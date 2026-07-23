วธ. เปิดนิทรรศการ “สิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๗” เชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ สร้างแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่

นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติ ผลงานของสิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ และประวัติ ผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๗ เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง การจัดนิทรรศการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พร้อมทั้งเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ "อัครศิลปิน"และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะ "อัคราภิรักษศิลปิน" ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการธำรงรักษา สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ ยังเป็นการถวายพระเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการยกย่อง
เชิดชูพระเกียรติเป็นองค์ "สิริศิลปิน" จำนวน ๑ พระองค์ พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ ท่าน ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า และอุทิศตนพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายในนิทรรศการได้รวบรวมพระประวัติ ผลงาน และคุณูปการของสิริศิลปิน ๑ พระองค์ และประวัติ ผลงานของศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ ท่าน ครอบคลุม ๓ สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ จำนวน ๔ ท่าน สาขาวรรณศิลป์ จำนวน ๑ ท่าน และสาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๖ ท่าน ผ่านรูปแบบการจัดแสดงที่ร่วมสมัย ถ่ายทอดเรื่องราว และผลงานอันทรงคุณค่า เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนร่วมกันสืบสานและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
ภายหลังพิธีเปิดในช่วงเช้า ผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติ
ก่อนที่ในช่วงบ่ายจะมีงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิลปินแห่งชาติ พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม ประกอบด้วย
การแสดงดนตรีไทยจากคณะการแสดงดนตรีไทย สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
และการแสดงจากคณะศิลปินแห่งชาติ สาขาการศิลปะการแสดง จำนวน ๖ ชุด สะท้อนคุณค่าความหลากหลาย
ของศิลปวัฒนธรรมไทย และตอกย้ำบทบาทของศิลปินแห่งชาติในการสืบสาน ถ่ายทอด และสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะ
อันทรงคุณค่าของประเทศให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อร่วมแสดงความภาคภูมิใจ
และเชิดชูเกียรติศิลปินผู้สร้างคุณูปการแก่ประเทศ ตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้
ซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป ผู้สนใจสามารถเข้าชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (เฉพาะวันที่ ๒๒ และ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.) ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๓๑๑ และ ๑๓๒๐