“ติณติณ - นีโอ” รู้กระแสคนจิ้น แต่เป็น “เละกับเทะ” โต้ข่าวคืนดี “ฟารีดา” ยังไม่เคยคุยกันส่วนตัว

“ติณติณ” รับ “New Country” ใกล้หมดสัญญา แซวกระแสจิ้น “นีโอ” เป็น “เละกับเทะ” โต้ข่าวลือคืนดี “ฟารีดา” บอกดูดีๆ AI หรือเปล่า ย้ำยังไม่เคยคุยกันส่วนตัว ปล่อยผู้จัดการทั้งสองฝ่ายเจรจา ยืนยันวันลูกคลอดต้องไปแน่นอน
เรียกว่าชีวิตค่อยๆ กลับมาสดใสขึ้น สำหรับ “ติณติณ จรัสรวี เทียมรัตน์” หรือ “ติณติณ New Country” ที่ตอนนี้มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อย่างล่าสุดก็ควงเพื่อนๆ ในวงอย่าง “กีตาร์” และ “นุ” รวมถึงเพื่อนซี้หนุ่ม “นีโอ” มาร่วมงาน “พาไปโซ้ยย Food Festival” ก่อนจะอัปเดตอนาคตวง New Country ที่ใกล้หมดสัญญา พร้อมเปิดใจถึงกระแสจิ้นกับ “นีโอ” และความคืบหน้าเรื่อง “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ” ที่ยังคงให้ผู้จัดการทั้งสองฝ่ายเป็นผู้พูดคุย
ติณติณ : “แฮปปี้ดีครับ มีนีโอเพิ่มเข้ามาก็สนุกดีนะ ช่วงนี้เราทำงานร่วมกัน เราก็ปรับเปลี่ยนโชว์ ได้ทำอะไรใหม่ๆ ผมคายตะขาบให้เรียบร้อยแล้ว”
นีโอ : “จากที่ยืนร้องเพลงปกติ แต่ตอนนี้ต้องเต้นด้วย พูดตรงๆ ก็เหนื่อยครับ (หัวเราะ)”
เผยวง “นิวคันทรี่” ใกล้หมดสัญญาแล้ว มีทั้งคนที่ต่อและไม่ต่อสัญญา
ติณติณ : “ใกล้จะหมดครับ อีกประมาณ 3-4 เดือน (นีโอจะมาเป็นสมาชิกใหม่ไหม?) ใจเย็นๆ ครับ (หัวเราะ) คือจริงๆ ผมกับนีโอเล่นดนตรีด้วยกันอยู่แล้ว พอเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เชิงวงใหม่ ก็เรียกว่ามาแจม มาเล่นดนตรี มาร้องเพลงให้ทุกคนฟังมากกว่า”
นีโอ : “เพราะหลักๆ เรามีวงด้วยกัน คือวงโซเอาต์ แล้วก็เหมือนจะมาโคกัน ก็เป็นนิวคันทรี่กับโซเอาต์ อยู่ด้วยกัน (ไม่เกิดวงใหม่เป็น 4 คนนี้แน่นอน?) ยืนยันไม่ได้”
ติณติณ : “ก็ไม่แน่นะ เป็นเรื่องของอนาคต แต่คือถ้าจะพูดว่าวงใหม่ มันดูเป็นจริงเป็นจังเกินไปครับ เพราะนิวคันทรี่เราอยู่ด้วยกันมาเกินกว่า 5 ปีแล้ว จนถึงตอนนี้เราก็มีทิศทางของตัวเอง เราแยกย้ายกันทำงาน หลายคนก็อยากมีเพลงเดี่ยว เราก็ไม่ได้เชิงว่าจะต้องยึดติดเป็นกรุ๊ปตลอดเวลาอยู่แล้วครับ ทิศทางในอนาคตข้างหน้า ก็ต้องบอกตามตรงว่ากำลังจะหมดสัญญา แล้วก็จะมีทั้งคนที่ต่อแล้วก็ไม่ได้ต่อ”
รู้มีคนจิ้น แต่คงเป็นเละกับเทะ ไม่ใช่เมะกับเคะ
นีโอ : “อาจจะเละกับเทะครับ เขาเละ ผมเทะ”
ติณติณ : “ผมอยู่กับคุณมาตลอดไง ผมก็รู้สึกว่าที่ทำอยู่มันก็ปกติ แต่ว่าพอได้เห็นโมเมนต์อะไรต่างๆ ก็แบบว่าโอ๊ะ ภาพมันเป็นแบบนี้เหรอ”
นีโอ : “ที่เราเล่นอยู่ทุกวันเนี่ย มันก็เล่นปกติแหละ แต่แค่มันไม่มีกล้อง”
ติณติณ : “ใช่ๆ พอได้ย้อนกลับไปดูคลิป มันก็แบบ เออ น่ารักดีนะ เป็นเพราะผมสนิทกับเขาด้วยมั้ง คนที่ไม่เคยเห็นผมอยู่กับนีโอ ก็เลยแบบว่า เฮ้ย อาจจะเห็นความโมเมนต์ต่างๆ อะไรอย่างนี้ครับ”
ชีวิตดีขึ้น ยิ้มได้มากขึ้น เพราะแรงซัปพอร์ตจากทุกคน
ติณติณ : “ก็ดีขึ้นครับหลายอย่างๆ ได้แรงซัปพอร์ตจากหลายๆ คนด้วย ทั้งทางครอบครัว ทุกคนก็คือให้กำลังใจ ตอนนี้ก็ทบทวนอยู่กับตัวเองมากขึ้นครับ เรียกว่ายิ้มได้มากขึ้นดีกว่าครับ เพราะว่าก็อย่างที่เห็น เพื่อนๆ ทุกคนน่ารักหมดเลย รวมถึงแฟนๆ ทุกคนที่ซัปพอร์ตครับ”
เรื่อง “ฟารีดา” ปล่อยให้ผู้จัดการคุยกันทั้งสองฝ่าย
“ก็จะเป็นทางผู้จัดการครับ ผู้จัดการทางฝั่งเขา แล้วก็ทางฝั่งผมด้วยครับ ก็มีการนัดพูดคุย รวมถึงข้อตกลงต่างๆ ในการเลี้ยงดู แต่ถ้าพูดคุยกันส่วนตัวอาจจะยังครับ ยังไม่มีการพูดคุยส่วนตัวเกิดขึ้นนะครับ”
โต้ข่าวลือเคลียร์กันจบและกลับมาคืนดีกันแล้ว บอกดูดีๆ AI หรือเปล่า
“AI หรือเปล่าครับพี่ AI ต้องดูดีๆ นะครับ (หัวเราะ) เพราะว่ามีคนว่าตัดต่อรูปเยอะ ไม่มีการพูดคุยติดต่อส่วนตัวครับ ยังครับ ก็แก้ข่าวตรงนี้เลยแล้วกัน ไม่มีการติดต่อส่วนตัวครับ จะเป็นทางผู้จัดการฝั่งเขาแล้วก็ผู้จัดการฝั่งผมนะครับ ก็จะพูดคุยถึงเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าเลี้ยงดู ก็มีการโอนเงินให้บางส่วนนะครับ สำหรับการรักษาพยาบาล”
เลือกไม่คุยเอง เพราะยังมีความโกรธ?
“ผมอาจจะยังไม่ได้เคลียร์ใจตัวเองในส่วนนั้น ก็ยังเป็นเรื่องที่ผมต้องก้าวผ่านไปครับ ส่วนสิทธิ์เลี้ยงดู ก็ยังไม่ถึงการพูดคุยครับ ก็ไปทีละขั้นมากกว่า ตอนนี้กำลังนัดคุยเรื่องข้อตกลงครับ ว่าเราจะแบ่งกันยังไง หรือว่าต้องยังไงต่อ ทั้งในด้านของตัวเด็ก แล้วก็ด้านของกฎหมาย ก็นัดไปแล้ว รอเขาตอบ เดือนนี้แหละครับ ให้ไวที่สุด”
มีความกังวลน้อยลง พยายามหาความสุขจากสิ่งรอบตัว
“ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่กังวลน้อยลงมากครับ เหมือนพยายามมองหาความสุขรอบตัวมากกว่าครับ แค่ตอนนี้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก ยังได้ร้องเพลง ยังได้เจอกับทุกคนอยู่ ผมแฮปปี้ขึ้นเยอะครับ รวมถึงเรื่องต่างๆ ก็ต้องหาความลงตัว แล้วก็ก้าวผ่านมันไป”
ยันเป็นห่วงลูก ติดตามข่าวตลอด
“เป็นห่วงครับ ก็ติดตามข่าวตลอดนะครับ แล้วก็ไม่ใช่แค่ผม หลายๆ ฝ่ายทางฝั่งผมก็คอยติดตามข่าวตลอด ผมอาจจะยังไม่ได้เข้าไปคุยเป็นการส่วนตัวนะครับ เพราะว่าก็ด้วยอะไรหลายๆ อย่างเนาะ แต่ว่าก็เป็นห่วงครับ ต้องติดตามครับ ปล่อยผ่านไม่ได้หรอก (หัวเราะ)”
เห็นอีกฝ่ายมีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก็สบายใจไปด้วย
“สบายใจสิครับ หมายถึงเห็นใครได้ทำงาน หรือว่าได้ชีวิตที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มันดีทั้งกับตัวเขา แล้วก็ตัวน้องในท้องเขาด้วย”
ไม่ได้มีการส่งความห่วงใยกันส่วนตัว แต่ก็เป็นห่วงนิดหน่อย
“ไม่มีนะครับ แต่ก็เป็นห่วงนิดหน่อยครับ ผมว่าคนเรารู้ลิมิตตัวเองอยู่แล้วล่ะ”
มีโอกาสฟังเพลงใหม่ของ “ฟารีดา” แบบผ่านๆ เพราะ “นีโอ” เปิดให้ฟัง
“ได้ฟังผ่านๆ ครับ ขึ้นฟีดนะ แต่ไม่ได้ดู MV ครับ มันเหมือนผมเหรอครับ (เนื้อหาเพลงมันคล้ายชีวิตคู่เราไหม?) จริงเหรอ ยังไม่ได้ฟังเลยครับ มีนีโอเปิดให้ฟังบ้างครับ เขาชอบนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างผม แล้วบอกนี่ไงๆ ฟังยังๆ (หัวเราะ)”
วันลูกคลอดต้องไปแน่นอน ไม่แน่ใจเรื่องวันที่ แต่เป็นเดือนพฤศจิกายน
“ต้องไปนะครับ ผมรู้สึกว่าต้องไปนะ จากที่เขาแจ้งมาล่าสุดก็คือ 19 พฤศจิกายน เอ๊ะ ใช่ไหมเนี่ย ผมลังเล แต่จำได้ว่าเดือนพฤศจิกายน เดี๋ยวก็คงต้องมีการพูดคุยกันเร็วๆ นี้แหละครับ”