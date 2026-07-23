“ทราย สมุทร” เผยไร้การติดต่อหลังแม่ถอนฟ้อง ส่วนตัวแทนตระกูลก็ไม่มีอะไรคืบหน้า

ความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับกรณีความขัดแย้งในครอบครัวของ “ทราย สมุทร” สิรณัฐ สก๊อต หลังมีรายงานว่าคุณแม่ได้ดำเนินการถอนฟ้องคดีลูกเนรคุณไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่า ทุกอย่างยังคงไม่มีความคืบหน้าใดๆ
ทราย สมุทร ระบุว่า ตลอดช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานับหลังจากที่คุณแม่ถอนฟ้อง ยังไม่มีการประสานงานหรือติดต่อเข้ามายังทีมงานเพื่อนนัดหมายพูดคุย หรือหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ในส่วนของการพูดคุยกับทางตัวแทนของตระกูลที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ก็ยังคงไม่มีบทสรุปหรือความคืบหน้าเพิ่มเติมเช่นกัน เนื่องจากทุกฝ่ายกำลังอยู่ในระหว่างการรอให้คุณแม่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ เพื่อที่จะสามารถดำเนินการพูดคุยและเจรจาหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้ง