“เฟิร์ส-พรชิตา” พลิกบทจากผีสู่นางเอก เปิดฉากบู๊ฮาในล้อหนังดัง “อีเกรียนซิ่ง” 1 สิงหาคมนี้ ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24

ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่น่าจับตาของนักแสดงสาว เฟิร์ส-พรชิตา ใจตง ที่หวนร่วมงานล้อหนังดังอีกครั้งในภาพยนตร์คอมเมดี้ “อีเกรียนซิ่ง” โดยครั้งนี้พลิกมารับบท “เฟิร์ส” เด็กแว้นหัวร้อนประจำหมู่บ้าน คาแรกเตอร์สุดเฮี้ยว ซ่า พร้อมลุย และยังเป็นการขึ้นแท่นนางเอกครั้งแรกที่ทำให้เจ้าตัวทั้งตื่นเต้นและดีใจเป็นพิเศษ
เฟิร์ส-พรชิตา เผยว่า บทบาทนี้มีความใกล้ตัวอยู่ไม่น้อย แต่ก็ท้าทายทั้งจังหวะคอมเมดี้และฉากแอ็กชันที่ต้องเล่นจริงหลายซีน “เรื่องนี้สนุกมากค่ะ และเป็นอีกงานที่ท้าทายสำหรับเฟิร์ส ก่อนหน้านี้เคยรับบทเป็นผีใน ‘ธี่หด’ พอครั้งนี้ได้มาเป็นนางเอกก็แอบเขินเหมือนกัน ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาส บทนี้ค่อนข้างเป็นตัวเอง มีความเฮี้ยว ซ่า และต้องเล่นฉากบู๊เยอะ ทั้งเตะจริง ต่อยจริง ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้ลุยเต็มที่ค่ะ”นอกจากบทบาทที่เข้มข้นขึ้น “อีเกรียนซิ่ง” ยังรวมนักแสดงสายฮาไว้อย่างคับคั่ง อาทิ นุ้ย เชิญยิ้ม, หลุยส์ ชวนชื่น, หน่อย เชิญยิ้ม, ยาว ลูกหยี, ปิ่น หทัยรัตน์ และอีกมากมาย ภายใต้การกำกับของ หลุยส์ ชวนชื่น และ อานุภาพ อนุวงษ์สังข์ ถ่ายทอดเรื่องราวสุดวุ่นของแก๊งเด็กแว้นที่เข้าไปพัวพันกับศึกค่ายมวยและกลุ่มผู้มีอิทธิพล จนนำไปสู่ภารกิจป่วน ฮา และมันเกินคาด “อยากฝากให้ทุกคนติดตามชม เป็นหนังที่ดูง่าย ผ่อนคลาย และมีตลกรุ่นใหญ่มุกแน่น มาร่วมสร้างความสนุกคับคั่ง รับรองว่าได้หัวเราะกรามค้างกันอย่างแน่นอน” ห้ามพลาดชม ล้อหนังดัง “อีเกรียนซิ่ง” วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม เวลา 18.30 น. ทาง ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และทาง https://true4u.com/live/