไปกับซีรีส์เรื่องใหม่จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย กับซีรีส์ “จุดจีบสายมู Unlucky Bae” เมื่อคำสาป...เปลี่ยนดวงร้าย กลายเป็นความรัก ที่ได้นักแสดงวัยรุ่นคู่ใหม่มาแรง “ธรรม ทัพทอง สุวรรณระกานนท์” และ “แม็ค ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์” ประเดิมเคมีฮอตเสิร์ฟความฟินครั้งแรก พร้อมโมเมนต์จีบแบบสายมูสุดปัง ร่วมด้วยทัพนักแสดงวัยรุ่นฝีมือดีอย่าง “อั๋น ณภัทร พัชรชวลิต, แสตมป์ พนัชษ์กรณ์ ฤกษ์ศิริอารี, พรีม ณัฐณิชา แสงมณี, จูโน่ ตีระณัฐ กิตติสัทโธ, ไล้ท์ตี้ นมัสการ ตรังคสมบัติ ฯลฯ” ผ่านฝีมือการกำกับของผู้กำกับฯ คุณภาพ “อภิรักษ์ ชัยปัญหา” และ “อนันต์ รัศมี” ที่จะพาแฟนๆ ฟินแรงไปกับเคมีจิ้นของพวกเขาอย่างแน่นอน
เรื่องราวของ “ริน” (แม็ค ณัฐพัชร์) หนุ่มสินกำสุดเท่ จากตระกูลสายมูเขาพยายามหนีมันมาตลอด จนกระทั่งเห็นแฟนเก่าสุดเลิฟ “กริช” (อั๋น ณภัทร) ไปคบกับคนใหม่ “โมจิ” (แสตมป์ พนัชษ์กรณ์) เขาจึงดื่มหนักเลยเผลอนำปากกาของแฟนเก่ามาทำพิธีมูสาปแช่ง ทำพิธีเสร็จถึงได้รู้ว่า ปากกานั้นเป็นของ “ขอบฟ้า” (ธรรม ทัพทอง) หนุ่มหล่อคณะบริหารเพื่อนแฟนเก่าซะงั้น คำสาปออกฤทธิ์ชีวิตของหนุ่มโชคร้ายกำลังจะพังเพราะการสาปผิดตัว หนุ่มสินกำจึงต้องเอาตัวเข้าไปใกล้ชิดเพื่อคอยปกป้อง แต่เอ๊ะๆ ปกป้องแบบใด ทำไมดันเผลอรักกันล่ะ? แล้วถ้าหนุ่มเคราะห์ร้ายรู้ความจริงขึ้นเขาจะรับได้เหรอ? เหตุการณ์พลิกดวงร้ายให้เป็นดวงดีจะเป็นอย่างไร? ตามลุ้นไปพร้อมกั
พบกับซีรีส์ “จุดจีบสายมู Unlucky Bae” ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 | รับชมย้อนหลังทั่วโลกได้ทาง Netflix เวลา 21:30 น. เริ่มตอนแรก 6 สิงหาคมนี้ และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / Tiktok / YouTube / Weibo: GMMTV
[Official Trailer] จุดจีบสายมู Unlucky Bae
https://youtu.be/usy3Ww1hSyU?si=mcwW2D4kkInucLYM
#UnluckyBae
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