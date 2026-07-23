ประวัติศาสตร์หน้าใหม่! “เอิร์ธ กัษมนณัฏฐ์” ขึ้นแท่นนักแสดงวายไทยคนแรก จัดแฟนมีตติ้งเดี่ยวแดนภารตะ!

สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการซีรีส์วายไทย เมื่อนักแสดง “เอิร์ธ - กัษมนณัฏฐ์ นามวิโรจน์” หรือที่แฟนๆ รู้จักกันในนาม #Cooheart บินลัดฟ้าไปปักธงความฮอต จัดงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรก ณ เมืองเบงกาลูรู ประเทศอินเดียในงาน ”Blooming EARTH Cooheart's 1st Fanmeeting in INDIA“ ซึ่งนับว่าเป็นนักแสดงซีรีส์วายไทยคนแรกที่ได้จัดงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวในแดนภารตะ ท่ามกลางกระแสการตอบรับอย่างอบอุ่นจากแฟนคลับชาวอินเดียบัตรโซน VIP ถูกจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว! เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจ โดยเอิร์ธเปิดเวทีด้วยบทเพลง “พบเพื่อจาก” เพลงประกอบซีรีส์ ด้ายแดง (Until We Meet Again) ก่อนจะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมสุดพิเศษ พูดคุย ชิมอาหารท้องถิ่นของอินเดีย ซึ่งรีแอ็กชันน่ารักและเป็นธรรมชาติของเจ้าตัวเรียกทั้งเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากแฟน ๆ ได้ตลอดทั้งช่วง นอกจากนี้ยังมีช่วงแฟนไซน์ที่เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้พบปะ พูดคุย อย่างใกล้ชิด เติมเต็มความทรงจำสุดพิเศษให้กับทุกคนที่มาร่วมงาน
โดยอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงาน คือการปรากฏตัวของเอิร์ธใน ชุด “แลงก้า” (Lehenga) ชุดประจำชาติอินเดีย สร้างเสียงฮือฮาภายในฮอลล์อย่างล้นหลาม ขณะที่ภาพและคลิปจากช่วงดังกล่าวถูกแชร์ต่อบนโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ไวรัลที่ได้รับความสนใจจากแฟน ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยเพลง “Love Is Everywhere” จากซีรีส์ Fourever You Project ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักจากแฟนๆชาวอินเดีย
เอิร์ธ เผยว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมาเอิร์ธได้รับพลังงานและความรักจากแฟนๆ หลายๆประเทศ รวมถึงชาวอินเดียผ่านทางโซเชียลมีเดียมาตลอด ทุกครั้งที่เรามีการลงรูปหรือมีผลงานใหม่ เอิร์ธจะเห็นคอมเมนต์และข้อความซัพพอร์ตจากแฟนอินเดียอยู่เสมอ ทำให้เอิร์ธรอที่จะได้เจอทุกคนมาตลอด และครั้งนี้พอมีโอกาสและจังหวะที่ลงตัว เลยตัดสินใจว่าต้องมาหาทุกคนให้ได้ครับ อยากมาส่งพลังดีๆ กลับคืนให้ทุกคนด้วยตัวเอง ดีใจมากที่ความรักของเราได้ใกล้กันหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะครับ“
#Cooheart1stFMinIndia #cooheart