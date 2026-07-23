“เชฟยีสต์” ชวนทำขนมปัง 2 สไตล์ กับ “BAKE WITH YEAST” อาทิตย์ที่ 26 นี้ ทาง #ช่อง9กด30

ทุกเดือน ทุกสัปดาห์ที่ 4 คนรักขนมปังห้ามพลาด ในรายการ “พลพรรคนักปรุง HOMECOOKED“
CHAPTER 17 ซึ่งผลิตโดยบริษัท เอชดับบลิวเอ็ม จำกัด ทาง #ช่อง9กด30 เวลา 10.00 น. เชฟยีสต์-นกุล กวินรัตน์ หนึ่งในพิธีกรประจำรายการเชี่ยวชาญด้านการทำขนมปังและการอบ เจ้าของโรงเรียนสอนทำขนมปัง Safe and Sour จะพาไปพบกับช่วงพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจการทำขนมปัง โดยเชฟยีสต์จะมาแบ่งปันเทคนิค ความรู้ และเคล็ดลับด้านการอบขนมปังอย่างละเอียด
อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคมนี้ ไม่ว่าจะเป็นนักอบมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่ามือโปรที่หลงใหลในกลิ่นหอม ๆ ของขนมปัง BAKE WITH YEAST พร้อมพาทุกคนมาสนุกกับโลกของการทำขนมปังแบบเข้าใจง่าย และทำตามได้จริง สัปดาห์นี้พบกับขนมปังแฟลตเบรด (Flatbread) จากอิตาลี ที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำมันมะกอก และขนมปังแซนวิชพื้นฐานจากฝรั่งเศสปังเดอมี (pain de mie) แล้วพบกันในพลพรรคนักปรุง Special : BAKE WITH YEAST มาร่วมอบขนมปังไปด้วยกัน #ช่อง9กด30 #9mcot