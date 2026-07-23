ชาวเน็ต 3 รายยกพานธูปเทียนแพ ขอขมา “หนิง ปัทมา” ถึงบ้าน หลังถูกฟ้องหมิ่นประมาท

กลายเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำคัญสำหรับผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย หลังมีการเผยแพร่ภาพขณะชาวเน็ต 3 ราย เดินทางเข้าพบ “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” ถึงบ้านพัก เพื่อกล่าวคำขอโทษและทำพิธีขอขมาอย่างเป็นทางการ ภายหลังถูกดำเนินคดีจากการแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความรุนแรงบนโลกออนไลน์
โดยทั้ง 3 รายได้นำพานธูปเทียนแพ พวงมาลัย พร้อมกระเช้าผลไม้และของขวัญมามอบให้แก่หนิง ปัทมา ก่อนยกมือไหว้ขอขมาด้วยท่าทีสำนึกผิด หลังเคยเข้าไปคอมเมนต์ในลักษณะสร้างความเสียหายและใช้ถ้อยคำที่เข้าข่ายหมิ่นประมาท จนนำไปสู่การถูกดำเนินคดีในข้อหา หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ หนิง ปัทมา เคยประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนผ่านโซเชียลมีเดียว่า จะไม่มีการเจรจายอมความกับผู้ที่กระทำผิด โดยระบุว่า ผู้ที่มีรายชื่อถูกดำเนินคดีให้ไปต่อสู้กันในชั้นศาล พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าดำเนินคดีตามกระบวนการกฎหมายอย่างถึงที่สุด
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังเผยอีกว่า หากได้รับเงินค่าเสียหายจากการชนะคดี จะนำเงินทั้งหมดไปบริจาคให้กับ มูลนิธิผู้ยากไร้และผู้พิการ โดยจะไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแม้แต่บาทเดียว
ขณะที่ล็อต 2 นั้น หนิง ปัทมา เตรียมแจ้งความเกรียนคีย์บอร์ดถึง 41 รายด้วยกัน เรียกว่าร้อนๆ หนาวๆ กันเลยทีเดียว