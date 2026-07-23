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ทีมงานแห่ชื่นชม “จางวอนยอง IVE” ทั้งมืออาชีพและทัศนคติดี หลังถูกจับผิดท่ายืนกอดอกจนเกิดดราม่าไม่จบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จางวอนยอง สมาชิกวง IVE เผยข้อความลายมือจากทีมงานโฆษณา ซึ่งกล่าวชื่นชมความเป็นมืออาชีพและทัศนคติเชิงบวกของเธอ ท่ามกลางกระแสถกเถียงบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับกิริยาท่าทางระหว่างปรากฏตัวในที่สาธารณะ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม จางวอนยองได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมสตอรีโดยไม่มีข้อความประกอบ ภายในภาพเผยให้เห็นนักร้องสาวกำลังอ่านข้อความลายมือหนึ่งในหลายฉบับที่ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้ระหว่างการถ่ายทำโฆษณา

ข้อความฉบับหนึ่งได้รับความสนใจจากแฟน ๆ เป็นพิเศษ เนื่องจากกล่าวชื่นชมทั้งความทุ่มเทในการทำงานและอิทธิพลเชิงบวกที่เธอมีต่อผู้คนรอบข้าง โดยระบุว่า “แม้จะมีตารางงานที่ยุ่งมาก แต่คุณก็ยังทำอย่างเต็มที่ด้วยทัศนคติที่สม่ำเสมอเสมอ การได้เห็นคุณทำงานทำให้ทุกคนรอบตัวอยากพยายามให้หนักยิ่งขึ้น”

ทีมงานยังเขียนต่อว่า “เพียงแค่ทัศนคติที่จริงใจของคุณ ก็สามารถสร้างอิทธิพลเชิงบวกให้กับผู้คนจำนวนมากได้” ข้อความดังกล่าวกลายเป็นประเด็นพูดถึงอย่างรวดเร็ว เพราะถูกเผยแพร่หลังจากจางวอนยองเพิ่งเผชิญกระแสวิจารณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมระหว่างออกงานสาธารณะอีกครั้ง

แฟนคลับจำนวนมากมองว่า คำชื่นชมจากบุคลากรที่เคยร่วมงานกับเธอโดยตรง น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนและความเป็นมืออาชีพของจางวอนยองเบื้องหลังกล้องได้ดีกว่าภาพถ่ายเพียงไม่กี่ภาพบนโลกออนไลน์


ก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคม จางวอนยองตกเป็นประเด็นถกเถียงหลังมีภาพจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์เผยให้เห็นเธอยืนกอดอกขณะฟังทีมงานอธิบายข้อมูล ชาวเน็ตบางส่วนวิจารณ์ว่าท่าทางดังกล่าวดูไม่ให้เกียรติ แต่อีกฝ่ายแย้งว่าเป็นการตีความที่รุนแรงเกินไป เพราะการกอดอกอาจเป็นเพียงท่าทางตามธรรมชาติและไม่ควรถูกใช้เป็นหลักฐานว่าเจ้าตัวมีมารยาทไม่ดี

กระแสในลักษณะเดียวกันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม หลังมีภาพจางวอนยองที่สนามบินเซี่ยงไฮ้ ยืนกอดอกระหว่างพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและรับหนังสือเดินทางคืน ภาพดังกล่าวทำให้ความคิดเห็นของชาวเน็ตแตกออกเป็นสองฝ่ายว่า ภาษากายของเธอสะท้อนถึงปัญหาด้านทัศนคติจริงหรือไม่

กลุ่มผู้สนับสนุนจางวอนยองยืนยันว่า ไม่ควรนำภาพนิ่งหรือคลิปวิดีโอสั้น ๆ เพียงบางช่วงมาตัดสินนิสัยและความเป็นมืออาชีพของบุคคลหนึ่ง ขณะที่ข้อความลายมือจากทีมงานฝ่ายผลิตครั้งนี้ถูกแฟน ๆ จำนวนมากมองว่า เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าผู้ที่ได้ทำงานใกล้ชิดกับเธอมีมุมมองต่อเธออย่างไร

นอกจากนี้ จางวอนยองยังมีกำหนดปรากฏตัวในกิจกรรมระดับสูงอีกครั้งช่วงปลายเดือน โดยเธอได้รับเชิญให้ทำหน้าที่ขว้างลูกเปิดสนามในเกมเบสบอลระหว่าง นิวยอร์ก เม็ตส์ กับ ลอสแอนเจลิส ดอดเจอร์ส ที่สนามซิตี้ฟิลด์ นครนิวยอร์ก ในวันที่ 26 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่น






ทีมงานแห่ชื่นชม “จางวอนยอง IVE” ทั้งมืออาชีพและทัศนคติดี หลังถูกจับผิดท่ายืนกอดอกจนเกิดดราม่าไม่จบ
ทีมงานแห่ชื่นชม “จางวอนยอง IVE” ทั้งมืออาชีพและทัศนคติดี หลังถูกจับผิดท่ายืนกอดอกจนเกิดดราม่าไม่จบ
ทีมงานแห่ชื่นชม “จางวอนยอง IVE” ทั้งมืออาชีพและทัศนคติดี หลังถูกจับผิดท่ายืนกอดอกจนเกิดดราม่าไม่จบ
ทีมงานแห่ชื่นชม “จางวอนยอง IVE” ทั้งมืออาชีพและทัศนคติดี หลังถูกจับผิดท่ายืนกอดอกจนเกิดดราม่าไม่จบ