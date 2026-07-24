เตรียมตับพัง!! “เต” ฝืนยิ้มแยกจาก “นิว” เศร้าหนักยิ่งกว่า “ม่อน-ริว” ที่ห่างไกลรักเพื่ออนาคต!

หลังตัดสินใจขอห่างกัน “คณิต” (นิว ฐิติภูมิ) และ “โตโต้” (เต ตะวัน) ก็ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ทั้งคู่ทำมันยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ลำบาก “คณิต-โตโต้” จึงกลับมาเคลียร์ใจกันใหม่ แล้วก้าวเดินไปพร้อมกัน แต่ก่อนที่ความสัมพันธ์ของ “คณิต” กับ “โตโต้” จะมั่นคง ชีวิตก็โยนบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดให้ทั้งคู่อีกครั้ง เมื่อ “คณิต” ต้องบินไปอยู่ที่ดูไบ โดยที่ “โตโต้” ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อน ทำเอา “โตโต้” ถึงกับเศร้าหนัก ด้าน “เวหา” (ริว พุติพัฒน์) ก็เครียดไม่แพ้กัน เพราะต้องอยู่ห่างไกลคนรักอย่าง “อัคคี” (ม่อน ธนัชชัย) ถึงสองปี ชีวิตคู่ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไป? ตามลุ้นกันต่อ
ติดตามซีรีส์ “หมาเห่าเครื่องบิน A Dog and A Plane” (EP.9) ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคมนี้ เวลา 20:30 น. ทางช่อง ONE31 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW เท่านั้น และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV
[EP.9] หมาเห่าเครื่องบิน A Dog and A Plane
https://youtu.be/hS55eWS_-kM?si=F_YzqAcArq_0OrlX