“มดดำ” บุกร้านเจลาโต้ “กฤษณ์” โดนเลียก่อนยัดใส่ปากถึงกับร้องลั่น (คลิป)

หลังจากเผชิญดรามามาหลายวัน สำหรับการออกมาฟาดคนไทยต้องรู้จักกินของดี แม้ราคาแพง ไม่งั้นจะได้กินแต่ของห่วย เหมือนอยู่ในกะลา จนทำให้ทัวร์ลง “กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์” ยับ ถึงขั้นจัดแถลงด่วนขอโทษคนไทยที่พูดคำนั้นออกไป
ล่าสุด “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ซึ่งเคยไปชิมเจลาโต้ฝีมือกฤษณ์ตั้งแต่วันเปิดร้าน ก็ถือโอกาสพาเพื่อนๆ ไปกินเจลาโต้อีกครั้ง งานนี้เลยมีช็อตฮาๆ ที่กฤษณ์เลียเจลาโต้ ก่อนจับยัดใส่ปากมดดำให้กินต่อ ทำมดดำร้องว้ายเลยทีเดียว
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มดดำเผยผ่านรายการข่าวใส่ไข่ทำนองว่า ในฐานะตัวเองสนิทกับกฤษณ์ แพงก็อย่าไปกินมัน ใครอยากกินก็ไปกิน เจลาโต้ไม่ได้มีที่เดียวในเมืองไทย เหมือนเสื้อกล้าม 3 ตัว 100 ไปถึง 2 หมื่นก็มี ฉันใดฉันนั้น เจลาโต้แพงก็อย่าไปกินกัน