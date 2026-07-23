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“โอปอล์ ปาณิสรา” จัดงาน ‘OABS Melt on the Moment’ ชวนชะลอจังหวะชีวิต ค้นพบความงามเริ่มจากให้เวลาดูแลตัวเอง ผ่านผลิตภัณฑ์ Melt On Illuwhite Peptide

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“OABS” แบรนด์สกินแคร์ชั้นนำ จัดงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “OABS Melt on the Moment” ชวนเหล่า Beauty & Wellness Influencers สัมผัสประสบการณ์ “Intentional Self-Care” ผ่านกิจกรรมชงชาและปรนนิบัติผิว เพื่อให้ทุกคนได้ชะลอจังหวะชีวิตและให้เวลากับการดูแลตัวเองอย่างตั้งใจ สร้างโมเมนต์ “me-time” อันอบอุ่นร่วมกัน
ภายในงาน คุณโอปอล์-ปาณิสรา อารยะสกุล ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ร่วมแบ่งปันแง่คิดการใช้ชีวิตท่ามกลางบทบาทที่หลากหลาย โดยเผยว่า “ไม่ว่าวันนั้นจะยุ่งแค่ไหน ปอล์ยังคงเก็บช่วงเวลาเล็กๆ ไว้ให้ตัวเองเสมอ แม้เพียงไม่กี่นาทีหลังตื่นนอนหรือก่อนนอน แต่นั่นคือช่วงเวลาที่ได้กลับมาเติมพลังและรู้สึกดีกับตัวเองอีกครั้ง เป็นโมเมนต์ล้ำค่าที่อยากให้ทุกคนไม่ลืมที่จะแบ่งไว้ให้กับตัวเอง” ไฮไลท์ของงานคือกิจกรรม “A Matcha & Mindfulness Gathering” โดย คุณพลอยดาว ธีระเวช จากแบรนด์ Tea Season มาร่วมถ่ายทอดศิลปะการชงมัทฉะ ซึ่งคุณโอปอล์เปรียบเปรยว่ามีจิตวิญญาณเดียวกับแนวคิดของ OABS คือการอยู่กับปัจจุบันอย่างตั้งใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด เปรียบเสมือนการดูแลผิวที่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอยู่กับความใส่ใจในทุกขั้นตอน
นอกจากนี้ OABS ยังแนะนำผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ OABS Melt On Illuwhite Peptide Moisturizer สูตรอ่อนโยนที่ออกแบบมาเพื่อทุกสภาพผิว ด้วยเนื้อสัมผัสบางเบาที่ละลายเข้าสู่ผิวทันที ช่วยเปลี่ยนรูทีนการดูแลผิวให้เป็นช่วงเวลาที่อยากกลับมาทำซ้ำทุกวัน ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นในโทนสีฟ้าของแบรนด์ OABS ผสานกับเขียวมัทฉะและขนม Nerikiri ให้ผู้ร่วมงานได้วางภารกิจจากโลกภายนอกลงชั่วคราว เพื่อร่วมค้นพบความมั่นใจที่เปล่งประกายจากภายใน เมื่อเริ่มดูแลตัวเองอย่างตั้งใจในแบบฉบับของ OABS

#OABS #OABSMeltOnTheMoment #EmbraceYourSkinConfident #TeaSeason





“โอปอล์ ปาณิสรา” จัดงาน ‘OABS Melt on the Moment’ ชวนชะลอจังหวะชีวิต ค้นพบความงามเริ่มจากให้เวลาดูแลตัวเอง ผ่านผลิตภัณฑ์ Melt On Illuwhite Peptide
“โอปอล์ ปาณิสรา” จัดงาน ‘OABS Melt on the Moment’ ชวนชะลอจังหวะชีวิต ค้นพบความงามเริ่มจากให้เวลาดูแลตัวเอง ผ่านผลิตภัณฑ์ Melt On Illuwhite Peptide
“โอปอล์ ปาณิสรา” จัดงาน ‘OABS Melt on the Moment’ ชวนชะลอจังหวะชีวิต ค้นพบความงามเริ่มจากให้เวลาดูแลตัวเอง ผ่านผลิตภัณฑ์ Melt On Illuwhite Peptide