Marvel ยังไม่ตาย! Avengers: Doomsday ปลุกกระแส MCU ยอดพรีเซลทะลุ 10.5 ล้านดอลลาร์ใน 12 ชั่วโมง

หลังเผชิญคำวิจารณ์เรื่องคุณภาพของผลงาน ความเหนื่อยล้าของผู้ชม และรายได้ที่ผันผวนมาหลายปี ในที่สุด Marvel Studios ก็ส่งสัญญาณว่า จักรวาลภาพยนตร์มาร์เวลยังไม่หมดพลัง เมื่อการเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบของ Avengers: Doomsday สามารถเรียกแฟนหนังกลับมารวมตัวกันได้อีกครั้ง พร้อมสร้างกระแสจองตั๋วล่วงหน้าที่ร้อนแรงเกินความคาดหมาย
รายงานจากสื่ออินเดียและเว็บไซต์ติดตามรายได้ภาพยนตร์ระบุว่า Avengers: Doomsday ทำยอดขายตั๋วล่วงหน้าราว 10.5 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 340 ล้านบาท ภายในเวลาเพียง 12 ชั่วโมงแรก ทั้งที่รอบฉายซึ่งเปิดขายในช่วงแรกยังมีไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของรอบทั้งหมด ตัวเลขดังกล่าวจึงสะท้อนว่า ความต้องการชมภาพยนตร์เรื่องนี้มีสูงกว่าจำนวนที่นั่งซึ่งถูกปล่อยออกมาจำหน่ายอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ยังเป็นข้อมูลจากรายงานอุตสาหกรรม ไม่ใช่ยอดที่ดิสนีย์ประกาศอย่างเป็นทางการโดยตรง
ภายในเวลาเพียงสองชั่วโมง ยอดพรีเซลของ Avengers: Doomsday ยังถูกระบุว่าสูงกว่ายอดขายวันแรกของ Captain America: Brave New World, Thunderbolts* และ The Fantastic Four: First Steps รวมกัน ส่งผลให้ภาพยนตร์ถูกจับตามองทันทีว่าอาจเป็นผลงานที่ฟื้นความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ MCU หลังจากภาพยนตร์หลายเรื่องในช่วงหลังไม่สามารถสร้างปรากฏการณ์ระดับเดียวกับยุค Avengers: Infinity War และ Avengers: Endgame ได้
เหตุผลสำคัญประการแรกคือการกลับมาของแอนโทนีและโจ รุสโซ สองพี่น้องผู้กำกับ Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War รวมถึง Avengers: Infinity War และ Avengers: Endgame ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ MCU ประสบความสำเร็จสูงสุดทั้งในด้านกระแสตอบรับและรายได้
Marvel ยืนยันว่าพี่น้องรุสโซจะกำกับทั้ง Avengers: Doomsday และ Avengers: Secret Wars โดย Avengers: Doomsday มีกำหนดเข้าฉายในวันที่ 18 ธันวาคม 2026
อีกหนึ่งแรงดึงดูดที่ปฏิเสธไม่ได้คือการกลับมาของโรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ แต่ครั้งนี้เขาไม่ได้คืนชีพในบทโทนี สตาร์ก หรือไอรอนแมน เขาจะรับบทวิกเตอร์ วอน ดูม หรือด็อกเตอร์ดูม หนึ่งในวายร้ายสำคัญที่สุดของ Marvel Comics
การให้นักแสดงซึ่งเคยเป็นใบหน้าของฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดใน MCU กลับมาในฐานะศัตรูตัวฉกาจ ถือเป็นการตัดสินใจที่สร้างทั้งความตื่นเต้นและข้อสงสัย แฟนหนังต่างต้องการรู้ว่า ด็อกเตอร์ดูมคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับโทนี สตาร์กหรือไม่ หรือเป็นบุคคลจากอีกจักรวาลหนึ่งที่มีใบหน้าเหมือนฮีโร่ผู้เสียสละใน Avengers: Endgame
ตัวอย่างเผยให้เห็นการกลับมาของสตีฟ โรเจอร์ส และธอร์ พร้อมการรวมตัวของตัวละครจากหลายกลุ่ม ทั้งอเวนเจอร์สรุ่นใหม่ Fantastic Four, Thunderbolts และเหล่า X-Men จากภาพยนตร์ยุคเดิม
แพทริก สจ๊วตกลับมาเป็นศาสตราจารย์เอ็กซ์ เอียน แม็กเคลเลนเป็นแม็กนีโต และเจมส์ มาร์สเดนเป็นไซคลอปส์ ขณะที่ฝั่ง Fantastic Four มีเปโดร ปาสคาล รับบทรีด ริชาร์ดส์ วาเนสซา เคอร์บีเป็นซู สตอร์ม โจเซฟ ควินน์เป็นจอห์นนี สตอร์ม และอีบอน มอสส์-แบคราชเป็นเบน กริมม์
รายชื่อนักแสดงยังรวมถึงคริส เฮมส์เวิร์ธ, คริส อีแวนส์, แอนโทนี แม็กกี, ทอม ฮิดเดิลสตัน, พอล รัดด์, ฟลอเรนซ์ พิวจ์, เซบาสเตียน สแตน, เลทิเทีย ไรต์, ซือมู่ หลิว, เดวิด ฮาร์เบอร์, แชนนิง เททัม และรีเบกกา โรมijn การรวมดาวจากหลายยุคเช่นนี้ทำให้ Avengers: Doomsday ถูกมองว่าเป็นงานครอสโอเวอร์ครั้งใหญ่ที่สุดนับจาก Avengers: Endgame
ดิสนีย์ยังเลือกใช้กลยุทธ์เปิดขายตั๋วผ่านโรงภาพยนตร์พรีเมียมภายใต้ชื่อ “Infinity Vision” ก่อนรอบทั่วไป โดยใช้แบรนด์นี้รับรองโรงภาพยนตร์ที่มีจอขนาดใหญ่ ระบบภาพ และระบบเสียงระดับสูง เพื่อสร้างประสบการณ์ชมภาพยนตร์แบบพิเศษ
เหตุผลหนึ่งคือ Avengers: Doomsday มีกำหนดเข้าฉายวันเดียวกับ Dune: Part Three ในวันที่ 18 ธันวาคม 2026 ขณะที่โรง IMAX จำนวนมากในสหรัฐฯ ถูกจองไว้สำหรับภาพยนตร์ของวอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสนีย์จึงต้องผลักดันโรงพรีเมียมรูปแบบอื่นขึ้นมาแข่งขันแทน
การเปิดจองเฉพาะรอบ Infinity Vision ในช่วงแรกยังช่วยสร้างความรู้สึกว่าตั๋วมีจำนวนจำกัด หลายพื้นที่จึงขายหมดอย่างรวดเร็ว และยิ่งกระตุ้นให้ผู้ชมรีบตัดสินใจจองก่อนรอบฉายทั่วไปจะเปิดเพิ่มเติม