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วธ. เปิดนิทรรศการ “สิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๗” เชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ สร้างแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติ ผลงานของสิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ และประวัติ ผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๗ เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง การจัดนิทรรศการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พร้อมทั้งเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ "อัครศิลปิน"และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะ "อัคราภิรักษศิลปิน" ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการธำรงรักษา สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ ยังเป็นการถวายพระเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการยกย่อง
เชิดชูพระเกียรติเป็นองค์ "สิริศิลปิน" จำนวน ๑ พระองค์ พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ ท่าน ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า และอุทิศตนพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายในนิทรรศการได้รวบรวมพระประวัติ ผลงาน และคุณูปการของสิริศิลปิน ๑ พระองค์ และประวัติ ผลงานของศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ ท่าน ครอบคลุม ๓ สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ จำนวน ๔ ท่าน สาขาวรรณศิลป์ จำนวน ๑ ท่าน และสาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๖ ท่าน ผ่านรูปแบบการจัดแสดงที่ร่วมสมัย ถ่ายทอดเรื่องราว และผลงานอันทรงคุณค่า เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนร่วมกันสืบสานและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
ภายหลังพิธีเปิดในช่วงเช้า ผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติ
ก่อนที่ในช่วงบ่ายจะมีงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิลปินแห่งชาติ พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม ประกอบด้วย
การแสดงดนตรีไทยจากคณะการแสดงดนตรีไทย สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
และการแสดงจากคณะศิลปินแห่งชาติ สาขาการศิลปะการแสดง จำนวน ๖ ชุด สะท้อนคุณค่าความหลากหลาย
ของศิลปวัฒนธรรมไทย และตอกย้ำบทบาทของศิลปินแห่งชาติในการสืบสาน ถ่ายทอด และสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะ
อันทรงคุณค่าของประเทศให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อร่วมแสดงความภาคภูมิใจ
และเชิดชูเกียรติศิลปินผู้สร้างคุณูปการแก่ประเทศ ตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้
ซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป ผู้สนใจสามารถเข้าชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (เฉพาะวันที่ ๒๒ และ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.) ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๓๑๑ และ ๑๓๒๐







วธ. เปิดนิทรรศการ “สิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๗” เชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ สร้างแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่
วธ. เปิดนิทรรศการ “สิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๗” เชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ สร้างแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่
วธ. เปิดนิทรรศการ “สิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๗” เชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ สร้างแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่
วธ. เปิดนิทรรศการ “สิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๗” เชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ สร้างแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่