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เปิดประตูสู่จักรวาล…ฤดูกาล “Miss Universe Thailand” เริ่มแล้ว! “บอสณวัฒน์” ลั่นซีซัน “MUT2026” เซอร์ไพรส์ทุกโค้ง เก็บตัวอุดรธานี ก่อนชิงมง 23 ส.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เสียงกรี๊ดจากแฟนนางงามดังสนั่น เปิดฉากฤดูกาลแห่งจักรวาลอย่างเป็นทางการ สำหรับงาน "Hello Universe MUT 2026" ซีซันใหม่ของการประกวด Miss Universe Thailand 2026 ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก เมื่อ บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล นำทัพผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2026 ทั้ง 77 จังหวัด เปิดแคมเปญ กิจกรรม กติกา และธีมการประกวดประจำปี ที่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนนางงามได้ตลอดทั้งงาน ณ Calypso Bangkok โครงการ Asiatique The Riverfront โกดัง 3 ถนนเจริญกรุง

ซึ่งไฮไลต์ที่ทำเอาเวทีลุกเป็นไฟ คือการปรากฏตัวของผู้เข้าประกวดทั้ง 77 จังหวัดในเฟรมเดียวเป็นครั้งแรกของปี แต่ละคนจัดเต็มทั้งลุค ความมั่นใจ และเสน่ห์เฉพาะตัว พร้อมประกาศตัวเป็นตัวเต็งบนเส้นทางสู่มงกุฎ ท่ามกลางสายตาของแฟนนางงาม สื่อมวลชน และ PD จากทั่วประเทศที่มาร่วมเป็นสักขีพยานการแน่น

ด้าน "บอสณวัฒน์" ประกาศเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการ พร้อมเผยแคมเปญหลักที่จะขับเคลื่อนการแข่งขันตลอดทั้งซีซัน ย้ำว่าปีนี้แฟนนางงามจะได้เห็นการแข่งขันที่เข้มข้น สนุก และเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์ในทุกช่วง ก่อนปิดท้ายด้วยการแนะนำผู้เข้าประกวดทั้ง 77 จังหวัดอย่างครบถ้วน และอีกหนึ่งโมเมนต์ที่สร้างความประทับใจ คือการปรากฏตัวของ วีนา ปวีนา ซิงห์ รองอันดับ 1 MissUniverse ครั้งที่ 74 และ Miss Universe Thailand 2025 วันนี้กับบทบาทใหม่ “ผู้จัดการกองประกวด มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์” ร่วมต้อนรับผู้เข้าประกวดรุ่นน้องพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์และส่งต่อแรงบันดาลใจให้สาวงามทุกคนที่กำลังออกเดินทางสู่ความฝันบนเวทีจักรวาล ของจริง

จากนี้ไป การแข่งขันจะยิ่งเข้มข้นขึ้น ผู้เข้าประกวดทั้งหมดเตรียมเดินทางเข้าสู่การเก็บตัวที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 9–16 สิงหาคม 2569 เพื่อร่วมทำกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมถึงเก็บคะแนนจากภารกิจต่าง ๆ ที่จะพิสูจน์ทั้งความสามารถ บุคลิกภาพ ไหวพริบ และศักยภาพในการเป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวทีระดับโลก มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 75 ที่ประเทศ เปอร์โตริโก กระแสความคาดหวังของแฟนนางงามทั่วประเทศ ที่ต่างจับตาว่า สาวงามคนใดจะฝ่าทุกบททดสอบ ก้าวขึ้นครองมงกุฎอันทรงเกียรติ และเป็นผู้แทนประเทศไทยสู่จักรวาล สำหรับรอบตัดสินจะจัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2569 เชื่อว่าปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนประวัติศาสตร์ที่แฟนนางงามไม่ยอมพลาด













เปิดประตูสู่จักรวาล…ฤดูกาล “Miss Universe Thailand” เริ่มแล้ว! “บอสณวัฒน์” ลั่นซีซัน “MUT2026” เซอร์ไพรส์ทุกโค้ง เก็บตัวอุดรธานี ก่อนชิงมง 23 ส.ค.นี้
เปิดประตูสู่จักรวาล…ฤดูกาล “Miss Universe Thailand” เริ่มแล้ว! “บอสณวัฒน์” ลั่นซีซัน “MUT2026” เซอร์ไพรส์ทุกโค้ง เก็บตัวอุดรธานี ก่อนชิงมง 23 ส.ค.นี้
เปิดประตูสู่จักรวาล…ฤดูกาล “Miss Universe Thailand” เริ่มแล้ว! “บอสณวัฒน์” ลั่นซีซัน “MUT2026” เซอร์ไพรส์ทุกโค้ง เก็บตัวอุดรธานี ก่อนชิงมง 23 ส.ค.นี้
เปิดประตูสู่จักรวาล…ฤดูกาล “Miss Universe Thailand” เริ่มแล้ว! “บอสณวัฒน์” ลั่นซีซัน “MUT2026” เซอร์ไพรส์ทุกโค้ง เก็บตัวอุดรธานี ก่อนชิงมง 23 ส.ค.นี้
เปิดประตูสู่จักรวาล…ฤดูกาล “Miss Universe Thailand” เริ่มแล้ว! “บอสณวัฒน์” ลั่นซีซัน “MUT2026” เซอร์ไพรส์ทุกโค้ง เก็บตัวอุดรธานี ก่อนชิงมง 23 ส.ค.นี้
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