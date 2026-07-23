เห็นแล้วต้องร้องว๊าว!! “คุณเปิ้ล” ผู้คว้าชัยชนะรายการ Surgery Wars EP.3 กับการ Make Over ใบหน้า ผสาน 3 เทคนิคศัลยกรรมเฉพาะทางจาก IDL Hospital

ชัยชนะจากรายการ Surgery Wars Episode 3 เปิดใจถึงเส้นทางการเปลี่ยนแปลงตัวเอง หลังทีมแพทย์ IDL Hospital วิเคราะห์ปัญหาใบหน้าแบบองค์รวม และวางแผน Make Over ร่วมกันโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน
คุณเปิ้ล เล่าว่า ที่ผ่านมาเป็นคนทำงานหนักและไม่ค่อยมีเวลาเล่นโซเชียลมีเดีย จนมีคนรู้จักชักชวนให้สมัครเข้าร่วมรายการ Surgery Wars ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ลองทำอะไรในลักษณะนี้ โดยในตอนแรกมองว่า หากไม่ได้รับเลือกก็ถือว่าได้มาร่วมสนุกและเป็นกำไรชีวิต แต่สุดท้ายกลับสามารถคว้าชัยชนะจากรายการได้สำเร็จ
ก่อนเข้าร่วมรายการ คุณเปิ้ลเคยดูแลใบหน้าด้วยการฉีดโบทอกริ้วรอย เนื่องจากเป็นหัตถการที่มีค่าใช้จ่ายเข้าถึงได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ปัญหาความหย่อนคล้อยตามวัยยังคงเป็นสิ่งที่เธอกังวลใจ โดยเฉพาะเมื่อย้อนนึกถึงใบหน้าในวัยสาวที่เคยมีความสวยและสดใส
“หมออ้น IDL” วางแผน Make Over ใบหน้าแบบองค์รวม ผสาน 3 เทคนิคเฉพาะทางหลังเข้ารับการประเมินโดยทีมแพทย์ IDL Hospital พบว่า คุณเปิ้ลมีปัญหาหลายจุดบนใบหน้า ทั้งหนังตาตกและกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ซึ่งทำให้ดวงตาดูเศร้า รวมถึงปัญหาความหย่อนคล้อยของใบหน้าและลำคอ ขณะที่บริเวณจมูกเป็นเคสแก้ไขที่มีความซับซ้อน เนื่องจากเคยเสริมจมูกมาแล้ว 2 ครั้งเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี และพบก้อนแข็งบริเวณจมูกจากการวินิจฉัยของแพทย์ว่าเป็นแคลเซียมหรือหินปูนเกาะ ส่งผลให้เนื้อจมูกเริ่มบางและมีความเสี่ยงต่อปัญหาในอนาคต
ด้วยลักษณะเคสที่มีปัญหาหลายจุดบนใบหน้า ทีมแพทย์ IDL Hospital จึงมีการวางแผนร่วมกัน เพื่อจัดลำดับและเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสม โดยมีการผสาน 3 เทคนิคศัลยกรรมเฉพาะทาง ได้แก่
1. ศัลยกรรมตาสองชั้น เทคนิค Blooming Eyes
ดูแลโดย “หมอคุกกี้” Oculoplastic Surgeon จากการประเมินปัญหาหนังตาและการทำงานของกล้ามเนื้อตาอย่างละเอียด วางแผนผ่าตัดกรีดตาสองชั้น ตัดหนังตาส่วนเกิน และแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง เพื่อให้ดวงตาดูสดใสและเปิดมากขึ้น
2. ศัลยกรรมดึงหน้าชุดใหญ่ IDL Facelift
ดูแลโดย “หมออ้น” ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง หลังประเมินพบความหย่อนคล้อยทั้งบริเวณใบหน้าส่วนบน ส่วนกลาง ส่วนล่าง รวมถึงลำคอ จึงวางแผนการดึงหน้าชั้นลึก Deep Plane เพื่อยกกระชับใบหน้าอย่างเป็นธรรมชาติ และยังคงความเป็นธรรมชาติของใบหน้า
3. ศัลยกรรมแก้ไขโครงสร้างจมูก OPEN RIB
ดูแลโดย “หมอเศวต” ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง ด้วยความซับซ้อนจากการเสริมจมูกเดิม 2 ครั้งและปัญหาก้อนแข็งบริเวณจมูก ทีมแพทย์จึงวางแผนผ่าตัดแก้ไขจมูกแบบเปิด พร้อมนำกระดูกอ่อนซี่โครงของคนไข้มาใช้ในการปรับโครงสร้างทั้งสันและปลายจมูก เพื่อทดแทนการใช้ซิลิโคนเดิม และเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างจมูก
การเปลี่ยนแปลงของ “คุณเปิ้ล” ในครั้งนี้ สะท้อนแนวคิดการดูแลคนไข้ของ IDL Hospital ที่ไม่ได้มองการศัลยกรรมเพียงจุดใดจุดหนึ่ง แต่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ใบหน้าแบบองค์รวม โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการในแต่ละด้านร่วมกันวางแผนการรักษา เพื่อออกแบบการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของคนไข้แต่ละราย
วันนี้ “คุณเปิ้ล” ได้กลับมาให้ความสำคัญกับตัวเองอีกครั้ง พร้อมบทใหม่ของชีวิตในวัย 48 ปี และการเปลี่ยนแปลงที่เธอเลือกด้วยตัวเอง