เงินเท่านั้นที่ Knock Everything! “ขวัญ อุษามณี” ไม่สนคนมองลดเกรด จากนางเอกเป็นแม่ค้า ให้กำลังใจ “อ.เบียร์” เจอดรามารัวๆ

“ขวัญ อุษามณี” ไม่ซีเรียสคนมองลดเกรด จากดาราเป็นแม่ค้า ลั่นเงินเท่านั้นที่ Knock Everything ให้กำลังใจ “อ.เบียร์” หลังเจอดรามารัวๆ เชื่อมีส่วนดีมากกว่าส่วนไม่ดี รับอยากมีแฟน แต่ยังไม่เจอคนเข้าตา
เรียกว่าแฮปปี้กับบทบาทแม่ค้าเต็มตัว สำหรับนางเอกสาว “ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์” ที่มาร่วมออกร้านในงาน “พาไปโซ้ยย Food Festival” ก่อนเปิดใจหลังถูกมองว่าการผันตัวจากดารามาเป็นแม่ค้า รวมถึงการสนิทกับ “อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม” เหมือนเป็นการลดเกรดตัวเอง โดยยืนยันว่าไม่ซีเรียสกับเสียงวิจารณ์ พร้อมลั่นประโยคเด็ด “เงินเท่านั้นที่ Knock Everything”
“เงินเท่านั้นที่ Knock Everything ไม่ซีเรียส เพราะว่าตอนนี้มีเงินมากกว่าเรามีแค่อาชีพเดียว ขวัญว่าความเป็นขวัญ อุษามณีค่ะ ขวัญจะผันตัวไปเป็นอะไรก็ได้ ไม่มีใครแย่งขวัญ อุษามณีไปจากไหน เพราะว่ามันคือตัวเรา แค่ขวัญอย่าไปเป็นโจร หรืออย่าทำอะไรที่ผิดกฎหมาย เพราะว่าเรามีเกียรติและเรามีศักดิ์ศรีพอ ขวัญมีความสุขกับการเลี้ยงดูตัวเรา เลี้ยงดูพนักงาน แล้วก็เรามีกำลังที่เราส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับคนรอบข้าง แต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่เป็นเนกาทีฟ เราก็แบบอะไรนะ ไม่ได้ยิน (หัวเราะ) รักทุกคน รักโรงเรียน เราต้องเป็นเอเนอร์จีบวกๆ”
เฉยๆ กับคอมเมนต์ลบ เพราะเจอมาเยอะแล้ว
“เฉยๆ เพราะว่าเนกาทีฟเมื่อก่อนเราเจอมาเยอะแล้ว เราผ่านมาทุกอย่าง ทุกมรสุมแล้วค่ะ (บางคนมองว่าตั้งแต่สนิทกับ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม เราดูเปลี่ยนไป เหมือนลดเกรดตัวเองลง?) ไม่ซีเรียสหรอกค่ะ ขวัญก็ขอบคุณทุกคนที่รักขวัญ คนไหนที่ไม่รักขวัญ สักวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็รักขวัญอยู่ดีแหละ (หัวเราะ) ไม่หรอก คือเราอย่าไปถามคำถามที่มันเนกาทีฟ เพราะว่าส่วนตัวเรา เราอยู่แต่พลังบวก เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเนกาทีฟ เราไม่จำเป็นต้องได้ยิน เพราะฉะนั้นอย่าถามเนกาทีฟ”
การเป็นแม่ค้าไม่ใช่เรื่องผิด เพราะเป็นอาชีพสุจริต
“ถ้าเราเป็นโจร เราผิด ถ้าเราไปเอาเงินจากคนอื่นที่มันไม่สุจริต ผิด สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ เราต้องทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี อย่าผิดกรอบหรือหลุดคำว่ากฎหมาย ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ จะไปอยู่ในคุกๆๆ (หัวเราะ)”
ตั้งเป้าในการทำธุรกิจ อยากซื้อเครื่องบินเจ็ต 1 ลำ
“ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรมาก แค่อยากมีเจ็ตเป็นของตัวเอง (หัวเราะ)”
อัปเดตสถานะหัวใจ อยากมีแฟน แต่ยังไม่เจอใครเข้าตา
“ก็อาจจะเป็นเจ้าของเจ็ต แล้วเราก็ไม่ต้องลงทุนไง เราหาแฟนที่มีเจ้าของเจ็ตสัก 1 ลำ เท่ากับลงทุนที่ถูก แต่ตอนนี้ยังไม่เจอ สักวันอาจจะเจอ จริงๆ ก็อยากมี แต่ก็ต้องเป็นคนที่เราคุย แล้วเราสนุก เพราะว่าทุกวันนี้เราสนุกกับการทำงาน คนที่มาคุยกับเรา มันก็ต้องไม่ใช่แบบ วันนี้ทำอะไร กินอะไร พี่พาไปกินข้าวที่นี่ไหม คือเราหาข้าวกินเองได้ คือจะเป็นใครก็ได้ เอาที่เราคุยภาษาเดียวกัน คุยกันรู้เรื่อง”
ไหว้องค์พ่อแชกง ขอแล้วได้ตามใจหวัง
“จริงๆ มันก็เกือบจะได้แล้วนะ คือตั้งแต่ขวัญมีพาร์ตเนอร์ มีเพื่อนที่เขามีโรงงาน ที่ผลิตให้กับลิขสิทธิ์ตามอินเตอร์แบรนด์ งานของเราก็ขยายกว้างขึ้น คือขวัญขอกับองค์พ่อแชกง ว่าขอพาร์ตเนอร์เป็นคนจีน ขอไทป์แบบนี้ๆ ซึ่งตอนนี้เราก็คือได้แล้ว แล้วทำให้แบรนด์ของเราไปไกลก้าวกระโดด ก็ขอว่าถ้าเราได้เป้าอันนี้ เดี๋ยวสิ้นปีขวัญจะทำจิวเวลรี่ออกมา เป็นของแชกง แต่ว่าทำราคาให้ทุกคนเอื้อมถึง เดี๋ยวหนูจะไปหาโรงงานเพื่อนพ้องที่จีน ให้ได้ราคาที่มันสมเหตุสมผล ประมาณหลักร้อยหรือหลักพัน ขวัญไม่ได้ทำหลักหมื่นหรอก”
แชร์เคล็ดลับสายมู ให้ขอด้วยความรู้สึกขอบคุณ ไม่ใช่ไปอ้อนวอน
“ขอด้วยความอิ่มเอมใจ เราขอด้วยความรู้สึกขอบคุณ ขวัญรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไปขออ้อนวอน เราไปขอด้วยความไม่อิ่มเอมใจ มันเป็นอะไรที่เนกาทีฟที่แย่ แต่ถ้าเกิดว่าเราพูดไปด้วยพลังบวก ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือจัดสรรให้กับเรา แล้วสิ่งสำคัญเลยคือความศรัทธา
ให้กำลังใจ “อ.เบียร์” หลังช่วงนี้โดนดรามารัวๆ
“ขวัญเชื่อว่าทุกคนมีพลังบวกอยู่แล้ว แล้วอาจารย์เบียร์ก็เป็นรุ่นพี่ขวัญคนหนึ่งในมหาวิทยาลัย จริงๆ แกก็เป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง ไม่มีใครทำอะไรถูกต้องเสมอหรอก แต่อาจารย์เบียร์แกมีส่วนดีมากกว่าส่วนไม่ดี เราก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจกัน อยู่ในทํานองคลองธรรมที่มันถูกต้อง ความถูกผิดเราก็ให้มันเป็นไปกระบวนการของกฎหมาย แต่สุดท้ายเราเป็นคนไทย เราก็ต้องทำในบริบทกฎหมาย แล้วเราก็ต้องอยู่โดยการมีเมตตา มีความเมตตาปราณีกัน ไม่ใช่ว่าอันนั้นผิด แล้วเราจะมานั่งโจมตี ถ้าเกิดว่าอันไหนผิดแล้วปรับให้มันเป็นถูก เราก็ควรที่จะให้โอกาส หรือมีเมตตากัน”