“RE-MASTER CONCERT” คอนเสิร์ตเพลงรัก ปีลึก กับ 7 ศิลปินที่คิดถึง

ATIMESHOWBIZ ขอเสิร์ฟคอนเสิร์ตสุดท้ายก่อนปลายปี เอาใจแฟนเพลงปีลึก! ชวนวัยรุ่นยุคอะนาล็อกมาหมุนแผ่นเสียงกับบทเพลงแห่งความทรงจำ ที่กำลังจะกลับมาพบกันให้หายคิดถึงอีกครั้ง ใน“RE-MASTER CONCERT”คอนเสิร์ตเพลงรัก ปีลึก ความรู้สึกเดิม คอนเสิร์ตรวมศิลปินระดับมาสเตอร์พีซ กับการรวมเพลงรักยุคอะนาล็อกไว้บนเวเดียวกันเตรียมฟินกับศิลปินระดับมาสเตอร์พีซทั้ง 7 ที่คิดถึงพร้อมบทเพลงที่ไม่เคยเก่าไปตามกาลเวลา อาทิ ดี้ , แต๋ง , เจี๊ยบ เฉลียงเฉพาะกิจ , สาว สาว สาว, เบิร์ดกะฮาร์ท, ตุ๊ก วิยะดา, ปั่น ไพบูลย์เกียรติ, ก้อย ศรัณย่า และ กบ ทรงสิทธิ์ ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 ที่Paragon Hall (รอบเดียวเท่านั้น)
“สาว สาว สาว” (แอม-แหม่ม-ปุ้ม) เกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของประเทศ สามเสียงหวานที่ยังประสานอยู่ในความทรงจำ กล่าวถึงคอนเสิร์ตนี้ว่า “แน่นอนว่าพวกเรากลับมารวมตัวเจอกันบนเวทีนี้มันไม่ใช่แค่เพื่อจะมาฟังเพลงเก่า คอนเสิร์ตนี้เป็นการร่วมรำลึกเพลงที่เราชอบในยุคนั้น ได้เจอศิลปินระดับมาสเตอร์ที้เราน่าจะโตมาด้วยกันหรือโตมาด้วยเพลงของศิลปินทั้งหมดเหล่านี้ บอกเลยว่าไม่ดูวันนี้แล้วจะดูวันไหน คอนเสิร์ตครั้งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะ”
“ดี้ , แต๋ง , เจี๊ยบ” เฉลียงเฉพาะกิจ” ศิลปินกลุ่มตัวโน้ตอารมณ์ดี ฟังกี่ทีเป็นต้องยิ้มละไม กล่าวว่า “ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ขึ้นเวที อย่างที่รู้กันว่าพวกเราเล่นคอนเสิร์ตกี่ทีก็ไม่เหมือนกันสักครั้ง เพราะฉะนั้นต้องมีอะไรที่สนุกๆเซอร์ไพร้ส์ให้ดูกันแน่นอน ลองลิสเพลงที่อยากฟังแล้วมาสนุกด้วยกัน รับรองว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่อยู่ในความทรงจำและประทับใจแน่นอนครับ”
เตรียมทวนเข็มนาฬิกาไปพร้อมกันกับเพลงของศิลปิน ใน “RE-MASTER CONCERT” เริ่มจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 ทางThaiticketmajor ราคาบัตร 4,500 / 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ #REMASTERCONCERT และ #ATIMESHOWBIZ ทุกช่องทาง