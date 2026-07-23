ถึงคราวลูกแท้ ๆ อีกคน! "วิเวียน" ลูกสาว "แบรด พิตต์" ยื่นศาลขอตัดนามสกุลพ่อ เหลือเพียง "โจลี"

วิเวียน โจลี-พิตต์ ลูกสาววัย 18 ปีของ แบรด พิตต์ และ แองเจลินา โจลี กลายเป็นลูกคนล่าสุดของอดีตคู่รักฮอลลีวูดที่ยื่นคำร้องขอถอดนามสกุล "Pitt" ออกจากชื่ออย่างถูกกฎหมาย ท่ามกลางความร้าวฉานในครอบครัวที่ยืดเยื้อมานานเกือบ 10 ปี
ตามเอกสารที่ยื่นต่อศาลสูงลอสแอนเจลิส วิเวียนได้ขอเปลี่ยนชื่อจาก Vivienne Marcheline Jolie-Pitt เป็น Vivienne Marcheline Jolie โดยให้เหตุผลสั้น ๆ ว่าเป็น "เหตุผลส่วนตัว" ทั้งนี้ "Marcheline" เป็นชื่อของ มาร์เชอลีน เบอร์ทรองด์ มารดาผู้ล่วงลับของแองเจลินา โจลี ซึ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในปี 2007
หากศาลอนุมัติ วิเวียนจะใช้นามสกุล "Jolie" เพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานของเธอในวงการบันเทิง เพราะก่อนหน้านี้เธอได้รับเครดิตในละครบรอดเวย์เรื่อง The Outsiders ในชื่อ Vivienne Jolie หลังร่วมเป็นโปรดิวเซอร์กับผู้เป็นแม่
วิเวียนนับเป็นลูกคนล่าสุดที่เลือกตัดนามสกุลของพ่อ ต่อจาก ไชโลห์ ที่ยื่นคำร้องหลังอายุครบ 18 ปีเพียง 3 วันและได้รับอนุมัติแล้ว ขณะที่ ซาฮารา และ แมดด็อกซ์ ก็ใช้นามสกุล "Jolie" เช่นกัน ทำให้ลูกหลายคนของครอบครัวทยอยลดบทบาทนามสกุล "Pitt" ลงอย่างต่อเนื่อง
แหล่งข่าวใกล้ชิดกับครอบครัวให้ข้อมูลกับ Page Six ว่า ความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความบาดหมางที่ดำเนินมายาวนาน โดยฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นผลจากการทำให้ลูก ๆ ห่างเหินจากพ่อ ขณะที่อีกฝ่ายยืนยันว่า ลูก ๆ โตพอที่จะตัดสินใจด้วยตัวเอง และการเลือกใช้นามสกุลของแม่เกิดจากประสบการณ์และความรู้สึกที่สะสมมาตลอดหลายปี
แบรด พิตต์ วัย 62 ปี และแองเจลินา โจลี วัย 51 ปี แยกทางกันตั้งแต่ปี 2016 ก่อนจะสิ้นสุดการหย่าร้างอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2024 หลังต่อสู้คดีนานกว่า 8 ปี ทั้งคู่มีลูกด้วยกันทั้งหมด 6 คน ได้แก่ แมดด็อกซ์, แพ็กซ์, ซาฮารา, ไชโลห์ และฝาแฝด น็อกซ์ กับ วิเวียน โดยความสัมพันธ์ภายในครอบครัวยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง