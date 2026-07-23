อาทิตย์นี้เตรียมโดนตก! เมื่อ "แม่สุนารี" พา "น้องสงัด" ไซบีเรียนตัวตึงประจำบ้าน บุกรายการ “Pet Planet รักนี้มีหาง” สี่โมงเย็น อาทิตย์ที่ 26 ก.ค.นี้ 4 โมงเย็น ทางช่อง 3HD

ส่องโมเมนต์ความรักสุดอบอุ่น พร้อมฟัง“แม่สุนารี”นางฟ้าของหมาไร้บ้าน ที่จะมาแฉวีรกรรมสุดแสบของลูกชาย ตามสไตล์ตระกูล ไซบีเรียนฮัสกี กับภารกิจช่วยเหลือน้องหมาที่รับมาเลี้ยงจนถึงตอนนี้รวม40 กว่าตัวแล้ว และฮาไปกับชื่อแปลก ๆของลูกๆที่รับเลี้ยงไว้ เช่น สงัด เสงี่ยม ขี้ เยี่ยว ตค ซึ่งชื่อแบบนี้ เป็นสุนัขสายพันธุ์จากต่างประเทศทั้งนั้น แต่ละตัวของพี่สุที่รับเลี้ยง ก่อนที่จะเอาเข้าบ้าน จะนำมาปรับทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงลูก ๆ ที่หาบ้านให้ก็จะมาฝากไว้ที่ศูนย์ฝึกสุนัข “ด็อกสมายล์” สุนารี เล่าว่า “พูดถึงสงัด เป็นไซบีเรียนฮัสกี ลูกคนเดียวที่เสียเงินซื้อ รับเลี้ยงหมามากว่า 20 ปี ตอนเริ่มรับเลี้ยงแรกๆส่วนมากมีแต่หมาพันธุ์ไทย สมัยก่อนไม่มีโซเชียลเลยไม่รู้ว่าเค้าทิ้งหมาพวกนี้ด้วย ถ้ารู้คงไม่เสียเงินซื้อสงัด”
ในสัปดาห์นี้ รายการ“PET Planet รักนี้มีหาง” รายการวาไรตี้อารมณ์ดีอบอุ่นและสร้างความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง โดยสัปดาห์นี้ทั้ง 3 พิธีกรอย่าง เอ ไชยา, เอ๋ ดาเรศ และ น้องแป้ง ศรัณฉัตร จะพาไปพูดคุยกับ สุนารี ราชสีมา นักร้องลูกทุ่งระดับตำนาน ขวัญใจคนลูกทุ่งจากเมืองย่าโม ที่จะมาแนะนำ “น้องสงัด" ไซบีเรียนสุดป่วน ตัวตึงประจำบ้าน ให้รู้จักพร้อมฟังเรื่องราว การช่วยเหลือสุนัขที่ถูกทอดทิ้ง ให้ได้รับโอกาสชีวิตที่ดีขึ้น มีทั้งเลี้ยงไว้เองและหาบ้านใหม่ให้กับน้องๆ
ติดตามชม โมเมนต์ความรักสุดอบอุ่น พร้อมฟังแม่สุแฉวีรกรรมสุดแสบของ"น้องสงัด" ตามสไตล์ตระกูลฮัสกี เจอกันหน้าจอ! ที่จะทำให้ผู้ชมใจทั้งหลงรักและฮาไปพร้อมกันได้ทางช่อง3HDได้ในรายการ “PET Planet รักนี้มีทาง” วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00 น. ทางช่อง 3HD กด 33 และติดตามชมได้ทาง youtube : Pet Planet รักนี้มีหาง , IG: petplanetonline.th , Facebook: Pet Planet รักนี้มีหาง , TikTok: รักนี้มีหาง แอป : ch3plus.com
ห้ามพลาด!!! แฟนๆ รายการสามารถร่วมสนุก โดยส่ง “คลิปลูกรัก” ลุ้นขึ้นจอช่วง “แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง” กันได้ เพียงกด Follow Subscribe ช่องทาง Social Media ของรายการในทุกช่องทาง แล้วโพสต์คลิปน้อง ๆ ลงโซเชียลตัวเอง ติดแฮชแท็ก #แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ เพียงแค่นี้ก็สามารถลุ้นแจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง ในรายการ “PET Planet รักนี้มีหาง” พร้อมรับของที่ระลึกกันได้ทุกสัปดาห์