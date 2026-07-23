Hong Kong After Dark: ชวนเอ็นจอย 5 กิจกรรมยามค่ำคืนสำหรับทริปซัมเมอร์ในฮ่องกง

ซัมเมอร์ปีนี้ ฮ่องกงจัดเต็มกิจกรรมมากมายตั้งแต่เช้าจรดค่ำ นอกจากบาร์ชื่อดังแล้ว ฮ่องกงยังมีกิจกรรมยามค่ำคืนหลากหลายรูปแบบที่ตอบโจทย์ทั้งสายถ่ายภาพ ครอบครัว และสายเอ็กซ์พลอร์เมือง ให้สามารถสัมผัสอีกมุมหนึ่งของฮ่องกงผ่านกิจกรรมยามค่ำคืนอันสดใสในช่วงซัมเมอร์นี้
1. ชมโชว์แสงสีเสียง ที่สูงที่สุดในฮ่องกงบนเดอะพีค กับ “HSBC Life Illuminations at The Peak”
หากพูดถึงจุดชมวิวที่เป็นสัญลักษณ์ของฮ่องกง ชื่อของ The Peak คงเป็นจุดหมายแรก ๆ ที่หลายคนนึกถึง แต่ในช่วงค่ำ The Peak กำลังมอบประสบการณ์รูปแบบใหม่ผ่าน "HSBC Life Illuminations at The Peak" การแสดง Projection Mapping ขนาดใหญ่ที่เปลี่ยน The Peak Tower ให้กลายเป็นผืนผ้าใบขนาดยักษ์ ถ่ายทอดเรื่องราวของฮ่องกงผ่านเทคนิคแสง สี และเสียง
รายละเอียดการแสดง HSBC Life Illuminations at The Peak
• วันที่: ตั้งแต่ 13 มิถุนายน 2026 เป็นต้นไป
• จุดชมการแสดง: Peak Road Garden บริเวณด้านนอก The Peak Tower
• เวลาแสดง: 19.30 น., 20.30 น. และ 21.30 น. 3 รอบ ต่อวัน
• ระยะเวลา: ประมาณ 10 นาทีต่อรอบ
หมายเหตุ: ตารางการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพอากาศหรือการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล กรุณาติดตามข้อมูลอัปเดตล่าสุดได้ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Peak Tram และช่องทางโซเชียลมีเดีย
2. Ngong Ping 360 ฉลองครบรอบ 20 ปี เปิดรอบกระเช้าตอนกลางคืน ชมวิวเกาะลันเตาสุดอลังการ
กระเช้า Ngong Ping 360 สุดไอคอนิกของฮ่องกงฉลองครบรอบ 20 ปีอย่างยิ่งใหญ่ยกขบวนความสนุกมาแบบเต็มอิ่ม โดยมีไฮไลต์กิจกรรมคือ “Night-Ride Cable Cars” ขยายเวลาทำการของกระเช้าในช่วงกลางคืน ชวนนักท่องเที่ยวเพลิดเพลินไปกับวิวยามค่ำคืนแบบพาโนรามาเหนือเกาะลันเตาที่มีทั้งแสงไฟระยับจากสนามบินนานาชาติฮ่องกง, สะพานฮ่องกง–จูไห่–มาเก๊า, องค์พระใหญ่เทียนถาน พิเศษยิ่งขึ้นด้วยเคเบิลคาร์ที่ตกแต่งในธีมพิเศษ โดยมีเคเบิลคาร์ 24 คันที่ออกแบบร่วมกับแบรนด์ท้องถิ่นและนานาชาติ ส่วนคันอื่น ๆ มาในธีมไฟนีออน พร้อมลวดลายเรืองแสงในตอนกลางคืนที่สามารถมองเห็นผ่านไฟฉาย UV เพิ่มความสนุกให้กับการเดินทาง
นอกจากนี้บริเวณหมู่บ้านนองปิงยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองปีแห่งการครบรอบอีกมากมาย ตั้งแต่ จุดถ่ายภาพในธีมฮ่องกง 3 จุดที่จำลองฉากท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ เช่น ไพ่นกกระจอก สถานี MTR และร้าน Bing Sutt พร้อมจุดสะสมตราประทับเพื่อแลกรับโปสการ์ดที่ระลึก และบริเวณรอบหมู่บ้านนองปิงยังถูกเนรมิตให้กลายเป็นถนนป้ายนีออนสุดคลาสสิก พร้อมการแสดงสดจากนักร้องฮ่องกงชื่อดัง
รายละเอียดกิจกรรม Night-Ride Cable Cars
• วันที่: 24, 25 กรกฎาคม และ 1, 2, 8, 9, 15, 16 สิงหาคม 2026
• เวลาให้บริการ: 18.00–22.00 น. (เริ่มขึ้นกระเช้าที่สถานี Tung Chung เวลา 18.00 น. และขึ้นกระเช้ารอบสุดท้ายที่สถานี Ngong Ping เวลา 21.30 น.)
• ราคาบัตร Night-Ride Cable Cars: ผู้ใหญ่ HK$200 / เด็กและผู้สูงอายุ HK$100
หมายเหตุ
• รวมการเดินทางด้วยกระเช้าทั้งขาไป-กลับ และใช้ได้กับกระเช้าทุกประเภท
• ผู้เข้าชมที่ซื้อบัตรโดยสาร Night-Ride Cable Cars จะได้รับไฟฉาย UV ขนาดเล็ก เพื่อชมการตกแต่งลวดลายเรืองแสงตามมุมต่าง ๆ
• ช่องทางการจำหน่ายตั๋ว: จุดจำหน่ายบัตร Tung Chung Cable Car Terminal , เว็บไซต์ทางการของ Ngong Ping 360 (https://bit.ly/4oIzbjY )
3. Pixar Pals Spectacular โชว์แสงสียามค่ำคืนธีมพิกซาร์ใหม่ ที่ Hong Kong Disneyland เฉพาะช่วงซัมเมอร์
สำหรับครอบครัวและแฟนภาพยนตร์ Pixar ช่วงซัมเมอร์ปีนี้ Hong Kong Disneyland เพิ่มสีสันยามค่ำคืนด้วย "Pixar Pals Spectacular" การแสดงรูปแบบใหม่ ความยาว 8 นาทีที่ผสานโดรนเรืองแสง น้ำพุ และ Projection Mapping ก่อนเข้าสู่โชว์ Momentous ซึ่งเป็นไฮไลต์ปิดท้ายค่ำคืนของสวนสนุก
รายละเอียดกิจกรรม Pixar Pals Spectacular
• ช่วงจัดงาน: 12 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2026
• สถานที่: Hong Kong Disneyland
• เวลาการแสดง: ก่อนการแสดง "Momentous"
หมายเหตุ: ตารางการแสดงมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน โปรดติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ https://www.hongkongdisneyland.com/entertainment/pixar-pals-spectacular/
4. ล่องเรือสำเภาชมวิวฮ่องกงยามค่ำคืน
หนึ่งในวิธีชมเส้นขอบฟ้ายามค่ำคืนของฮ่องกงที่แตกต่างจากการชมจากบนฝั่ง คือการล่องเรือสำเภาสีแดง Aqualuna และจิบเครื่องดื่มพร้อมชมวิวไปตลอดเส้นทางเดินเรือราว 45 นาที ซึ่งเปิดมุมมองแบบ 360 องศาเหนืออ่าววิกตอเรีย ท่ามกลางแสงไฟของตึกระฟ้าสองฝั่งอ่าว
รายละเอียดกิจกรรมล่องเรือ Aqualuna รอบเย็น
• เวลาให้บริการ: Aqualuna รอบเย็น เริ่มให้บริการรอบแรกเวลา 16.30 น. (ท่าเรือ Tsim Sha Tsui Pier 1) และรอบสุดท้ายเวลา 20.30 น. (ติดตามตารางการเดินเรือได้จากเว็บไซต์)
• จุดขึ้นเรือ: ท่าเรือ Tsim Sha Tsui Pier 1 และ ท่าเรือ Central Pier 9
• ราคาบัตร: ผู้ใหญ่: HK$280 / เด็กอายุ 4–11 ปี: HK$180 ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี เข้าฟรี
o หมายเหตุ: บัตรแต่ละใบรวมเครื่องดื่มฟรี 1 แก้วบนเรือ
• ช่องทางการจำหน่ายตั๋ว: เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ https://aqualuna.com.hk/
5. สำรวจเมืองตามท้องถนนด้วยทัวร์รถบัสกลางคืนฮ่องกง
รถบัสสองชั้นถือเป็นหนึ่งในภาพจำของฮ่องกง และในช่วงกลางคืน รถบัสเปิดประทุนได้กลายเป็นอีกหนึ่งวิธีสำรวจเมืองยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากเก็บบรรยากาศแสงสีทั้งฝั่ง Hong Kong Island และ ฝั่ง Kowloon ของมหานครแห่งนี้โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกสำรวจเมืองได้ถึง 4 เส้นทางจากผู้ให้บริการหลายบริษัท
รายละเอียดกิจกรรมรถบัสกลางคืนฮ่องกง
ศึกษาเส้นทาง, ตารางการเดินรถ และค่าบริการได้ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของผู้ให้บริการ:
• Big Bus Tour Hong Kong : https://www.bigbustours.com/en/hong-kong/hong-kong-bus-tours
• Citybus HK City Sightseeing Bus : https://www.hkcitysightseeing.com/shop&promotion/ticket/15
• KMB Tour HK – CITY CHARM HK1 Nighttime Tour : https://www.kmb.hk/kmbtourhk.html
สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนเดินทางช่วงฤดูร้อน ห้ามพลาดแคมเปญ Hong Kong Summer Fun มอบข้อเสนอพิเศษจากสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และระบบขนส่งต่าง ๆ ทั่วฮ่องกง เพื่อช่วยให้การท่องเที่ยวคุ้มค่ายิ่งขึ้น ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2026 มอบสิทธิพิเศษหลากหลาย ทั้งข้อเสนอสำหรับสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนลดในการเดินทาง สิทธิพิเศษด้านการช้อปปิ้ง และโปรโมชันร้านอาหาร ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความคุ้มค่าสูงสุดสำหรับทริปหน้าร้อนปีนี้ ตั้งแต่เริ่มจัดกระเป๋าไปจนถึงวันเดินทางกลับ ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
https://www.discoverhongkong.com/eng/events/summer-fun.html