เมื่อเวทีแห่งฝันกลายเป็นลานฆาตกรรม “มิ้นต์-ปราง-แป้ง” ร่วมดิ่งลึกไปกับความลับ ในออริจินัลซีรีส์ “ตถตา ตัวกูของกู” ทริลเลอร์สุดระทึกเรื่องใหม่จากทรูวิชั่นส์ นาว

ยิ่งใหญ่สมการรอคอย เมื่อออริจินัลซีรีส์จาก ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) พร้อมเปิดเผยเบื้องหลังวงการมายา ที่มีราคาเป็นชีวิต ส่งซีรีส์แนวทริลเลอร์-ดรามา เรื่อง ตถตา ตัวกูของกู (I am What I am) ที่รวมนักแสดงเบอร์ต้นๆระดับแถวหน้าของเมืองไทยไว้อย่างคับคั่ง อย่าง มิ้นต์ - ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, เลดี้ปราง-กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล, แป้ง - อรจิรา แหลมวิไล, บี๋ - ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, แบงค์ - อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์, ตังตัง - นัฐรุจี วิศวนารถ
เรื่องราวเข้มข้นในโรงละครเวทีที่กำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ เมื่อเวทีแห่งความฝันดึงดูดคนสามกลุ่มให้มาพบกัน ทั้งนักแสดงประกอบตัวเล็ก ๆ ผู้เปี่ยมไปด้วยความฝันที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองบนเวทีใหญ่ ดาวรุ่งดวงใหม่ผู้ทะเยอทะยานและพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุด และนักแสดงหญิงระดับตำนานที่ถูกเจ้าของโรงละครยื่นคำขาดให้ผลงานชิ้นนี้เป็นเวทีสุดท้ายเพื่อหลีกทางให้รุ่นน้อง จนกลายเป็นชนวนเหตุแห่งความโกรธแค้นและยอมไม่ได้ที่จะถูกลดคุณค่า
ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขัน ความริษยา และการห้ำหั่นเพื่อชิงความเป็นหนึ่ง เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดคดีฆาตกรรมสุดโหดเหี้ยมขึ้นภายในโรงละคร ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาสืบสวนหาความจริง จากเวทีที่ทุกคนต่างแย่งชิงบทเด่น กลับกลายเป็นสถานที่อันตรายที่ไม่มีใครไว้ใจใครได้ ยิ่งขุดลึกก็ยิ่งพบความลับดำมืดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ซึ่งจะนำพาทุกคนไปสู่บทสรุปที่โหดร้ายเกินกว่าจะหันหลังกลับ
#ตถตา #IamWhatIam #TrueVisionsNOWOriginal #TrueVisionsNOW
ชื่อเรื่อง (Title) : ตถตา ตัวกูของกู (I am What I am)
แนวเรื่อง (Genre): Thriller-Drama (ทริลเลอร์-ดรามา)
ความยาว (Duration): 8 ตอน
วัน - เวลา ออกอากาศ : ทุกวันอังคารเวลา 20.00 น. บนแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) เท่านั้น
ออกอากาศวันแรก : วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2569
ข้อมูลตัวละคร
หลิว (มิ้นต์ - ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง)
หญิงสาวผู้เงียบขรึมและมีโลกส่วนตัวสูง หลิวทำงานเป็นนักแสดงประกอบ แต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยความฝันที่จะได้ยืนอยู่บนเวทีในฐานะนักแสดงละครเวทีตัวจริง สำหรับเธอ ตำแหน่งนางเอกไม่ใช่เพียงความสำเร็จในอาชีพ แต่คือโอกาสที่จะหลุดพ้นจากอดีต และประกาศให้ทุกคนเห็นว่าเธอมีคุณค่ามากพอที่จะอยู่ท่ามกลางแสงไฟ
เบลล์ (เลดี้ปราง - กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล)
นักแสดงสาวดาวรุ่งผู้เปี่ยมด้วยความมั่นใจ ทะเยอทะยาน และกล้าได้กล้าเสีย เธอใฝ่ฝันจะก้าวขึ้นเป็นนักแสดงหญิงตัวแม่ของวงการ และครองตำแหน่ง “นางเอก” ประจำโรงละครอเวรา เพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุด เธอพร้อมทำทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะต้องแข่งขัน แย่งชิง หรือแลกด้วยสิ่งใดก็ตาม แม้เส้นทางนั้นจะค่อย ๆ ฉุดเธอลงไปสู่จุดต่ำที่สุดของตัวเองก็ตาม
แก้ว (แป้ง - อรจิรา แหลมวิไล)
อดีตนางเอกชื่อดังผู้เคยยืนอยู่บนจุดสูงสุดของวงการ แต่วันนี้ ตำแหน่งของเธอกำลังถูกสั่นคลอนจากนักแสดงคลื่นลูกใหม่ที่พร้อมก้าวขึ้นมาแทนที่ ด้วยศักดิ์ศรีและอีโก้ที่ไม่ยอมให้ตัวเองพ่ายแพ้ แก้วจึงไม่อาจยอมรับความจริงว่าช่วงเวลาของเธอกำลังจะสิ้นสุดลง เธอจึงต้องพยายามทุกทางเพื่อที่จะรักษาตำแหน่งนางเอกประจำโรงละครแห่งนี้ไว้
สารวัตรจักร (แบงค์ - อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์)
นายตำรวจหนุ่มผู้ได้รับมอบหมายให้เข้ามาสืบสวนคดีฆาตกรรมปริศนาภายในโรงละครอเวรา ท่ามกลางความขัดแย้งของผู้คนหลังม่าน เขาต้องเร่งตามหาตัวฆาตกรให้ได้ ก่อนที่ใครบางคนจะกลายเป็นเหยื่อรายต่อไป
กีวี่ (ตังตัง - นัฐรุจี วิศวนารถ)
นักแสดงสาวจากต่างจังหวัดที่หนีเข้ากรุงเทพฯ เพื่อตามล่าความฝันในวงการบันเทิง จนได้ก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในนักแสดงของโรงละครอเวรา ท่ามกลางความสัมพันธ์อันซับซ้อนของผู้คนหลังม่าน โดยเฉพาะกับหลิว ซึ่งดูเหมือนจะมีบางสิ่งเชื่อมโยงทั้งคู่ไว้ มากกว่าที่ใครจะล่วงรู้