“โอปอล์ ปาณิสรา” จัดงาน ‘OABS Melt on the Moment’ ชวนชะลอจังหวะชีวิต ค้นพบความงามเริ่มจากให้เวลาดูแลตัวเอง ผ่านผลิตภัณฑ์ Melt On Illuwhite Peptide

“OABS” แบรนด์สกินแคร์ชั้นนำ จัดงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “OABS Melt on the Moment” ชวนเหล่า Beauty & Wellness Influencers สัมผัสประสบการณ์ “Intentional Self-Care” ผ่านกิจกรรมชงชาและปรนนิบัติผิว เพื่อให้ทุกคนได้ชะลอจังหวะชีวิตและให้เวลากับการดูแลตัวเองอย่างตั้งใจ สร้างโมเมนต์ “me-time” อันอบอุ่นร่วมกัน
ภายในงาน คุณโอปอล์-ปาณิสรา อารยะสกุล ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ร่วมแบ่งปันแง่คิดการใช้ชีวิตท่ามกลางบทบาทที่หลากหลาย โดยเผยว่า “ไม่ว่าวันนั้นจะยุ่งแค่ไหน ปอล์ยังคงเก็บช่วงเวลาเล็กๆ ไว้ให้ตัวเองเสมอ แม้เพียงไม่กี่นาทีหลังตื่นนอนหรือก่อนนอน แต่นั่นคือช่วงเวลาที่ได้กลับมาเติมพลังและรู้สึกดีกับตัวเองอีกครั้ง เป็นโมเมนต์ล้ำค่าที่อยากให้ทุกคนไม่ลืมที่จะแบ่งไว้ให้กับตัวเอง” ไฮไลท์ของงานคือกิจกรรม “A Matcha & Mindfulness Gathering” โดย คุณพลอยดาว ธีระเวช จากแบรนด์ Tea Season มาร่วมถ่ายทอดศิลปะการชงมัทฉะ ซึ่งคุณโอปอล์เปรียบเปรยว่ามีจิตวิญญาณเดียวกับแนวคิดของ OABS คือการอยู่กับปัจจุบันอย่างตั้งใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด เปรียบเสมือนการดูแลผิวที่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอยู่กับความใส่ใจในทุกขั้นตอน
นอกจากนี้ OABS ยังแนะนำผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ OABS Melt On Illuwhite Peptide Moisturizer สูตรอ่อนโยนที่ออกแบบมาเพื่อทุกสภาพผิว ด้วยเนื้อสัมผัสบางเบาที่ละลายเข้าสู่ผิวทันที ช่วยเปลี่ยนรูทีนการดูแลผิวให้เป็นช่วงเวลาที่อยากกลับมาทำซ้ำทุกวัน ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นในโทนสีฟ้าของแบรนด์ OABS ผสานกับเขียวมัทฉะและขนม Nerikiri ให้ผู้ร่วมงานได้วางภารกิจจากโลกภายนอกลงชั่วคราว เพื่อร่วมค้นพบความมั่นใจที่เปล่งประกายจากภายใน เมื่อเริ่มดูแลตัวเองอย่างตั้งใจในแบบฉบับของ OABS
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